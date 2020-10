Bon plan : le Samsung Galaxy S10 est en chute libre sur Cdiscount 🔥

Cdiscount nous rĂ©serve une pĂ©pite pour ce jeudi matin. Le cyber-marchand français vient d’annoncer une remise inĂ©dite sur le Samsung Galaxy S10. C’est la première fois (depuis sa sortie) que le smartphone corĂ©en chute sous les 500€. Il est affichĂ© Ă 499€ au lieu de 759€ dans le cadre d’une vente flash. Attention, le stock est très limitĂ©.

Voir l’offre Cdiscount

Dans le détail des offres :

Le Samsung Galaxy S10 est un smartphone qui a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© en 2019. Il se place aujourd’hui toujours parmi l’Ă©lite du marchĂ©, avec un rapport qualitĂ© prix qui s’est amĂ©liorĂ©. A seulement 499€, ce tĂ©lĂ©phone est probablement le meilleur achat que vous puissiez faire.

Pourquoi acheter le Galaxy S10 ?

Si le site officiel Samsung s’est montrĂ© gĂ©nĂ©reux pour la rentrĂ©e, il n’a jamais affichĂ© le Galaxy S10 Ă 499€. C’est Cdiscount qui dĂ©voile ce jeudi matin une offre assez dĂ©concertante sur ce smartphone haut de gamme. DĂ©voilĂ© au courant du Mobile World Congress Ă Barcelone en 2019, il est toujours aussi populaire en 2020. Si les S20 ont pris le relais, ces derniers sont toujours Ă plus de 900€ pièce.

Avec cet excellent rapport qualitĂ© prix, le Samsung Galaxy S10 est un choix Ă©vident. Le tĂ©lĂ©phone du corĂ©en risque d’ĂŞtre pris d’assaut Ă l’occasion de cette vente flash, il vaut mieux se dĂ©pĂŞcher. Le numĂ©ro un mondial des smartphones voit son appareil chuter de 260€ par rapport au prix actuel. Le stock est restreint, il ne va pas durer toute la journĂ©e.

Au niveau des coloris disponibles, le Samsung Galaxy S10 en promotion de 260€ est en noir ou en blanc. Les premières ruptures de stock sur le S10 noir ont Ă©tĂ© recensĂ©es, il vaut mieux se concentrer sur le coloris blanc. Dans tous les cas, c’est une question de minutes avant que le stock ne soit Ă©coulĂ©. Cdiscount se place juste après les French Days – et juste avant le Prime Day avec un deal choc.

Le Galaxy S10, un très bon produit

Certes, il n’est pas aussi puissant et performant que le Galaxy S20. Cela dit, le Samsung Galaxy S10 reste parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© en 2020. Il se place parmi l’Ă©lite, avec un prix actuel qui reflète plutĂ´t le milieu de gamme. C’est donc un excellent choix qui vous permet d’avoir un appareil puissant, avec une très bonne offre photo.

En effet, il est Ă©quipĂ© d’un triple capteur photo Ă l’arrière qui assure la qualitĂ© en environnement clair et sombre. Le Samsung Galaxy S10 vient avec 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et Ă©videmment la dernière version d’Android. Sa batterie de 3 400 mAh vous assure plus d’une journĂ©e d’autonomie, sans aucun problème. Il possède mĂŞme la technologie de recharge inversĂ©e, ce qui vous permet de recharger un autre appareil en le rapprochant du dos.

Parmi les nouveautĂ©s et avantages du Galaxy S10, Samsung a supprimĂ© l’encoche sur le haut de l’Ă©cran. Le capteur photo est cachĂ© dans une petite bulle situĂ©e sur le cĂ´tĂ© droit en haut de ce dernier. En utilisant cette astuce, le corĂ©en parvient Ă offrir un Ă©cran encore plus grand pour une meilleure expĂ©rience. On notera aussi l’apparition d’un capteur d’empreinte ultrasonique sous l’Ă©cran, pour faciliter le dĂ©blocage du tĂ©lĂ©phone.

Évidemment, on ne peut pas parler du Samsung Galaxy S10 sans évoquer ses performances. Pour ce modèle, le fabricant a introduit le processeur Exynos 9820 qui assure de bien meilleures performances que le Galaxy S9, tant au niveau du CPU que du GPU. Avec le S10, vous pourrez faire tourner tous les jeux sur mobile, sans aucune latence.

Cdiscount, 15 jours de réflexion

Dans tous les cas, avec Cdiscount, vous avez de la flexibilitĂ© au moment de l’achat. Si vous achetez ce Samsung Galaxy S10, vous avez ensuite une pĂ©riode de 15 jours après la livraison pour changer d’avis. Si vous n’ĂŞtes finalement pas convaincu, vous pouvez renvoyer le tĂ©lĂ©phone et obtenir un remboursement complet. Le marchand s’engage Ă prendre Ă ses frais le coĂ»t du retour.

Dans le cadre de son offre spĂ©ciale anniversaire (Cdiscount a 22 ans), le marchand enchaine les promotions gĂ©nĂ©reuses. Il a totalement revu la page d’accueil de son site pour mettre en avant des deals Ă©clairs – comme celui sur le Samsung Galaxy S10. Il faudra ĂŞtre rapide pour ne pas manquer cette opportunitĂ©, vous ne le trouverez nulle part ailleurs Ă ce prix-lĂ .

Pour dĂ©couvrir l’offre de Cdiscount, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount