Bon plan : le Samsung Galaxy A51 en forte chute à Black Friday 🔥

Alors que Black Friday approche Ă grands pas, Amazon propose dĂ©jĂ des promotions qui font tourner la tĂŞte. C’est le cas par exemple des excellents Samsung Galaxy A51 et A71, qui bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses sur le site e-commerce. Les rĂ©ductions sont encore plus gĂ©nĂ©reuses que celles que l’on retrouve sur le site officiel du corĂ©en, dĂ©pĂŞchez-vous d’en profiter.

Samsung est le plus grand constructeur mondial de smartphones. La marque coréenne arrive à jouer sur tous les terrains pour écouler ses appareils : entrée, milieu et haut de gamme. Si les Galaxy S20 sont les plus premium, les Galaxy A51 et A71 sont les plus vendus dans le monde. Ces deux appareils milieu de gamme sont parfaits pour une utilisation au quotidien.

Avec la remise affichée en ce moment sur Amazon, le Samsung Galaxy A51 obtient un rapport qualité prix imbattable. Sur le créneau du milieu de gamme, la firme frappe vraiment fort avec ce téléphone qui chute désormais sous les 300€. Alors que Black Friday débute dans quelques jours, Amazon a déjà officieusement lancé des promotions fortes sur les plus grandes marques.

Amazon a une belle remise sur le Galaxy A51

Le Samsung Galaxy A51 est probablement le plus populaires des deux smartphones citĂ©s plus haut. C’est aussi le moins cher, et il offre peut-ĂŞtre le meilleur rapport qualitĂ© prix entre les deux. Pour commencer par l’Ă©cran de ce dernier, il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces de qualitĂ©. Samsung produit lui-mĂŞme ses Ă©crans, c’est la rĂ©fĂ©rence mondiale sur ce composant. C’est mĂŞme lui qui fournit les dalles pour les derniers iPhone.

Si le Galaxy A51 de Samsung est aussi populaire, c’est aussi parce qu’il possède une offre photo exceptionnelle Ă ce prix-lĂ . En l’occurrence, il vient avec un quadruple capteur photo sur le dos de l’appareil. On retrouve un très bon capteur principal de 48 MP, suivi d’un module ultra grand-angle, d’un mode portrait et d’un objectif macro. Au final, c’est un très bon choix qui permet de rĂ©aliser de belles photos.

Le dernier point essentiel pour un smartphone milieu de gamme est l’autonomie. Et encore une fois, le Samsung Galaxy A51 rĂ©ussit parfaitement ce point. Il vient avec une batterie de 4 000 mAh qui vous permettra de tenir plus d’une journĂ©e et demie en utilisation classique. Le corĂ©en intègre une puce Snapdragon 730 qui permet d’optimiser l’autonomie au mieux, tout en fournissant une bonne performance.

En parlant de performance, il est bon de rappeler que le Samsung Galaxy A51 tourne sous l’OS Android. Le corĂ©en applique une sur-couche One UI qui est selon nous la meilleure du marchĂ©. L’expĂ©rience utilisateur sur les appareils Samsung devient beaucoup plus fluide que sur n’importe quel autre terminal avec le système d’exploitation Google.

Au final, le Samsung Galaxy A51 rĂ©pond Ă toutes les attentes du grand public : bel Ă©cran, bonne autonomie et bon appareil photo. Si vous voulez un smartphone sous Android Ă un tarif raisonnable, c’est un choix parfait. Si vous voulez en faire un cadeau de NoĂ«l, cela ne peut pas dĂ©cevoir. C’est un produit qui tient très bien dans la durĂ©e.

Le Samsung Galaxy A51 en vente Ă©clair

Depuis vendredi dernier, Amazon enchaine les ventes flash sur des produits phares. C’est le cas par exemple de ce Samsung Galaxy A51, qui perd 100€ par rapport Ă son prix d’origine. Le produit qui est sorti il y a moins d’un an est toujours l’une des meilleures ventes sur les sites marchands. Au final, la rĂ©duction Ă©quivaut environ Ă 30% du prix total du Galaxy A51.

Si vous voulez offrir ce Samsung Galaxy A51 Ă NoĂ«l, Amazon vous donne un peu de souplesse. En effet, le marchand n°1 en France vous permet de renvoyer le produit (s’il ne plait pas) jusqu’au 31 janvier 2021. Cela vous permet d’Ă©viter la case revente si jamais le cadeau n’a pas eu l’effet escomptĂ©. Amazon est le seul marchand en France Ă proposer une aussi longue durĂ©e pour les retours. Les autres se cantonnent Ă 14 jours après la livraison.

Sachez enfin qu’Amazon ne propose pas juste des rĂ©ductions sur les Samsung Galaxy A51. Le site marchand avance dĂ©jĂ des milliers de promotions en attendant le Black Friday. Si vous voulez faire des Ă©conomies, c’est le moment pour en profiter. Il faut savoir que le site web a l’intention de pousser ses volumes avec des promotions fortes, comme celles sur les Galaxy A51 et A71.

Depuis quelques jours, les ruptures de stock arrivent sur Amazon. Le site marchand a Ă©galement du revoir une partie des dates de livraison, il faut parfois attendre plus de 2 semaines pour ĂŞtre livrĂ©. Si vous voulez ĂŞtre assurĂ© d’avoir le Galaxy A51 avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, c’est l’heure de sauter sur l’opportunitĂ©. A tout instant, Amazon peut arrĂŞter son offre Ă©clair sur le tĂ©lĂ©phone.

