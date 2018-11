Bon Plan : le Sony RX 100 IV à 599€ au lieu de 950€ !

Le Sony RX100 IV est l’appareil que nous avons utilisé pendant plusieurs mois pour la chaîne YouTube de Presse-citron. Ce compact est résolument haut de gamme, comme l’indique son prix. L’an dernier c’était le Mark III en promotion pour Black Friday sur Amazon, aujourd’hui place au RX100 Mark IV, qui passe de 950€ à 599€.

Le capteur de 1″ est son principal point fort et il permet des clichés de 20 Mpx, des enregistrements vidéo 4K à 100Mbps, et du slow-motion jusqu’à 1000 i/s. Son écran rétractable est particulièrement pratique, et c’est une fonction attendue sur les modèles supérieurs de la gamme A.

La plage d’IOS va de 100 à 12800, et le RX 100 IV s’en sort plutôt bien en basse lumière. La connectivité est au programme avec le NFC et le Wi-Fi. Ce dernier vous permet d’uploader directement les photos sur votre smartphone et de s’en servir pour contrôler le RX100.

L’objectif ouvre à 1,8 et permet un zoom 2,9x. À l’usage, le RX100 IV est très pratique en déplacement et vous permettra de réaliser des vidéos et clichés de qualité. Le prix de cette offre est excellent, et vous ne trouverez pas une offre plus compétitive actuellement.

Le Sony RX100 IV est un super appareil, et nous avons décidé d’en changer simplement pour pouvoir changer d’objectifs pour des plans très spécifiques dans les vidéos Presse-citron, mais notre appareil actuel (Sony A7 III) coûte plus de 2000€, sans objectif.