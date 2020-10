Bon plan : le Samsung Galaxy S20 FE chute (déjà) sur Amazon 🔥

Le Samsung Galaxy S20 FE se place comme un modèle plus abordable que les Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, avec des caractéristiques néanmoins très convaincantes. Depuis quelques heures, ce Samsung Galaxy S20 FE 4G est disponible sur Amazon pour 559 € (contre 659 € en temps normal), soit une remise de 15%. La version 5G a connu la même offre, mais elle est déjà en rupture de stock sur le site.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S20 FE propose un écran AMOLED de 6,5 pouces, avec une résolution de 1080×2400. Le taux de rafraîchissement du téléphone est de 120 Hz, ce qui en fait un des meilleurs résultats disponibles aujourd’hui sur le marché. Avec une caméra selfie de 32 Mpx, et trois appareils à l’arrière (dont un zoom optique et un ultra grand-angle), Samsung n’a pas dénigré cette partie-là du smartphone.

Le téléphone existe dans une version 5G et 4G : ici la promotion n’est valable que pour la version 4G du smartphone. La version 5G a elle aussi bénéficié de la même remise (100€), mais a été victime de son succès en seulement quelques heures. Comme vous pouvez le voir dans notre tableau des prix en temps réel (ci-dessous), aucun autre marchand ne fait aussi bien.

Les caractéristiques du Galaxy S20 FE

Plus techniquement, le Galaxy S20 FE embarque une batterie de 4500 mAh. A titre de comparaison, c’est mieux que le Pixel 5 et quasiment deux fois plus que sur l’iPhone 12 mini. Grâce à un chargeur de 25 W, le smartphone dispose de la charge rapide. Le modèle de chez Samsung est également compatible avec la charge sans fil (15 W) et propose même une fonction de recharge inversée de 4,5 W.

Le téléphone se déverrouille grâce à un capteur d’empreinte disposait sous l’écran, une technique que Samsung maîtrise sur le bout des doigts et qui est devenu extrêmement fluide. Du côté de l’appareil photo, comme expliqué plus haut, le téléphone dispose de trois appareils. Le principal objectif est un grand-angle de 26 mm, de 12 Mpx avec une ouverture à partir de f/1,8. En ce qui concerne l’ultra grand-angle, Samsung propose un objectif de 12 Mpx, avec un champ de vision de 123 °. Enfin, le troisième objectif est un zoom optique x3 de 73 mm et 8 Mpx.

Comme nous l’avons dit, c’est la version 4G qui est disponible pour 559€ sur Amazon, soit 100€ de remise. Cette offre est assez inattendue surtout que le téléphone est encore en période de lancement sur le site officiel du fabricant. Pour faire face à l’essor des smartphones milieu de gamme premium (Pixel 5, OnePlus Nord, OPPO Reno Series 4), Samsung met les bouchées double avec son Galaxy S20 FE.

