Bon plan : le Samsung Galaxy S10 est en chute brutale !

Samsung et sa gamme de Galaxy S10 sont à l’honneur pour ce long week-end de mai. Que ce soit sur Cdiscount, Fnac ou encore sur le site officiel de Samsung, il y a de très belles économies à faire sur tous les appareils du fabricant. Que vous partiez pour la version premium Galaxy S10, ou pour les modèles plus abordables A51 et A71, il y a de bonnes offres à saisir. Attention, le stock est très restreint.

Les deux smartphones appartenant à la gamme des Samsung Galaxy S10 profitent de fortes promotions alors qu’ils ont été dévoilés par la marque coréenne il y a un peu plus d’un an à l’occasion du MWC 2019. Les Samsung Galaxy S20, dignes successeurs des modèles qui sont en réduction, ont été présentés il y a peu, ce qui fait logiquement augmenter le rapport qualité-prix des Galaxy S10 dont le prix baisse logiquement.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont des smartphones dotés d’un écran particulièrement imposant, ce qui permettra à tous les adeptes de la marque de profiter d’un téléphone sans encoche. En effet, la caméra avant des deux téléphones est placée directement dans un trou situé dans un coin de l’écran, ce qui offre une surface dédiée à l’écran très conséquente. Pour rappel, la gamme Galaxy S de Samsung se place comme une concurrente directe des iPhone qu’Apple dévoile tous les ans lors de sa traditionnelle keynote de septembre.

Grâce à ces réductions, les Samsung Galaxy S10 et S10+ bénéficient de remises qui rendent les téléphones encore plus attractifs qu’ils ne l’étaient déjà. C’est aussi le cas pour les modèles milieu et entrée de gamme que son les Galaxy A51 et A71. Fnac, Cdiscount ou encore le site officiel Samsung n’ont pas attendu les French Days (dont la date reste inconnue) pour offrir de belles remise éclair.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Les promotions actuellement en cours chez Cdiscount, Fnac et Cdiscount sont la parfaite occasion pour trouver des produits de choix à petits prix, à l’exemple des Samsung Galaxy S10 et S10+. Comme nous vous le disions plus haut, ces remises font chuter les prix de 150 euros sur les smartphones, des réductions loin d’être négligeables sachant que les téléphones se positionnent parmi les modèles haut de gamme du marché. Si vous choisissez votre smartphone Samsung chez le français Cdiscount, sachez aussi que la garantie fabricant coréen est la même que si vous achetiez le téléphone directement auprès du constructeur.

Sans trop entrer dans les détails, il est bon de rappeler que le Samsung Galaxy S10+ est le téléphone le plus premium de la gamme des S10 de la marque. Ce modèle actuellement en promo chez Cdiscount se dote d’un écran AMOLED de 6,4 pouces et du processeur maison Exynos 9820.

À l’arrière, ce téléphone de qualité embarque un triple capteur photo contre deux caméras avant poinçonnées directement dans le coin de l’écran ce qui permet un gain impressionnant de place pour un ratio écran/corps de 88,9%. Tous les modèles de Galaxy S10 disposent de OneUI, une sur-couche maison Android qui offre une interface simple et intuitive pour une expérience utilisateur très efficace, ce qui n’est pas le cas chez tous les concurrents du numéro un mondial.

Pourquoi un Samsung Galaxy S10 ou S10+ ?

Si vous vous tournez vers Samsung Galaxy S10 ou S10+ chez Cdiscount ou Fnac, vous êtes certain de réaliser des économies sur votre nouvel achat. Ces prix et ces modèles ont de nombreux avantages, mais cela signifie que les ventes flash ne vont pas durer que quelques heures tout au plus. Il est rare que les deux modèles du constructeur voient leur prix chuter de la sorte, ce qui veut dire que les 200 euros de réduction risquent d’attirer les intéressés très vite. Il faut donc que vous soyez rapide, faute de quoi les offres flash vous passeront sous le nez.

Si vous avez été trop rapide et que le Samsung Galaxy S10 ne vous convient finalement pas, sachez que vous avez droit à une deuxième chance avec Cdiscount et Fnac. En effet, les deux marchands proposent un délai pour changer d’avis de 15 jours, une période durant laquelle vous pouvez renvoyer le téléphone et vous faire rembourser entièrement votre achat. En 15 jours, vous avez largement le temps de remarquer que le Samsung Galaxy S10 ne vous convient pas et de profiter de cette deuxième chance.

