Bon plan : les Samsung Galaxy S20 en forte chute à Black Friday 🔥

Le Samsung Galaxy S20 Ă un tel prix, c’est probablement la grande surprise de cette pĂ©riode de Black Friday. C’est la boutique officielle qui propose une remise inĂ©dite sur cet excellent tĂ©lĂ©phone qui appartient Ă la dernière gĂ©nĂ©ration du constructeur. Si vous aviez envie de l’acheter, c’est une magnifique opportunitĂ© pour faire une giga Ă©conomie.

Les Samsung Days remplacent la pĂ©riode de Black Friday, qui a finalement Ă©tĂ© reportĂ©e d’une semaine en France. A cette occasion, Samsung n’hĂ©site pas Ă offrir des rĂ©ductions ultra-sĂ©duisantes sur tous ses produits emblĂ©matiques : smartphones, tablettes, tĂ©lĂ©viseurs ou Ă©lectromĂ©nager. Clairement, on n’a jamais vu de rĂ©duction aussi forte depuis le dĂ©but de l’annĂ©e.

Samsung anticipe ce Black Friday

Partout dans le monde, Samsung a tenu son Black Friday ce vendredi. En France, l’opĂ©ration aura lieu la semaine prochaine. En attendant, le marchand a dĂ©voilĂ© des promotions dignes d’un Black Friday, mais sous le nom de « Samsung Days ». Si vous voulez rĂ©aliser des Ă©conomies Ă quelques semaines de NoĂ«l, c’est une occasion en or.

Sachez par ailleurs que les stocks sont très limitĂ©s partout sur internet. Par exemple, Amazon a dĂ©jĂ rallongĂ© ses dĂ©lais de livraison de plusieurs jours – et cela se rapproche de plus en plus de la pĂ©riode des fĂŞtes. Si vous voulez acheter le Samsung Galaxy S20 et l’avoir avant NoĂ«l, la boutique officielle est l’endroit le plus sĂ»r. Par ailleurs, la promotion ne peut ĂŞtre trouvĂ©e nulle part ailleurs.

Au niveau de l’offre sur le Samsung Galaxy S20, voici ce qu’il en est. Le smartphone est vendu par dĂ©faut Ă 909€ dans sa version 128 Go en 4G. C’est le prix le plus accessible pour un smartphone Samsung de la toute dernière gĂ©nĂ©ration. En ce moment, le fabricant corĂ©en propose dĂ©jĂ une remise de 260€ directe sur le produit – qui tombe ainsi Ă 649€.

En plus de cette remise directe, le Samsung Galaxy S20 voit ĂŞtre accompagnĂ© d’un bracelet Fit 2 de la marque. D’une valeur de 59,99€, c’est un très bon produit. Enfin, si vous avez un ancien smartphone Ă retourner, la boutique officielle vous offre une prime supplĂ©mentaire Ă la reprise. En plus du montant de reprise du tĂ©lĂ©phone, vous recevrez aussi 100€ en plus. Ă€ la fin, l’Ă©conomie est juste gigantesque.

Une gamme composée de trois Galaxy S20

Comme vous pouvez le voir plus haut, Samsung a composĂ© sa dernière gamme de 3 modèles de Galaxy S20. Il y a le S20, le S20+ et le S20 Ultra. La principale diffĂ©rence entre le Galaxy S20 et le S20+ rĂ©side dans la taille de l’Ă©cran 120 Hz, qui grimpe de 6,2″ Ă 6,7″ entre les deux modèles. La batterie est aussi lĂ©gèrement plus grande sur le S20+ (4 500 mAh vs 4 000 mAh). A noter que les deux versions possèdent la charge rapide.

Au niveau de l’offre photo, Samsung est une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©. Avec ces nouveaux Galaxy S20, vous ne pourrez pas ĂŞtre déçu. Les S20 et S20+ sont similaires Ă ce niveau avec un triple capteur photo sur le dos. Il vient avec un capteur photo principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle et un tĂ©lĂ©objectif avec zoom x3. Il faudra aller vers le Galaxy S20 Ultra pour avoir le haut de gamme ultime. Il est plus onĂ©reux, mais il propose une offre bien meilleure : capteur principal de 108 MP et le zoom x10. C’est l’un des meilleurs smartphones pour la photo de tout le marchĂ©.

Avec sa dernière gamme de Samsung Galaxy S20, le fabricant se place comme une rĂ©fĂ©rence mondiale sous Android. Il utilise une sur-couche maison baptisĂ©e OneUI qui est probablement la meilleure que l’on retrouve sur le marchĂ©. Avec tous ces arguments, les smartphones haut de gamme connaissent un vif succès.

Ça n’est pas une surprise si Samsung se place comme le n°1 mondial en matière de vente de smartphones. Quelle que soit la gamme de smartphones que vous choisirez chez lui, sachez que le rapport qualitĂ© prix est excellent. Avec la remise sur ce Samsung Galaxy S20, le rapport qualitĂ© prix devient irrĂ©sistible pour un tĂ©lĂ©phone de cette qualitĂ©.

Samsung vous offre de la liberté

Pour ces Samsung Days qui prĂ©cèdent le Black Friday, Samsung se montre très actif. Le marchand a vraiment des offres Ă couper le souffle. Aucun revendeur ne fait aussi bien au niveau de la qualitĂ©, quel que soit le produit. Cette offre sur le Samsung Galaxy S20 est compĂ©titive, on ne l’a jamais vue jusqu’Ă prĂ©sent. Si vous voulez faire jusqu’Ă 50% d’Ă©conomie (en cumulant tout), c’est le seul moyen de l’avoir.

En achetant votre Samsung Galaxy S20 sur la boutique officielle, vous aurez d’abord droit Ă la livraison gratuite. Celle-ci sera faite dans les jours qui viennent et vous n’aurez aucune inquiĂ©tude Ă avoir pour NoĂ«l. Par ailleurs, le marchand vous permet de rendre votre achat dans les 15 jours suivants la livraison de ce dernier. Cela vous permettra d’avoir une roue de secours en cas de besoin.

En allant sur le site officiel de Samsung, vous allez voir tous les produits en promotion avant ce Black Friday. L’offre spĂ©ciale Samsung Days se termine dĂ©jĂ le 30 novembre, il ne faut plus tarder. Vous pouvez voir que les derniers Samsung Note 20 sont aussi en rĂ©duction, avec des remise de 160€ + un bonus. Il en va de mĂŞme pour la gamme de Galaxy A, dont les tarifs sont plus bas que jamais.

