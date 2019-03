Bon Plan : le Samsung Galaxy S9 à 479€ au lieu de 859€ 🔥

Alors que les nouveaux modèles se vendent respectivement 909€ et 1009€, les S9 et S9+ connaissent leur plus grosse remise jusqu’à aujourd’hui grâce à cette vente flash sur Cdiscount, en ayant droit à 45% de réduction.

Le Samsung Galaxy S9 est proposé à 479€ au lieu de 859€, et le Samsung Galaxy S9+ est bradé à 569€ au lieu de 959€. Même si les tarifs publics ne sont plus ceux pratiqués aujourd’hui, ce sont les meilleurs prix constatés sur les deux modèles et ils ne nécessitent pas d’ODR pour s’afficher à ce prix.

Le S9 est doté d’un écran 5,8″ Super AMOLED, d’un processeur Exynos 9810 (en Europe) avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un appareil photo de 12 MPx à l’arrière. Le S9+ quant à lui embarque 6 Go de RAM, un écran de 6,2″ et une batterie de 3500 mAh. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez étendre la capacité des deux smartphones grâce au slot microSD disponible. Les deux bons plans portent sur les modèles en couleur noire, et la livraison est rapide.

L’offre sur les S9 chez Cdiscount est limitée dans le temps et en quantités, soyez rapides si vous voulez en profiter ! Le S9 et le S9+ reste des excellents choix sur le marché et, à ce tarif, le rapport qualité-prix est plus qu’excellent.