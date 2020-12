Bon plan : le Samsung Galaxy A51 en chute drastique sur Cdiscount 🔥

Pour cette semaine de Black Friday, Cdiscount et Samsung montrent leur plus beau visage. Parmi les offres irrĂ©sistibles, on retrouve cette remise sur les Samsung Galaxy A51 et le A71. Ces deux appareils milieu de gamme de la populaire marque sont en forte chute en ce dĂ©but du mois de dĂ©cembre. Ce sont les prix les plus bas que nous avons observĂ© jusqu’Ă prĂ©sent.

La pĂ©riode de Black Friday est toujours un moment critique pour les marchands – comme pour les clients. Il faut dire que la demande est très forte, et que les stocks partent Ă toute vitesse. Quand on sait que les Galaxy A51 et A71 sont parmi les modèles les plus vendus par Samsung, il est Ă©vident que ces offres ne resteront pas très longtemps disponibles.

A moins de 300 euros, le Samsung Galaxy A51 est un achat Ă faire. C’est tout simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix pour un tĂ©lĂ©phone de ce calibre, avec un très bon compromis en matière d’Ă©cran, de performance, de photo et d’autonomie. S’il n’est pas aussi puissant que le Galaxy S20, ce dernier ne joue pas dans la mĂŞme cour. Il est bien plus cher.

Cdiscount baisse le prix du Galaxy A51

Le Samsung Galaxy A51 est l’un des modèles les plus populaires du fabricant corĂ©en. Il faut dire qu’il combine tous les avantages pour un prix assez doux. Si vous voulez un bon smartphone sans pour autant vous ruiner, ce modèle est parfait pour vous. Avec la promotion actuelle chez Cdiscount, le rapport qualitĂ© prix devient encore plus convaincant. Les quelques exemplaires disponibles devraient partir Ă toute vitesse.

Au niveau des caractĂ©ristiques techniques, on va commencer d’abord par son Ă©cran. Pour le Galaxy A51, on retrouve un Ă©cran AMOLED de 6,5 pouces en diagonale. Le Galaxy A71 est lĂ©gèrement plus grand, ce qui justifie une partie de la diffĂ©rence de prix. Samsung est une rĂ©fĂ©rence mondiale sur les Ă©crans, cet Ă©cran du Galaxy A51 est une merveille Ă ce prix-lĂ .

Comme nous l’avons dĂ©jĂ dit plus haut, le Samsung Galaxy A51 est Ă©galement un très bon smartphone en matière de performance. C’est notamment grâce Ă son processeur Snapdragon 730 de chez Qualcomm que le smartphone tient aussi bien la route. Sur la partie photo, il est aussi bien au-dessus de ses concurrents directs. Il offre un quadruple capteur photo – avec un capteur principal de 48 MP. Un mode ultra grand-angle, portrait et macro sont aussi disponibles.

Enfin, le dernier point pour faire du Samsung Galaxy A51 un best-seller, c’est l’autonomie. Et sur cette partie, le tĂ©lĂ©phone ne déçoit pas. Sa batterie de 4 000 mAh permet de tenir plus d’une journĂ©e et demie en utilisation classique. C’est clairement dans la moyenne du marchĂ©, et c’est dĂ©jĂ très bien.

Pour ceux qui ne le savent pas, Samsung rajoute une couche propriĂ©taire sur le système d’exploitation Android. BaptisĂ©e One UI, cette couche offre un design et des fonctionnalitĂ©s lĂ©gèrement diffĂ©rentes. C’est ce que fait chacun des constructeurs indĂ©pendants pour personnaliser l’expĂ©rience Android. Pour avoir testĂ© toutes les principales sur-couche, celle de Samsung est la meilleure selon nous.

Comme vous l’aurez compris, le Samsung Galaxy A51 comprend toutes les caractĂ©ristiques techniques pour ĂŞtre un succès. Sorti il y a moins d’un an, ce smartphone connait depuis un Ă©norme succès partout en Europe. C’est le bon choix entre le prix et la qualitĂ©. S’il n’est pas aussi puissant que les derniers S20, il est (au moins) 2 Ă 3 fois moins cher. C’est pour cette raison qu’il rĂ©pond Ă un public bien plus large.

Une offre Ă ne pas rater sur les Galaxy A51 / A71

Si le Black Friday s’est tenu partout dans le monde le vendredi 27 novembre, il en va diffĂ©remment en France. Cela dit, les marchands ont quand mĂŞme dĂ©voilĂ© des milliers de nouveaux de bons plans depuis cette date. Les ruptures de stock arrivent Ă toute vitesse, il faut savoir ĂŞtre très rĂ©actif sur les offres flash. C’est le cas aussi pour ces Samsung Galaxy A51 et A71.

Ce sont deux smartphones qui se vendent déjà très bien par défaut, sans remise. Avec cette réduction de 130€ sur Cdiscount, vous avez probablement la meilleure offre depuis leur sortie. Le Samsung Galaxy A51 va partir à vitesse grand V, il ne faudra pas attendre trop longtemps. Cette remise de 30% est inédite sur Cdiscount, et on ne la voit pas non plus sur le site officiel du fabricant coréen.

Le petit avantage de chez Cdiscount, c’est que vous avez le droit Ă une pĂ©riode de retours de 14 jours après livraison.

La rĂ©duction sur le Samsung Galaxy A51 est un signal fort sur Cdiscount. Le marchand a prĂ©vu de sortir des milliers de bons plans sur des produits ultra populaires. Il n’hĂ©site pas Ă baisser depuis quelques jours le prix des produits de marques comme Apple, Samsung, Sony ou Microsoft. Si vous voulez faire des Ă©conomies sur des rĂ©fĂ©rences de la dernière gĂ©nĂ©ration, il faudra ĂŞtre rapide.

Comme toujours, le Black Friday est une affaire de temps. A tout instant, les ruptures de stock peuvent surgir. Sur le Samsung Galaxy A51, on n’est pas Ă l’abri d’une rupture imminente. Le produit se place toujours dans les meilleures ventes de tĂ©lĂ©phones sur la plateforme e-commerce. Avec cette remise supplĂ©mentaire, il est clair que le tĂ©lĂ©phone partira très vite.

