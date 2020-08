Bon plan : le vidéoprojecteur Philips NeoPix Ultra passe sous les 300 €

C’est dommage que les vidéoprojecteurs ne soient pas plus achetés que ça. Ils peuvent servir pour visionner d’excellents films, séries ou même jouer. De plus, le prix de ces projecteurs est de plus en plus raisonnable. C’est pour ça que nous vous avons déniché le Philips NeoPix Ultra. Vous pourrez le trouver sur le site de la Fnac au prix de 299,99 € au lieu de 499,99 € soit 200 € en moins.

Un vidéoprojecteur abordable

Vous pourrez profiter d’une source de lumière à LED avec ce Philips NeoPix Ultra. Cette technologie permet au vidéoprojecteur de restituer de très bonnes couleurs, de proposer une bonne luminosité et un bon contraste de 3000:1. Philips prévoit une durée de 20 ans à condition d’une utilisation de quatre heures par jour. De plus, le savoir-faire du constructeur a permis de réaliser un vidéoprojecteur très peu énergivore. Les diverses corrections comme la trapézoïdale ou même la mise au point seront optimisées, quelle que soit la distance entre le NeoPix Ultra et le mur. Au niveau de la diagonale de l’image, ce vidéoprojecteur sera capable de projeter une image de 20 à 120 degrés. Pour ce qui est de la distance d’affiche, vous devrez placer celui-ci à minimum de 80 centimètres jusqu’à 120 centimètres.

Diverses connectiques sont disponibles sur ce vidéoprojecteur : deux ports HDMI, USB, microSD ou même VGA. Grâce à celles-ci vous pourrez connecter un ordinateur, une console, une Apple TV, etc. De plus, le Philips NeoPix Ultra permet de caster l’écran de son smartphone ou d’un ordinateur directement dessus grâce à la fonction miracast. D’ailleurs, vous profiterez également du wifi et du Bluetooth. En bref, vous pourrez acquérir ce NeoPix Ultra au prix de 299,99 € au lieu de 499,99 € soit 40 % d’économie (- 200 €). Avez-vous la place pour un tel projecteur ? Quel serait votre utilisation (film, jeu vidéo, chromecast) ?

