Bon plan : le Redmi Note 9 Pro en baisse de prix drastique 🔥

Le Redmi Note 9 Pro aura Ă©tĂ© le best-seller de la fin d’annĂ©e dans la catĂ©gorie smartphones sur le site Amazon. Le tĂ©lĂ©phone de Xiaomi connait un vif succès grâce Ă un rapport qualitĂ© prix excellent. Avec l’offre Ă©clair disponible en ce dimanche, l’appareil entrĂ©e de gamme voit son prix chuter encore plus, Ă 195€ au lieu de 299€. C’est une opportunitĂ© Ă ne pas manquer.

Le Redmi Note 9 Pro est un smartphone qui se positionne Ă la croisĂ©e des segments de l’entrĂ©e et le milieu de gamme. Au niveau du prix, il est clairement en entrĂ©e de gamme, mais ses caractĂ©ristiques sont assez proche d’un bon tĂ©lĂ©phone milieu de gamme. Avec la vente flash spĂ©ciale chez Amazon, vous pouvez obtenir un prix ultra avantageux pour un tĂ©lĂ©phone qui tient dans la durĂ©e.

Comme vous allez le voir ci-dessous, le Redmi Note 9 Pro est un tĂ©lĂ©phone qui coche toutes les cases. L’autonomie, la photo ou encore son prix sont parmi ses points très forts. Attention, pour ce Black Friday, les offres Ă©clair ont tendance Ă partir très vite. Il ne faut donc pas attendre trop longtemps sous risque de voir le deal vous passer dĂ©finitivement sous le nez.

Le Redmi Note 9 Pro, un carton en 2020

Sorti en avril dernier, le Redmi Note 9 Pro bĂ©nĂ©ficie de tous les standards pour ĂŞtre un bon tĂ©lĂ©phone. La marque a pensĂ© Ă tous les points critiques pour rĂ©pondre au grand public : un smartphone peu cher, avec une excellente autonomie, une bonne offre photo et assez puissant. Au final, ce sont tous les critères que l’on attend pour un produit mass-market.

Si son prix est de 299€ par dĂ©faut, on a dĂ©jĂ vu quelques petites baisses dans les derniers mois. Cela dit, Amazon fait ici très fort en proposant plus de 35% de remise immĂ©diate sur ce Redmi Note 9 Pro. Pour un produit qui a Ă©tĂ© sorti en avril, c’est une très belle performance. C’est d’autant plus impressionnant que c’est l’un des smartphones qui se vend le mieux dans sa catĂ©gorie.

Pour en venir maintenant plus dans le dĂ©tail des caractĂ©ristiques, ce Redmi Note 9 Pro vient avec un Ă©cran de 6,67″. Il est surtout Ă©quipĂ© d’un quadruple capteur photo sur le dos, ce qu’aucun autre smartphone entrĂ©e de gamme ne propose. Le capteur photo principal de 64 MP est rejoint par trois autres modules (8 x 2 x 2 MP) qui permet de faire des photos en plus ou moins grand angle.

Pour assurer la qualitĂ© des images et l’optimisation du tĂ©lĂ©phone, Xiaomi a fait appel Ă un processeur de Qualcomm (Snapdragon 720G). Ce n’est Ă©videmment pas le plus puissant du marchĂ© (Ă ce tarif-lĂ , il faut savoir faire des concessions), mais il saura faire tourner le tĂ©lĂ©phone sous Android sans aucun problème. Pour un appareil du quotidien, cela sera assez pour le grand public.

Le dernier point qui est important pour en fait un best-seller, c’est l’autonomie. Et encore une fois, le Redmi Note 9 Pro marque des points. Il bĂ©nĂ©ficie d’une gĂ©ante batterie de 5 020 mAh, ce qui est excellent. Il dĂ©passe clairement tous les smartphones premium sur ce critère, et il fait bien que l’archi majoritĂ© des tĂ©lĂ©phone de sa catĂ©gorie. Vous allez tenir 2 jours entier dans une utilisation standard. Mieux, il est compatible avec la charge rapide 33W. En 30 minutes, vous allez pouvoir retrouver la moitiĂ© de l’autonomie.

Pourquoi l’acheter sur Amazon ?

Depuis le dĂ©but du Black Friday, Amazon se montre gĂ©nĂ©reux avec les français. Ce sont des dizaines de milliers de promotions qui sont encore disponibles en ce dimanche sur le site marchand. Au delĂ de cet excellent Redmi Note 9 Pro, il y a des tas de marques premium qui sont mises en avant sur cette pĂ©riode avant NoĂ«l. Parmi elles, on retrouve Apple (AirPods, Apple Watch, iPad…), Microsoft ou encore Nintendo.

Il faut quand mĂŞme se rendre Ă l’Ă©vidence, nous sommes dans les dernières heures du Black Friday. Les promotions sur les Redmi Note 9 Pro et autres sont en train de disparaitre les unes après les autres. Ce dimanche matin, une grande majoritĂ© des deals choc de la plateforme web ne sont plus disponibles. PlutĂ´t que d’attendre une nouvelle chute de prix, mieux vaut sĂ©curiser son achat.

Si vous faites des cadeaux de NoĂ«l en avant, Amazon est le bon endroit pour les faire. En effet, le marchand amĂ©ricain vous donne la possibilitĂ© de rendre tous vos achats jusqu’au 31 janvier 2021. Vous pouvez donc les offrir Ă NoĂ«l – et s’ils ne plaisent pas au destinataire, vous pouvez les rendre. Vous n’aurez donc pas besoin de les revendre ou de rĂ©flĂ©chir Ă une alternative.

En optant pour le Redmi Note 9 Pro, c’est Ă©galement le cas. On rappellera aussi qu’il bĂ©nĂ©ficie de la garantie constructeur habituelle. Dans l’exemple de la vente flash ci-dessus, il s’agit du modèle avec 64 Go de stockage. Une autre dĂ©clinaison avec 128 Go de stockage est aussi affichĂ©e. A noter que vous pouvez toujours insĂ©rer une carte SD pour augmenter la capacitĂ© de stockage interne du smartphone.

Encore une fois, il faudra ĂŞtre très rapide en ce dimanche pour saisir le Redmi Note 9 Pro Ă ce prix aussi avantageux. Il ne faut pas trop attendre car les ruptures de stock sont toujours plus nombreuses. Les cyber-marchands (au delĂ d’Amazon) ont tendance Ă ne plus rĂ©approvisionner les stocks depuis quelques jours. Si vous voulez profiter d’un bon deal de Black Friday, ce smartphone Android est un choix idĂ©al.

Au delĂ de Black Friday, si le Redmi Note 9 Pro est en rupture de stock chez Amazon, il est peu probable qu’on le retrouve d’ici Ă NoĂ«l sur la plateforme e-commerce. Le marchand a d’ailleurs adaptĂ© ses dates de livraison, de nombreuses rĂ©fĂ©rences sont dĂ©jĂ livrĂ©es après NoĂ«l, faute de stock. VĂ©rifiez donc bien avant de passer votre commande.

