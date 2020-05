Bon plan : le Samsung Galaxy A10 en chute libre sur Amazon 🔥

Depuis qu’il a rĂ©ouvert ses entrepĂ´ts français il y a quelques heures, Amazon brade les prix sur un grand nombre de produits. C’est le cas par exemple sur l’excellent Samsung Galaxy A10 qui figure dans le Top 2 des meilleures ventes de smartphones sur le site marchand amĂ©ricain.

S’il est aussi populaire, c’est parce que son prix est faible et parce que son rapport qualitĂ© prix est très bon. Avec la remise en plus ce jeudi, vous serez comblĂ©s. Il passe ainsi Ă 128€ au lieu de 159€, soit 20% de remise. Pour un appareil Ă moins de 150€ (ce qui est rare), vous ne pouvez pas trouver mieux.

Galaxy A10, le rapport qualité prix idéal ?

Le Samsung Galaxy A10 se positionne en force sur le segment entrĂ©e de gamme des smartphones. Cela reste un tĂ©lĂ©phone de Samsung, vous ne serez donc pas déçu de la qualitĂ©. Certes, il est loin de la puissance du nouveau Galaxy S20 Ultra (qui dĂ©passe les 1 500€…), mais cela sera assez pour une utilisation basique au quotidien. Alors mĂŞme qu’il se vend comme des petits pains, cette rĂ©duction en plus d’Amazon devrait vous faire craquer.

Mais attention, Amazon a un stock limitĂ© Ă ce tarif (on notera Ă©galement que Samsung vend le Galaxy A10 Ă 132€ sur Amazon, ce qui est aussi un prix rĂ©duit), il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour ne pas rater cette opportunitĂ©. Mais avant, voici quelques dĂ©tails sur ce tĂ©lĂ©phone du gĂ©ant corĂ©en sorti au courant de l’annĂ©e 2019.

A ce tarif-lĂ , le Samsung Galaxy A10 est vraiment un très bon choix. Il est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran LCD de 6,2″ de bonne qualitĂ© – fidèle Ă la rĂ©putation du corĂ©en sur les Ă©crans. Ce dernier fourni une grande partie des constructeurs – dont Apple qui a lui aussi un Ă©cran LCD pour son iPhone 11 (avec une meilleure rĂ©solution). Ensuite, au niveau de la technique, il vient avec un processeur maison Exynos 7884 et 2 Go de RAM qui sera suffisant pour faire tourner l’appareil.

Certes, il ne sera pas le plus rĂ©actif si vous jouez Ă un jeu sur mobile Ă©nergivore. Cela dit, c’est pas ce qu’on lui demande Ă ce prix. Comme toujours, Samsung utilise le système d’exploitation Android avec sa propre sur-couche artistique. Vous avez donc accès Ă toutes les applications du Google Play Store, ce qui est encore un bon point pour ce smartphone entrĂ©e de gamme.

Enfin, on peut Ă©galement rajouter qu’il possède un capteur photo Ă l’arrière (13 MP) et Ă l’avant, ce qui est plutĂ´t pratique. Encore une fois, il ne faut pas s’attendre au top Ă ce prix-lĂ , mais c’est une offre photo de base. Bref, comme vous pouvez le voir dans ce guide sur la gamme Galaxy A de Samsung, c’est l’entrĂ©e de gamme du fabricant. Autour de 100€, c’est un très bon produit.

On apprĂ©ciera la batterie de 3 400 mAh qui lui permet de tenir largement plus qu’une journĂ©e. Et Ă moins de 150€, c’est tout simplement un excellent choix. Ce n’est donc pas une surprise si les 2 700 utilisateurs qui ont notĂ© le Galaxy A10 sur le site marchand Amazon lui ont mis une note moyenne de 4,5/5. C’est excellent pour un tĂ©lĂ©phone, et ça mĂ©rite d’ĂŞtre soulignĂ©.

Pourquoi acheter sur le site Amazon ?

Évidemment, le premier argument quand on compare les offres entre les marchands est le prix. Et Amazon est 20% moins cher que tous ses concurrents comme Fnac ou Darty qui proposent le Samsung Galaxy A10 au tarif officiel, soit 159€. C’est donc une première bonne nouvelle si vous dĂ©cidez d’acheter le produit sur le site marchand n°1 en France. Attention toutefois, le produit peut très vite arriver en rupture de stock. Merci de nous avertir dans les commentaires si la remise est expirĂ©e.

Le deuxième argument en faveur d’Amazon est que le client bĂ©nĂ©ficie d’une pĂ©riode « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Pendant cette pĂ©riode, il peut demander Ă Amazon de reprendre son Galaxy A10 et obtenir un remboursement intĂ©gral. Les autres acteurs du e-commerce en France se cantonnent Ă 15 jours de pĂ©riode sans engagement – qui est le minimum lĂ©gal.

