Bon plan : le robot multifonction Moulinex à 399€ au lieu de 599€

Amazon Prime Day n’est pas qu’un événement destiné à l’informatique et l’électronique, loin de là. La plateforme marchande offre des promotions sur toutes les catégories, y compris la cuisine et le fameux robot cuiseur multifonction Moulinex Companion. C’est aujourd’hui l’un des assistants qui propose le meilleur rapport qualité prix, et la remise flash du moment le rend encore plus intéressant. Il fait partie des meilleures ventes de sa catégorie.

Pourquoi choisir ce robot Moulinex Companion ?

Pour ceux qui aiment la cuisine, un robot cuiseur comme le Moulinex Companion est un outil quasiment indispensable. Il permet de cuire de toutes les façons grâce à 6 programmes automatiques qui peuvent être paramétrés depuis l’écran principal du robot de cuisine : cuire, mijoter, cuire à la vapeur, mélanger, pétrir ou autre, le Moulinex Companion facilite grandement la tâche des cuisiniers (et cuisinières). Avec son grand bac, il est possible de faire des repas jusqu’à 6 personnes sans aucune difficulté.

Pour ceux qui n’ont pas eu le temps de naviguer sur Amazon hier pour le premier jour du Prime Day, il faut savoir que ce robot Moulinex Companion était déjà en promotion de 33% pendant quelques heures. Mais quelques temps après, l’offre a disparu – avant de réapparaitre ce matin. Il est donc fort probable qu’elle disparaisse à nouveau sous peu, et donc mieux vaut vite sécuriser son achat. Dans tous les cas , même pendant le Prime Day, Amazon vous laisse la possibilité de renvoyer votre colis sous 30 jours si vous n’en êtes finalement plus convaincus.

