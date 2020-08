Bon plan : le Velobecane Easy passe sous la barre des 600 €

Le vélo est très utile surtout dans les grandes villes. D’ailleurs, c’est le moyen de transport le plus utilisé avec le métro ou le bus. Un vélo électrique possède plusieurs avantages comme se déplacer plus rapidement en toute autonomie. Il possède l’avantage d’avoir une assistance électrique afin de pallier certaines difficultés comme les côtes. En plus de ça, le vélo en ville vous permet d’économiser beaucoup d’argent. Vous n’aurez plus de parking à payer, car il est facile à ranger dans un coin que ça soit au bureau ou à la maison. De plus, vous pourrez rouler partout même lors de restrictions de circulation à cause de la pollution.

Vous êtes intéressé par le Velobecane Easy ?



Fabriqué en France

Le Velobecane Easy est pensé pour les personnes qui parcourent de longs trajets. En effet, sa batterie vous permettra de parcourir près de 40 kilomètres d’asphaltes. Cette batterie est très légère, ce qui lui permet de faciliter la maniabilité du vélo. Sa légèreté lui permet également de la retirer facilement de son support afin de la charger. La durée d’une charge dépend principalement de votre utilisation. Elle est prévue pour tenir entre 500 à 700 cycles de charge.

Le moteur brushless placé à l’arrière du vélo vous permettra d’atteindre près de 25 km/h. Ce type de moteur ne demande pas beaucoup d’entretient ce qui lui permet de limite l’usure et de durer plus longtemps. La sécurité n’a pas de prix et c’est pour ça que le Velobecane Easy possède deux freins à disque ce qui lui permet de mieux freiner par temps de pluie. En effet, les freins V-Brakes ne sont pas réputés pour leurs efficacités de freinage. En plus de ça, ce vélo électrique est équipé de feu à LED à l’avant comme à l’arrière, très utile lorsqu’il fait nuit ou pour signaler votre position sur la chaussée.

Ces dames sont également privilégiées grâce à un cadre adapté pour celles qui portent des jupes. Le Velobecane Easy possède un cadre avec un enjambement bas. En plus c'est fabriqué en France, que demander de plus ?

