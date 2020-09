Bon Plan : le Samsung Galaxy S10 à prix cassé pour les abonnés Sosh & Orange

C’est la quatrième fois qu’Orange propose une vente exclusive à ses abonnés, et le tarif du Samsung Galaxy S10 de 128 Go n’a jamais été aussi intéressant. Actuellement vendu 759€ par Samsung, cette offre exclusive permet une économie de 330€. Orange le proposait déjà mois cher, à 599,90€, l’offre exclusive permet donc 170€ d’économies supplémentaires.

Orange chouchoute ses abonnés

Alors que les réductions sur les smartphones et forfaits sont souvent réservées aux nouveaux clients, Orange prend le chemin inverse. Ce prix mini sur le Samsung Galaxy S10 est destiné uniquement aux abonnés Orange et Sosh. En renouvellement votre abonnement (Sosh ou Orange), vous bénéficiez de réductions dédiées. Voici les prix actuellement disponibles :

Ces deux derniers forfaits son les plus complets de la gamme Orange. Ils comprennent les appels, SMS et MMS en illimité. Le forfait avec 120 Go se démarque en ajoutant les appels et SMS illimités vers et depuis l’Europe, les appels illimités vers les fixes et mobiles aux USA/Canada et les MMS en illimité depuis l’Europe. Bref, c’est l’un des abonnements les plus complets que vous puissiez avoir.

Le Samsung Galaxy S10, une référence

Le Galaxy S10 a été l’un des plus gros succès ces dernières années chez Samsung. La gamme (comprenant les S10e, S10 et S10+) a été dévoilée lors du MWC en mars 2019. Ce Galaxy S10 est un smartphone très équilibré et excellent sur chacun des critères majeurs à l’achat d’un smartphone : design, puissance, photo et autonomie, il coche toutes les cases avec aisance. Si son prix était un frein lors de sa sortie, cette offre spéciale chez Orange et Sosh améliore nettement son rapport qualité-prix.

Samsung s’est toujours distingué sur la qualité de ses écrans. Avec son Galaxy S10, il le prouve encore une fois : sa dalle AMOLED de 6,1 pouces est parfaitement équilibrée et elle s’accompagne de 8 Go de RAM et un processeur maison Exynos 9820. Du côté de la photo, on retrouve 3 capteurs sur le dos de l’appareil (zoom, grand-angle et ultra grand-angle), et sa batterie de 3 400 mAh vous permettra de tenir facilement la journée.

Le prix de 429,90€ affiché par Orange est tout simplement jamais vu : si vous réfléchissiez à changer de mobile, c’est une aubaine. Encore une fois, il faudra déjà être un client Orange ou SFR pour bénéficier de ce prix préférentiel. Par ailleurs, si vous avez un forfait Orange 80 ou 120 Go, le tarif devient de plus en plus intéressant avec respectivement une baisse à 129,90€ et… 1€ !

Attention cette offre n’est valable que du 17 au 30 septembre, il faudrait être rapide si vous voulez en profiter.

La Samsung Galaxy Watch aussi en vente flash

Orange ne se limite pas aux Samsung Galaxy S10 pour la rentrée. L’opérateur propose à ses abonnés des tarifs préférentiels sur les Galaxy Watch 46mm, et la Galaxy Watch Active2. Les deux modèles ont le droit à 200€ de réduction si vous les achetez en même temps qu’un Galaxy S10, Galaxy S20 ou Galaxy Note20.

Pour l’achat d’un smartphone, le prix de la Galaxy Watch 46 mm chute à 199,99€ au lieu de 399,99€. De son côté, la Galaxy Watch Active2 est proposée à 269,99€ au lieu de 469,99€. On vous le rappelle, pour profiter de toutes ces réductions, il vous faut être abonné Sosh ou Orange (mobile), et renouveler votre engagement.

