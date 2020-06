Bon plan : le Samsung Galaxy S10 re-chute (encore) chez Amazon 🔥

Amazon a pour habitude de dĂ©voiler rĂ©gulièrement d’excellents bons plans, et ce qu’il fait aujourd’hui avec les Samsung Galaxy S10. Les Galaxy S10 et S10+ sont les deux modèles visĂ©s par les promotions, si bien que le smartphone le plus haut de gamme passe Ă moins de 660 euros. Autant dire que les Ă©conomies Ă rĂ©aliser sont consĂ©quentes, surtout par rapport au prix initial du modèle. L’amĂ©ricain n’est pas le seul Ă casser les prix : les rĂ©ductions sont aussi sur la boutique Samsung, avec en prime, les Ă©couteurs sans fil Galaxy Buds inclus.

Les Samsung Galaxy S10 ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s par le numĂ©ro 1 du marchĂ© mondial des smartphones durant le MWC 2019. Un an plus tard, le constructeur a logiquement officialisĂ© les Samsung Galaxy S20, une gamme qui fait office de digne successeur des trois modèles prĂ©sentĂ©s un an plus tĂ´t durant le salon dĂ©diĂ© aux smartphones. Avec la sortie des nouveaux modèles, les Samsung Galaxy S10 ont vu leur prix baisser, comme c’est toujours le cas chez la majoritĂ© des constructeurs. Cette baisse de prix est renforcĂ©e par les offres flash prĂ©sentĂ©es par Amazon et Samsung, ce qui rend les smartphones encore plus attractifs.

Chez Amazon et Samsung, ce sont les Samsung Galaxy S10 et S10+ qui ont droit Ă de fortes rĂ©ductions. Il s’agit des deux modèles de la gamme Ă profiter des Ă©crans les plus imposants en termes de taille. Tous ceux qui veulent bĂ©nĂ©ficier de cette dalle trouveront leur bonheur avec ces smartphones Ă petits prix. PlutĂ´t que de se tourner vers la traditionnelle encoche qu’on voit encore chez beaucoup de fabricants, Samsung a prĂ©fĂ©rĂ© intĂ©grer sa camĂ©ra avant dans l’Ă©cran.

Les Samsung Galaxy S10 Ă©taient dĂ©jĂ très plaisants avant la promotion Amazon et Samsung grâce Ă quelques avantages de choix. C’est un plaisir —et une surprise, de les retrouver en promotion chez les 2 marchands Ă l’occasion de ce week-end. Le Galaxy S10 et S10+ sont deux modèles parmi les plus premium dĂ©voilĂ©s par le constructeur corĂ©en lors du MWC. Le Samsung Galaxy S10e se place sur un autre crĂ©neau et fait office de smartphone plus petit et compact.

S'il s'agit d'une promotion surprise sur les Samsung Galaxy S10, c'est parce que les French Days sur Amazon sont bel et bien terminĂ©s depuis quelques semaines. Historiquement, le mois de juin est assez calme chez le commerçant et ses rivaux, mais on peut dĂ©jĂ voir que le leader amĂ©ricain fait le choix de bouleverser les traditions.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Les Samsung Galaxy S10 ont droit Ă des promotions de choix chez Amazon et Samsung. Que ce soit sur Amazon ou la boutique Samsung, il est assez rare que les 2 smartphones aient droit Ă de telles rĂ©ductions. Les smartphones ont su s'imposer sur le marchĂ© et leur qualitĂ© n'est plus Ă remettre en question puisqu'ils se placent parmi les meilleurs tĂ©lĂ©phones tournant sous Android.

La promotion qui avoisine les -40% sur les Samsung Galaxy S10 chez Amazon reprĂ©sente 150 Ă 160 euros d’Ă©conomies. Suite Ă la prĂ©sentation officielle, il n’a fallu que quelques jours Ă peine aux deux smartphones pour se positionner parmi les smartphones les plus puissants du marchĂ©. D’ailleurs, ils font encore partie de ce cercle fermĂ© alors qu’ils ont Ă©tĂ© rejoints par les Samsung Galaxy S20. Vous profitez de la mĂŞme garantie constructeur que celle de la boutique officielle lorsque vous choisissez un des deux modèles en promo sur Amazon.

Le Samsung Galaxy S10+ se place comme le modèle le plus haut de gamme des trois smartphones officialisĂ©s en mĂŞme temps par la marque. Il se dote d’un Ă©cran AMOLED de 6,4 pouces accompagnĂ© d’un puissant processeur Exynos 9820. Il ne s’agit lĂ que de caractĂ©ristiques infimes ayant contribuĂ© au succès de ce tĂ©lĂ©phone premium. On se doute dĂ©jĂ que le reste de sa fiche technique fera que l’offre flash sur Amazon ne sera pas en ligne longtemps avant que les stocks ne disparaissent.

Ce Samsung Galaxy S10+ actuellement en promo chez Amazon se dĂ©marque aussi cĂ´tĂ© photo grâce Ă un triple capteur photo Ă l’arrière du smartphone. Ă€ l’avant, il embarque cette double camĂ©ra calĂ©e directement dans un coin de l’Ă©cran, ce qui lui offre un impressionnant ratio Ă©cran/corps de 88,9%. Tous les modèles de cette gamme tournent sous OneUI, une surcouche Android qui a su faire ses preuves cĂ´tĂ© design et utilisation —tout en se diffĂ©rentiant des solutions de la majoritĂ© de ses rivaux.

Quels avantages Ă avoir un Samsung Galaxy S10 ?

Dans le cas oĂą vous choisissez le Samsung Galaxy S10 Ă l'occasion de cette vente flash sur Amazon, vous profitez de quelques petits avantages supplĂ©mentaires. Ces modèles se sont imposĂ©s parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© et ils comptent bien rester dans cette catĂ©gorie de haut vol.

Si ce deal renforce le rapport qualitĂ©-prix des Samsung Galaxy S10, il est certain que les stocks risquent de partir très vite. Il est assez rare que les deux modèles profitent de telles remises, ce qui veut dire qu’ils vont ĂŞtre pris d’assaut. Nous vous incitons Ă faire preuve de rapiditĂ© pour Ă©viter que la promotion ne disparaisse avant que vous ayez pris votre dĂ©cision, sachant qu’elle ne durera pas longtemps.

Amazon propose une deuxième chance grâce Ă un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Durant toute la pĂ©riode, vous pouvez renvoyer le tĂ©lĂ©phone et profiter d'un remboursement complet. Du cĂ´tĂ© de la boutique officielle, vous avez 15 jours pour dĂ©terminer que le smartphone ne vous plait pas, une durĂ©e dĂ©jĂ suffisante.

