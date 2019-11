Bon Plan : Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 369€ au lieu de 449€ 🔥

Pour la première édition des « Day’couvertes », Amazon propose de mettre en avant des marques émergentes, mais aussi des reconnues via à des promotions. C’est le cas aujourd’hui de Xiaomi, dont l’excellent Mi 9T Pro voit son prix chuter à 369€ au lieu de 449€. C’est tout simplement le meilleur prix disponible actuellement sur ce modèle, et il nous avait convaincus pendant notre test.

Xiaomi Mi 9T Pro : le meilleur rapport qualité-prix du moment

Testé il y a quelques mois par nos soins, le smartphone de Xiaomi a tout pour plaire. Il est design, avec son écran infini à l’avant de 6,39″ et son capteur selfie rétractable. Il reprend les traits du Mi 9T, mais en y ajoutant des caractéristiques techniques des smartphones haut de gamme. Mais ce bon plan Amazon le rend encore plus intéressant.

Il est aussi surpuissant, avec un Soc Snapdragon 855 et 6 Go de RAM. Son autonomie est l’une des plus performantes du marché, avec une capacité de 4000 mAh pour la batterie et la charge rapide 27W. Au niveau photo, il s’en sort aussi très bien avec un triple capteur à l’arrière dont un grand-angle principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle et un zoom.

Comme sur la plupart des flagships, un capteur d’empreinte sous l’écran est de la partie, et son prix public de 449€ est déjà très compétitif. Avec ces 20% de réduction supplémentaire qui le font passer à 369€, c’est clairement un smartphone haut de gamme, avec un prix bas. Difficile de trouver meilleure affaire actuellement, et les Day’couvertes d’Amazon sont une aubaine si vous vouliez changer de smartphone.

Si vous voulez vous faire un avis sur le Xiaomi Mi 9T Pro, découvrez notre vidéo de test :

Le plein de bons plans Xiaomi chez Amazon

Pour les Day’couvertes, Amazon propose aussi deux offres sur des modèles d’entrée de gamme Xiaomi. Si vous ne voulez pas vous ruiner, ils proposent aussi un rapport prix/performance extrêmement intéressant.

En plus du Mi 9T Pro à 369€, vous pouvez aussi trouver des Redmi 8A à 101€, des Redmi Note 8 à 179€ au lieu de 209€ et le Redmi 8 à 111€. Pour découvrir toutes les offres, c’est par ici :

Comme les Day’couvertes sont des ventes flash, les prix peuvent changer (à la hausse), et les offres plus disponibles au moment où vous lisez cet article.