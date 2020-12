Bon Plan : le Xiaomi Mi 10T Pro à 1€ (+2€ par mois) seulement chez Bouygues Telecom

Le Xiaomi Mi 10T Pro est le smartphone de la rentrée pour le constructeur chinois. Récemment troisième plus gros constructeur de smartphone du monde devant une certaine marque à la pomme, Xiaomi a le vent en poupe, et le Mi 10T Pro tire à lui seul une belle partie du navire.

C’est le fleuron de la marque Xiaomi que Bouygues Telecom propose aujourd’hui dans une offre très intéressante. 1€ pour le Xiaomi Mi 10T Pro grâce au code promo NOEL100, et 2 € de supplément par mois pendant 24 mois, le tout si vous souscrivez à un forfait Sensation 90 Go. Alors, avant de revenir en détail sur les caractéristiques du téléphone, sachez que l’offre implique un abonnement au Forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom compatible 5 G. Le tout pour seulement 33,99€ pendant 12 mois, puis 48,99€. (Si vous êtes client bbox, le tarif sera de 26,99 € la première année, et 41,99 € la seconde).

Cet abonnement comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France et depuis Europe/DOM/Suisse

Appels illimités vers mobiles des US/Canada/Chine + fixes 120 destinations

90 Go dont 35 Go en Europe/DOM/Suisse

Tous les avantages smartphone

Tous les bonus

2e carte SIM Internet offert

TV HD : + de 50 chaînes TV en HD

Pour 101 € et 2 € de supplément par mois après avoir souscrit à ce forfait, vous serez en possession d’un magnifique Xiaomi Mi 10 T Pro, lui aussi compatible 5 G.

Le Xiaomi Mi 10T Pro : le téléphone idéal par Xiaomi

Xiaomi a ainsi voulu offrir à ses utilisateurs un modèle à l’entrée du haut de gamme, tout en restant accessible au plus grand nombre. Avec un écran LCD de 6,67 pouces, ce téléphone suit les codes du reste du marché. Il propose une technologie Full HD+ mais se démarque avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En plus de cet écran digne des meilleurs téléphones du moment, le modèle de chez Xiaomi offre un processeur tout à fait à la hauteur, avec un Snapdragon 865 et 8 Go de RAM. En termes de stockage, le téléphone qui est proposé dans l’offre de Bouygues Telecom bénéficie d’une très bonne capacité, c’est-à-dire 256 Go.

Autre point fort du téléphone, ce sont ses capteurs photo. Quand on retourne le téléphone, on se rend compte au premier coup d’œil que Xiaomi a voulu se donner les moyens de bien faire. Le téléphone bénéficie en effet de trois appareils, dont un grand-angle de 108 Mpx qui donne de très bons résultats. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et 123 °, ainsi que d’un appareil dédié à la macro photographie, de 5 Mpx. Du côté de la vidéo, le téléphone est capable de proposer la 8k en 30 images par seconde.

Dernier point important à aborder quand on parle du Mi 10T Pro, c’est son OS. Si Xiaomi fonctionne sous Android, la marque a son propre système, MIUI 12, et ce dernier est très réussi. Il arrive à tirer le meilleur d’Android, tout en utilisant plusieurs fonctionnalités grandement inspirées d’iOS et des iPhone, comme nous vous l’expliquons dans notre test de ce téléphone, à retrouver juste ici.

Pourquoi acheter le Mi 10T Pro avec Bouygues Telecom ?

Aujourd’hui le téléphone coûte 599 € à l’achat, sorti il y a à peine un mois, il sera très difficile de le trouver pour moins cher dans les prochaines semaines. Bouygues vous propose donc de le recevoir pour seulement 1 € +2€ par mois grâce au code promo NOEL100, ce qui, dans un premier temps, vous fait donc économiser 500 €. Mais l’offre ne s’arrête pas là, et le téléphone arrive avec un forfait sensation 90 Go pour 33,99€ mois, puis 48,99€. (ou 26,99€ pendant 12 mois, puis 41,99€ par mois si vous êtes client bbox)

Le téléphone n’est plus disponible sur la boutique en ligne de Bouygues Telecom, il faudra le réserver en magasin si vous souhaitez bénéficier de l’offre.

