Bon plan : le Redmi Note 9 Pro en (re)chute lourde sur Amazon 🔥

Le Redmi Note 9 Pro fait partie des meilleures ventes de cette fin d’annĂ©e sur Amazon. DĂ©voilĂ© par Xiaomi, le smartphone remporte un franc succès auprès du public en raison de son excellent rapport qualitĂ©-prix. Dans le continuitĂ© de Black Friday, le marchand en ligne dĂ©voile un deal qui fait baisser le prix du tĂ©lĂ©phone Ă 195 euros au lieu de 299 euros. C’est le moment d’en profiter avant Ă©puisement des stocks.

Le Redmi Note 9 Pro est un smartphone qui se place entre l’entrĂ©e de gamme et le milieu de gamme. Son tarif reste très accessible mĂŞme sans promotion, mais ses spĂ©cificitĂ©s techniques se rapprochent aisĂ©ment de celles d’un tĂ©lĂ©phone plus onĂ©reux. Grâce Ă l’offre en cours sur Amazon, vous avez la possibilitĂ© de faire de belles Ă©conomies sur un appareil qui durera dans le temps.

Avant d’entrer dans les dĂ©tails techniques, nous pouvons rappeler rapidement que le Redmi Note 9 Pro se dote de plusieurs caractĂ©ristiques qui font succès. On note une excellente autonomie et une bonne qualitĂ© photo pour un prix abordable. Lors de ce Black Friday qui s’Ă©tale dans le temps, toutes les offres partent très vite sur Amazon, pensez Ă ĂŞtre rapide pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de cette excellente remise.

Le Redmi Note 9 Pro, une référence en 2020 (et en 2021)

DĂ©voilĂ© par Xiaomi il y a environ six mois, le Redmi Note 9 Pro a droit Ă toutes les caractĂ©ristiques qui font de lui un smartphone très prisĂ©. Le constructeur a conçu le smartphone pour qu’il convienne Ă un grand nombre d’utilisateurs et c’est bel et bien le cas. Le grand public peut apprĂ©cier le prix du tĂ©lĂ©phone autant que son autonomie premium, sa puissance suffisante ou encore son offre photo. Il rĂ©pond Ă tous les critères attendus chez un appareil de sa catĂ©gorie.

Sans remise, le Redmi Note 9 Pro revient Ă 299 euros. Amazon a dĂ©jĂ fait baisser son prix au cours de ces derniers mois, mais il propose actuellement le meilleur tarif sur le smartphone avec cette rĂ©duction immĂ©diate de -35%. C’est agressif, surtout quand on sait que le tĂ©lĂ©phone a Ă©tĂ© officialisĂ© au mois d’avril et qu’il se vend particulièrement bien mĂŞme sans promotion.

Pour entrer dans les dĂ©tails techniques du Redmi Note 9 Pro, il convient de rappeler que le tĂ©lĂ©phone se dote d’un bel Ă©cran de 6,67 pouces. On note surtout la prĂ©sence d’un quadruple module photo placĂ© Ă l’arrière de l’appareil, aucun smartphone d’entrĂ©e de gamme n’est capable de faire aussi bien. Le capteur principal de 64 Mpx s’accompagne de trois autres camĂ©ras de 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx afin de permettre aux utilisateurs de faire des photos en grand-angle ou ultra grand-angle.

Xiaomi a Ă©quipĂ© le Redmi Note 9 Pro d’une puce Qualcomm Snapdragon 720G. Il s’agit d’un processeur intermĂ©diaire, ce n’est pas le dernier-nĂ© de la marque, c’est logique au vu du prix du smartphone. Par contre, il est largement Ă la hauteur pour faire tourner le smartphone sous Android sans temps de latence. C’est parfait pour un tĂ©lĂ©phone du quotidien.

La grosse qualitĂ© du Redmi Note 9 Pro, c’est l’autonomie. Il se dote d’une batterie puissante de 5 020 mAh, c’est beaucoup mieux que tous les smartphones de sa catĂ©gorie, mais aussi mieux que la majoritĂ© des appareils premium proposĂ©s sur le marchĂ©. Vous avez de quoi tenir deux jours avec une utilisation classique. Compatible avec la charge rapide en 33W, il rĂ©cupère la moitiĂ© de son autonomie avec 30 minutes de charge seulement.

Lors de cette Ă©dition du Black Friday, Amazon a fait fort. Dans la continuitĂ© de l’opĂ©ration, le marchand maintient des offres de NoĂ«l cette semaine, ce qui veut dire que vous avez encore la possibilitĂ© de faire de belles affaires. Il y a le Redmi Note 9 Pro, mais ce n’est pas le seul produit concernĂ©. Lors de l’Ă©vĂ©nement, on a pu voir des deals de folie sur des tonnes de marques premium comme Apple, Nintendo ou Microsoft.

Si Black Friday est terminĂ©, Amazon continue encore avec quelques offres comme celles sur le Redmi Note 9 Pro. Par contre, elles ont tendance Ă disparaĂ®tre très vite. Depuis ce dĂ©but de semaine, de nombreux deals ont affichĂ© des ruptures de stock en quelques heures. Nous vous conseillons de passer le cap en prenant le smartphone maintenant plutĂ´t que d’espĂ©rer une autre promotion.

Si vous souhaitez prendre de l’avance sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, Amazon peut vous aider. Le marchand en ligne vous offre la possibilitĂ© de faire des retours jusqu’au 31 janvier. Cela vous laisse tout le temps d’offrir vos cadeaux Ă NoĂ«l et de les renvoyer plus tard s’ils ne conviennent pas aux destinataires. De quoi vous Ă©viter d’avoir Ă les revendre ailleurs et de perdre de l’argent.

Ce dĂ©lai de retour allongĂ© est valable sur le Redmi Note 9 Pro comme sur tous les autres produits chez Amazon. La garantie constructeur est la mĂŞme chez le marchand que chez la marque officielle. La vente flash met en avant un modèle avec 64 Go de stockage, vous pouvez aussi regarder la version en 128 Go. Dans tous les cas, il est possible d’ajouter une carte SD afin de profiter de plus d’espace de stockage si vous avez peur de manquer.

Si le Redmi Note 9 Pro affiche des ruptures de stock sur Amazon lors de cette fin de Black Friday, il est fort probable qu’il ne soit as disponible de nouveau d’ici les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. On rappelle que le marchand a revu certaines dates de livraison, il est obligĂ© de livrer certains produits après NoĂ«l faute de stock. Pensez Ă vĂ©rifier avant de valider la commande.

