Bon plan : les Samsung Galaxy S20 à prix cassé sur le site officiel 🔥

Le Samsung Galaxy S20 bénéficie d’un prix choc sur le site officiel de la marque. C’est certainement l’un des meilleurs plans de cette édition 2020 du Black Friday si l’on inclut le bonus reprise et le cadeau offert. Au final, le produit revient net à moins de 500€ avec tous ces avantages.

La boutique affiche des prix barrés sur ce modèle le plus populaire de sa dernière gamme premium de Galaxy S20. Si vous hésitez, c’est l’occasion idéale pour faire des économies tout en prenant un appareil haut de gamme.

Mise à jour 6/12 9h00 : le Galaxy S20 4G est en rupture sur le site Samsung. Mais Cdiscount offre une alternative encore moins chère. Ci-dessous, nous avons fait la liste de tous les bons plans encore disponibles.

Pour accéder au Black Friday chez Samsung, c’est par ici :

Voir les offres Samsung

Après avoir misé sur les Samsung Days, le géant coréen de l’électronique se lance désormais sur le Black Friday. Il vient tout juste de dévoiler des promotions choc qui vont durer jusqu’à la fin de l’opération. Attention, à tout instant, ces appareils – comme les Samsung Galaxy S20 – peuvent arriver au bout de leur stock. Il faut donc passer avant la rupture et ne rien regretter.

Samsung fait son Black Friday

Black Friday sur Samsung et ailleurs devait avoir lieu vendredi dernier (27 novembre), mais l’opération en France a été repoussée à cette semaine. Si le jour officiel n’est pas encore là, la marque lance déjà activement ses promotions sur des produits très emblématiques. Si vous voulez réaliser des économies avant Noël, c’est le moment de passer à l’action.

On rappelle que tous les stocks sont limités chez les marchands. De son côté, Amazon a allongé les délais de livraison de quelques jours, se rapprochant de la période des fêtes au fur et à mesure. Si vous voulez prendre le Samsung Galaxy S20 à temps pour Noël, c’est vers le site officiel du marchand que vous devrez vous tourner. Aussi, c’est le lieu où vous bénéficierez des meilleurs prix en cours.

Rentrons dans le détail de cette promotion sur le Samsung Galaxy S20. Dans sa version 128 Go en 4G, le smartphone est commercialisé au prix de 909 euros. C’est le modèle de base de la dernière gamme —et le prix le plus accessible. Actuellement, la marque affiche une remise direct de 260 euros qui permet de faire chuter le tarif de l’appareil à 649 euros.

Mais ce n’est pas tout. Si vous prenez le Samsung Galaxy S20, vous avez droit à un bracelet Fit 2 offert, il revient habituellement à 59,99 euros. Vous pouvez aussi faire reprendre votre téléphone actuel afin de profiter d’un bonus à la reprise. Cette prime s’accompagne de 100 euros de plus de remise, ce qui veut dire que le prix de votre nouvel appareil tombe vraiment très très bas, c’est une excellente affaire.

Une génération avec trois Galaxy S20

La dernière gamme de Samsung Galaxy S20 se compose de 3 modèles. On retrouve le S20 standard ainsi que le S20+ et le S20 Ultra. On note quelques différences entre les Galaxy S20 et S20+, dont la taille de l’écran. Elle est de 6,7 pouces pour le premier et 6,7 pouces pour le second. Les deux ont droit à un taux de rafraichissement de 120 Hz (le modèle Ultra aussi). La batterie est de 4 000 mAh sur le modèle standard pour 4 500 mAh sur le Galaxy S20+. Sinon, les deux déclinaisons profitent de la charge rapide.

En plus de ses écrans, Samsung a pour habitude de soigner l’offre photo de ses smartphones, les Samsung Galaxy S20 ne font pas exception. Le Galaxy S20 se dote d’un triple capteur photo tandis que les S20+ et S20 Ultra ont droit à un quadruple module photo, ce dernier a droit à la meilleure offre de la gamme. Le modèle standard intègre un capteur photo principal de 64 MP, d’un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom x3. En comparaison, le S20 Ultra se dote d’un capteur principal de 108 MP et un zoom x10, c’est une des meilleures propositions sur le marché des smartphones.

Cette génération de Samsung Galaxy S20 fait office de référence sur le marché mondial des smartphones tournant sous Android. Les téléphones ont droit à la surcouche maison One UI, c’est une des meilleures du marché —tant côté interface utilisateur que du côté de l’expérience. Tous ces arguments justifient le succès remporté par cette nouvelle gamme depuis sa sortie.

Samsung est le numéro 1 mondial du marché des smartphones, ce n’est pas une surprise quand on voit la qualité des appareils. Avec toutes ces gammes, il parvient à proposer des téléphones à l’excellent rapport qualité-prix. Le Samsung Galaxy S20 devient encore plus compétitif avec la réduction affichée sur le site officiel.

De la souplesse avec Samsung

Dans ces jours spéciaux Black Friday, la marque met la barre très haute. Elle dévoile des promotions de folie sur les smartphones et ses autres produits. Aucun marchand n’est capable de suivre en faisant des promotions de cette qualité. Jamais le Samsung Galaxy S20 n’a eu droit à un tel tarif. Avec tous les avantages, l’offre en cours fait chuter le prix de l’appareil de -50% par rapport à son prix de base. C’est sur le site officiel que vous trouverez le meilleur deal.

Si vous prenez le Samsung Galaxy S20 sur le site officiel, sachez que la livraison est gratuite pour les clients. Les délais sont fixés à quelques jours, ce qui vous assure de profiter du smartphone avant les fêtes de Noël. Sinon, vous serez rassuré de savoir que la marque vous offre la possibilité de renvoyer l’appareil dans les 15 jours après la livraison, c’est un bon gage de sécurité quand on achète en ligne.

C’est le moment de se faire plaisir avec ce Black Friday de Samsung. Les offres en cours sur le Samsung Galaxy S20 ou les autres appareils ne vont pas tarder à ses terminer, il ne faut plus attendre. Les nouveaux Galaxy Note 20 bénéficient aussi de remises avec une réduction immédiate de 160 euros ainsi qu’un bonus à la reprise. Sinon, la gamme de Galaxy A affiche aussi des deals séduisants, les tarifs baissent fortement.

Pour voir les deals sur Samsung, c’est ici :

Voir les offres Samsung