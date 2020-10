Bon plan : les Samsung Galaxy S20 en (re)chute ce matin 🔥

Si on s’attendait Ă de belles promotions de la part du cyber-marchand Amazon pour le Prime Day, celle-ci Ă©tait difficile Ă prĂ©voir. Les Samsung Galaxy S20 et S20+ qui sont sortis en mars bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ de forte remises. Pour ce second (et dernier) jour spĂ©cial, ils ont vu leur prix baisser une deuxième fois. Voici les offres en cours ce mercredi (sous condition de stock disponible) :

Les Samsung Galaxy S20 / S20+ ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s par la marque au courant du mois de mars, ils n’ont jamais profitĂ© d’un prix aussi bas depuis. Depuis 24 heures, le festival Amazon dĂ©voile des deals inĂ©dits qui sont convaincants, Ă l’exemple de ceux sur les appareils Samsung. D’autres produits aussi populaires sont concernĂ©s, mais ceux sont des offres flash, ce qui veut dire qu’elles disparaissent très vite après leur apparition.

Trouver un Samsung Galaxy S20 Ă 700 euros est une belle aubaine en cette pĂ©riode. C’est un des smartphones les plus premium Ă tourner sous Android. Grâce Ă cette remise de 200 euros, le rapport qualitĂ©-prix de ce tĂ©lĂ©phone premium est encore plus compĂ©titif sur le marchĂ©.

Le Samsung Galaxy S20 est en double promo

Les Samsung Galaxy S20 et S20+ se placent comme deux smartphones haut de gamme. MĂŞme sur ce jour d’anniversaire chez Amazon, il Ă©tait difficile d’anticiper que leur prix descendrait autant. Sans trop rentrer dans le dĂ©tail des performances, on rappelle que le Galaxy S20 se dote d’un bel Ă©cran OLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, il est difficile de faire mieux sur le segment haut de gamme en cette pĂ©riode automnale.

L’offre photo diffère un peu entre le Samsung Galaxy S20 et le S20+. Le premier modèle a droit Ă un triple capteur photo tandis que le second bĂ©nĂ©ficie d’un quadruple capteur photo. Il s’agit de la diffĂ©rence principale entre les deux modèles, sachant que le tĂ©lĂ©phone le plus haut de gamme embarque un Ă©cran plus grand avec 6,5 pouces.

Samsung a aussi misĂ© sur l’autonomie des Galaxy S20 et S20+ afin que les utilisateurs profitent du meilleur confort possible. La première version embarque une belle batterie de 4 000 mAh avec charge rapide de 25 W. En comparaison, le Galaxy S20+ bĂ©nĂ©ficie d’une batterie un peu meilleure de 4 500 mAh. Sinon, les deux tĂ©lĂ©phones sont concernĂ©s par un système de dĂ©verrouillage par reconnaissance faciale et empreintes numĂ©riques.

Nous avons rapidement Ă©voquĂ© les spĂ©cificitĂ©s des Samsung Galaxy S20 et S20+, mais vous pouvez en savoir plus sur la page Amazon dĂ©diĂ©e aux bons plans. Le marchand en ligne Ă©voque Ă©galement les Galaxy A51 et A71. Ces derniers sont deux modèles moins chers qui disposent d’une grande popularitĂ© sur le marchĂ©, ils constituent une grosse partie des ventes de la marque. Ils sont reconnus par le public comme Ă©tant d’excellents produits sur le segment milieu de gamme.

Surprise, les Samsung Galaxy S20 à prix cassés

Les Samsung Galaxy S20 et S20+ se situent largement parmi les meilleurs smartphones du moment. C’est simple, ils sont en compĂ©tition direct avec les iPhone 11 et 11 Pro, en plus de se doter d’une offre photo plus aboutie. Si vous ĂŞtes en quĂŞte du haut de gamme sous Android, vous trouverez votre bonheur avec un de ces deux modèles rĂ©cents. Le Galaxy S20 Ultra est la version la plus premium de la nouvelle gĂ©nĂ©ration, mais son prix est plus Ă©levĂ© (1 259 euros). Le Galaxy S20 et le S20+ sont moins chers et rĂ©pondront largement Ă vos attentes.

C’est une vraie surprise de voir que les Samsung S20 et S20+ profitent de tels tarifs sur Amazon. Le marchand avait indiquĂ© qu’il s’agirait d’une belle opĂ©ration, sachant que la prĂ©cĂ©dente Ă©dition avait dĂ©passĂ© le Black Friday au niveau des volumes. Autant dire que c’est impressionnant —et justifiĂ© par les deals sur des produits populaires. Avec des offres Ă©clair de cette qualitĂ©, il n’est pas Ă©tonnant que le leader du secteur attire du monde pour cet Ă©vĂ©nement.

Ces rĂ©ductions inĂ©dites concernent, entre autres, les Samsung Galaxy S20 dĂ©voilĂ©s il y a peu. Les Galaxy Note 20 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s au mois d’aoĂ»t, mais ils ne sont pas vraiment Ă la hauteur de la dernière gamme. Sinon, la marque corĂ©enne a prĂ©sentĂ© le Galaxy S20 FE au mois de septembre : il est excellent et moins cher que le reste cette gĂ©nĂ©ration, mais il n’a pas encore le droit Ă de belles promos comme ses homologues.

Le stock est restreint chez Samsung

Si le Samsung Galaxy S20 en promotion sur Amazon vous attire, nous ne pouvons que vous conseiller d’ĂŞtre rapide. Les exemplaires concernĂ©s par les rĂ©ductions sont peu nombreux, ce qui veut dire qu’ils vont s’Ă©couler très vite. Vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser un quart du prix de votre nouveau smartphone, autant dire qu’il faut ĂŞtre vif pour espĂ©rer bĂ©nĂ©ficier du deal.

Et si vous pensez avoir Ă©tĂ© trop rapide dans l’achat de votre Samsung Galaxy S20 ou S20+, pas de panique. Amazon permet toujours Ă ses clients de profiter du dĂ©lai de rĂ©tractation nĂ©cessaire pour rendre le smartphone premium. Si tel est le cas, vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© par le marchand. Il faut seulement que le produit soit comme neuf —suite Ă quoi le remboursement a lieu dans les jours qui suivent le renvoi.

Les Samsung Galaxy S20 ont droit Ă des promos, mais ce ne sont pas les seuls produits de la marque Ă en bĂ©nĂ©ficier. Dans le cadre de l’opĂ©ration Amazon, des deals concernent aussi la Galaxy Watch Active 2 ou les Galaxy Buds. Les Ă©couteurs sans fil vous permettent de profiter de votre musique n’importe oĂą grâce Ă une connexion Bluetooth avec votre smartphone. Selon les produits, les rĂ©ductions directes vont jusqu’Ă -25% et -35%.

