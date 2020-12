Bon plan : les Samsung Galaxy A51 en chute brutale à Black Friday 🔥

Le Samsung Galaxy A51 est l’un des smartphones les plus populaires du gĂ©ant corĂ©en. PositionnĂ© sur le crĂ©neau milieu de gamme, c’est un parfait compromis entre prix et qualitĂ©. A l’occasion du Black Friday, vous avez une opportunitĂ© choc pour faire une Ă©conomie de plus : il chute Ă 249€ au lieu de 379€ sur le site Cdiscount. Cette offre spĂ©ciale ce samedi pourrait partir très vite.

Cette annĂ©e, Cdiscount fait de très belles rĂ©ductions sur toute la gamme de smartphones Samsung. On retrouve par exemple le Galaxy A21S, le puissant Galaxy S20 ou encore le Galaxy A51. Ce dernier se positionne Ă un prix accessible et ses caractĂ©ristiques techniques sont très convaincantes. Au final, s’il fallait en choisir un seul, c’est certainement lui que nous conseillerions.

Ce samedi, le prix du Samsung Galaxy A51 chute sous la barre symbolique des 250€. Sur les derniers mois, nous n’avons encore jamais observĂ© un tel prix, ni sur Cdiscount, ni sur le site de Samsung. Si vous cherchez un smartphone Ă©quilibrĂ© au niveau de la puissance, de la photo et de l’autonomie, cet appareil est un très bon choix.

Le Samsung Galaxy A51, un best-seller

Le Samsung Galaxy A51 est l’une des meilleures ventes sur le site de Cdiscount depuis le dĂ©but du Black Friday. Il faut dire qu’avec 130€ de remise immĂ©diate, le tĂ©lĂ©phone chute donc de 35%. Quand on sait qu’il a Ă©tĂ© officialisĂ© en mars, c’est une très belle affaire. C’est d’autant plus intĂ©ressant que ce smartphone se positionne vraiment parmi les plus premium des appareils milieu de gamme.

Au niveau de la partie technique, le Samsung Galaxy A51 est très performant pour son prix. Il vient avec un processeur Snapdragon 730 qui permet de faire tourner l’appareil sans aucun souci et sans latence. Cette puce permet par ailleurs d’optimiser la qualitĂ© de la photo.

Le Galaxy A51 se distingue sur ce point avec un quadruple capteur photo sur le dos (en plus du capteur selfie). A ce tarif-lĂ , c’est tout simplement excellent. Dans le dĂ©tail, il s’agit d’un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle, un module portrait et un objectif macro.

Pour s’adresser au grand public, il fallait aussi que ce Samsung Galaxy A51 ait une bonne autonomie. Et encore une fois, le test est co. Sa batterie fait 4 000 mAh et garantit plus d’une journĂ©e et demie en utilisation standard. Si vous utilisez votre smartphone de manière vraiment très assidue, il tiendra quand mĂŞme une journĂ©e complète sans problème.

Au niveau de l’interface, le Samsung Galaxy A51 tourne sous la dernière version de l’OS Android. Le corĂ©en a Ă©galement rajoutĂ© sa sur-couche pour personnaliser l’expĂ©rience utilisateur sur ses appareils. BaptisĂ©e One UI, cette sur-couche est d’après nous ce qu’il se fait de mieux sur Android. L’UX est bien pensĂ©e, la navigation se fait très bien.

Certes, le Samsung Galaxy A51 n’est pas au niveau des modèles premium du fabricant. Mais en matière de rapport qualitĂ© prix, il est tout simplement excellent. C’est aussi pour cette raison qu’il est aussi demandĂ©. A moins de 250€, ce smartphone mĂ©rite d’ĂŞtre un best-seller. Avec la promotion de Cdiscount, il sera difficile de trouver un meilleur compromis chez un autre constructeur de smartphone.

Un deal inédit sur ces Galaxy A51

Attention, les offres pour Black Friday sur Cdiscount sont limitĂ©es. Hier, on a vu de nombreux produits en vogue arriver au bout du stock. C’est le cas par exemple des aspirateurs Dyson, du casque sans fil Bose ou encore des Nintendo Switch. Si vous ne voulez pas manquer cette offre sur les Samsung Galaxy A51, il faudra ĂŞtre rapide. Pour ce week-end de Black Friday, l’engouement reste fort.

Plus haut sur cette page, nous avons Ă©galement mis la rĂ©duction affichĂ©e par le site Samsung sur le Galaxy A71. Ce dernier est la version plus premium du Galaxy A51, et elle est donc plus chère. Cela dit, c’est aussi un excellent tĂ©lĂ©phone qui sera idĂ©al pour une utilisation au quotidien. On notera par ailleurs que mĂŞme le site web du corĂ©en n’offre pas un prix aussi bas pour le Samsung Galaxy A51.

On rappellera aussi que Cdiscount vous offre un filet de sĂ©curitĂ© sur votre achat en ligne. Une fois la livraison effectuĂ©e, vous avez ensuite 14 jours pour rendre votre achat. Si le Samsung Galaxy A51 ne vous sĂ©duit finalement pas, le marchand s’engage alors Ă vous rembourser. C’est une bonne manière de ne prendre aucun risque et d’acheter le smartphone sur le web.

Cette annĂ©e, en raison de la crise sanitaire, le Black Friday est diffĂ©rent : les stock sur les produits – comme le Samsung Galaxy A51 sont pris d’assaut sur internet. Les français sont plus frileux Ă aller en boutique et privilĂ©gient les achats en ligne. ForcĂ©ment, les ruptures sont bien plus nombreuses, et il faut savoir jouer des coudes.

En ce samedi, si vous voulez vraiment acheter un Samsung Galaxy A51 moins cher, il faudra ĂŞtre efficace. Le site Cdiscount ne rĂ©approvisionnera probablement pas une Ă©ventuelle rupture de stock. Il faut donc ĂŞtre le plus rapide possible pour Ă©conomiser plus de 35% sur le tarif de base du tĂ©lĂ©phone. A ce tarif-lĂ , vous ne prenez pas vraiment un risque. C’est un excellent produit, vous pourrez toujours le rendre si besoin.

