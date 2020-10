Bon plan : le Vivo X51 5G est (déjà) en promotion sur Darty

Les nouveaux téléphones de la marque Vivo sont enfin arrivés en France. Outre le fait qu’ils sont présents chez la plupart des e-commerçant, Darty propose déjà une promotion sur le Vivo X51 5G avec une paire d’écouteurs en supplément. La marque a réussi à frapper fort et souhaite s’imposer en France dans le segment de la téléphonie. Il est temps de profiter d’un super téléphone au prix de 799 € au lieu de 899 € soit une belle réduction de 100 € sans oublier les écouteurs TWS Neo.

Vivo X51 5G, le téléphone qui a surpris tout le monde

Le X51 5G vient s’imposer en France avec de très belles caractéristiques qui peuvent faire transpirer ses concurrents. D’ailleurs, le Vivo vient poser celui-ci dans un segment milieu de gamme avec en processeur un Snapdragon 765G accompagné de 8 Go de mémoire vive. Un excellent duo taillé pour le gaming avec en complément une belle mémoire interne de 256 Go (extensible jusqu’à 256 Go). Sur le papier, ce sont d’excellents composants ! En condition réelle aussi, en tout cas Vivo fait tout pour répondre aux besoins des utilisateurs. In-game, le X51 5G se débrouille très bien sur une configuration graphique élevée grâce à la puce Adreno 620.

Des photos exceptionnelles

Vivo vient également bousculer le monde de la photo avec le premier capteur photo grand angle équipé d’une stabilisation à cinq axes. Cette fonctionnalité est plus communément appelée Gimbal. Lors de nos tests, les différents capteurs photo se sont débrouillés à la perfection.

Le grand angle (Sony IMX598 personnalisé) de 48 mégapixels avec Gimbal ;

; un ultra grand-angle de huit mégapixels ;

un objectif dédié aux portraits de treize mégapixels ;

un Hyper-zoom de huit mégapixels pour un zoom optique x5.

À l’avant se trouve un capteur de 32 mégapixels qui réussit haut la main nos tests. Outre l’aspect photo, le Vivo X51 5G se démarque par ses vidéos. Grâce au Gimbal, le stabilisateur à cinq axes, les vidéos sont quant à elles très bien stabilisées. Un bon point pour les créateurs de contenus.

En bref, Vivo vient à peine d’entrer dans un segment très concurrentiel en France. Le X51 5G s’imposera-t-il en France ? En tout cas, il a un bel avenir. FunTouch OS10, l’OS des Vivo est très bien réussi, minimaliste, épurée et sans pollutions d’applications.

Au niveau de l’autonomie du Vivo X51 5G, le constructeur intègre à l’intérieur une batterie de 4315 mAh. Lors de nos tests, le téléphone a tenu une journée et demie avec un affichage dynamique qui fait basculer la fréquence de rafraichissement de 60 à 90 Hz selon les besoins. Pour enfoncer le clou, le téléphone possède la charge rapide de 33 watts compatible FlashCharge 2.0. Il faudra 1h08 pour une charge complète ou trente minutes pour arriver à 59 %. Cependant, la charge sans fil n’est pas présente. Il est disponible chez Darty au prix de 799 € au lieu de 899 € soit 100 € d’économie avec les écouteurs TWS Neo en supplément.

Pour tout savoir du Vivo X51 5G, retrouvez notre test écrit sur Presse-citron.net.