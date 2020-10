Bon plan : le SSD externe T7 de Samsung en 500 Go est en promotion

Les disques durs ont encore de beaux jours devant eux même si les SSD externes sont de plus en plus utilisés. En même temps, la vitesse de transfert d’un SSD est supérieure à celle d’un disque dur classique. Un gain de temps qui n’est pas à négliger si vous êtes amené à vous déplacer entre le bureau et votre domicile, ou inversement. La gamme T7 de chez Samsung saura répondre à vos attentes et surtout transférer vos fichiers rapidement grâce à sa vitesse d’écriture complètement folle. Il est disponible sur Amazon au prix de 109,87 € au lieu de 139,99 € soit 22 % de réduction.

Un SSD externe équipé de la technologie NVMe

Les SSD externes T7 de chez Samsung possèdent des fonctionnalités très intéressantes. Ces SSD vous permettront à l’occurrence de gagner un temps monstrueux grâce à la technologie NVMe. Celle-ci permet au SSD T7 de transférer vos fichiers jusqu’à 1 050 Mo/s. Un taux de transfert qui est neuf fois supérieur comparé à un HDD classique. Le SSD de 500 Go vous sera utile pour stocker vos fichiers tels que des images, vidéos, documents Word, ou vos musiques. D’ailleurs, la technologie NVMe vous permettra de retoucher vos photos ou vidéos directement dessus. Un gain de temps qui vous sera utile, car vous pourrez dédier les ressources de l’exportation à un autre SSD par exemple.

Pour toucher le plus de monde ou plutôt, de systèmes d’exploitation, le SSD externe T7 est compatible avec Windows, macOS, Android, les consoles de jeux, etc. À l’intérieur, Samsung fournit deux câbles pour adapter le SSD à l’appareil, ou du moins, au port où vous le brancherez. Un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A. En bref, il est temps de gouter à des vitesses de transfert monstrueuses. Grâce au SSD externe T7 de chez Samsung, vous n’aurez plus envie de stocker vos fichiers sur un HDD. Il est vendu chez Amazon au prix de 109,87 € au lieu de 139,99 € soit 22 % d’économie.

Le modèle 1 To est également en promotion

La version 1 To du SSD T7 est également en promotion. Nous vous avons proposé la version ci-dessus (500 Go) pour stocker de simples fichiers. Cette version vous permettra quant à elle de stocker des fichiers bien plus volumineux. Nous pensons par exemple aux jeux qui sont quant à eux de plus en plus lourds sur les disques durs de nos ordinateurs. Vous n’aurez plus besoin de choisir entre un jeu ou un autre. Les 1 To de stockage vous permettront d’installer vos jeux favoris sans aucun souci. Cette version est disponible au prix de 189,99 € au lieu de 239,99 € soit 21 % d’économie.

