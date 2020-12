Bon plan : le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 59€ seulement chez SFR !

À l’approche des fêtes de fin d’année, SFR dégaine une offre à ne pas manquer ! Le nouveau Samsung Galaxy S20 FE 5G est disponible à 59€ seulement alors que son prix public conseillé est de 759 euros !

Avec le Galaxy S20 FE 5G, Samsung souhaite répondre à une demande de ses utilisateurs les plus fidèles. Séduits par les Galaxy S20, les fans réclamaient un modèle plus abordable embarquant l’essentiel des caractéristiques du Galaxy S20. La réponse ne s’est pas faite attendre : quelques mois plus tard, Samsung lançait le Galaxy S20 FE 5G.

Le Galaxy S20 FE 5G à prix cassé

Après le succès des Galaxy S20, Samsung remet donc le couvert avec le Galaxy S20 FE 5G. Outre sa compatibilité avec le réseau 5G, ce smartphone se distingue par son très bon rapport qualité-prix. Samsung met à profit tout son savoir-faire et équipe le S20 FE 5G d’un écran AMOLED dont il a le secret. Cerise sur le gâteau, la dalle 120 Hz apporte une grande fluidité dans les animations et défilements.

Le Galaxy S20 FE 5G est aussi un smartphone performant et endurant grâce à la puce Snapdragon 865 de Qualcomm. Pour ne rien gâcher, le S20 FE 5G est livré avec un chargeur rapide et est compatible avec la recharge sans fil et inversée.

Vous l’aurez compris, Samsung livre ici un smartphone complet, au rapport qualité-prix intéressant. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas payer 759 euros pour un modèle nu, SFR propose une offre à ne pas manquer pour ces fêtes de fin d’année. En choisissant un abonnement adapté, vous pouvez vous offrir le Galaxy S20 FE 5G pour 59 euros seulement !

Comment obtenir le S20 5G à partir de 229€ ?

Sélectionner le S20 FE 5G chez SFR à 59€

Souscrire à un forfait 100 Go 5G (engagement 24 mois)

Payer 8€ par mois durant 24 mois

Samsung, toujours une référence

Cette année plus que jamais, Samsung a démontré qu’il fallait compter avec lui. Outre son excellente gamme Galaxy S20 puis Galaxy Note 20, le géant coréen s’est aussi imposé sur le segment milieu de gamme avec ses Galaxy A. Malgré les assauts des concurrents chinois comme realme, Oppo ou Xiaomi, Samsung tient bon et continue de séduire de nouveaux utilisateurs.

Avec le Galaxy S20 FE 5G, le leader du marché des smartphones en France montre qu’il est aussi à l’écoute de ses fans. La communauté demandait ardemment un Galaxy S20 plus abordable embarquant l’essentiel des caractéristiques des S20. Non seulement Samsung a répondu présent, mais il a en plus amélioré les quelques petites faiblesses du Galaxy S20. Ainsi, le S20 FE 5G se montre plus endurant que son grand frère tout se montrant aussi performant et élégant.

Ajoutez à cela un écran AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz qui combine qualité d’affichage et fluidité. Le triple module photo inscrit ce Galaxy S20 FE 5G dans la continuité de ce que proposait Samsung jusqu’à maintenant. Polyvalent et redoutablement efficace, le Galaxy S20 FE 5G se distingue donc aussi par ses talents de photographe. Pour finir, la compatibilité 5G promet une durée de vie conséquente et l’assurance d’adopter les abonnements 5G de SFR dès qu’ils seront disponibles.

Forfait illimité 100 Go 5G chez SFR, une référence

Pour bénéficier de l’offre sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G chez SFR, vous devez donc souscrire au forfait 100 Go chez SFR, avec un engagement de 24 mois.

C’est l’un des forfaits les plus généreux en données avec 100 Go de data par mois, utilisables en France et en Europe. Les appels, SMS et MMS en illimités, vers les fixes et mobiles en France et dans les DOM font également partie de cette formule. Ce forfait est surtout 5G !

Vous voulez une autre bonne nouvelle ? Ce forfait fait lui aussi l’objet d’une promotion en ce moment. En optant pour un pack forfait 100 Go + smartphone, il vous sera facturé 35€ par mois durant les 12 premiers mois puis 50€. SFR récompense en prime ses abonnés box, ainsi le prix baisse même à 20€ par mois pendant la première année pour les clients box. Pour obtenir le Galaxy S20 FE 5G à 59 euros vous devrez aussi vous engager sur une période de 24 mois.

