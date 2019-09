Bon Plan : le Xiaomi Mi 9T Pro à 300€ au lieu de 429€ 🔥

Si vous avez vu notre test du Xiaomi Mi 9T Pro vous le savez, c’est tout simplement l’un des tout meilleurs smartphones de 2019. Autonomie au top, design moderne et qualité photo en très forte hausse, c’est le flagship killer de référence. Il est proposé aujourd’hui uniquement en vente flash chez Gearbest à 300€ au lieu de 429€ grâce au coupon GBM9TPRO1. Les stocks sont très limités.

Profiter de l’offre

Toutes les qualités d’un smartphone haut de gamme

Xiaomi avait déjà frappé très fort avec le Mi 9, le Mi 9T Pro enfonce le clou grâce à son design. Sa dalle OLED de 6,39 pouces n’a quasiment pas de bordures, grâce à son capteur selfie rétractable. Au niveau de la puissance, il embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM, vous pouvez donc profiter de toute la puissance qu’on attend dans un smartphone haut de gamme.

À l’arrière on retrouve un triple capteur photo (48 Mpx, grand-angle et zoom), et surtout une batterie de 4000 mAh qui en fait une bête d’autonomie. Le Xiaomi Mi 9T Pro en promotion sur Gearbest est le modèle bleu, et il comporte un port double NanoSIM et 64 Go de stockage. Pour déverrouiller le Mi 9T Pro, un capteur d’empreinte digital sous l’écran est aussi de la partie.

Une telle offre est très rare, et partir sur un Mi 9T Pro est l’assurance d’avoir un smartphone rapide, autonome et qui va durer dans le temps. Pour en profiter, il suffit de renseigner le coupon GBM9TPRO1 au moment de la validation du panier.

Voir l’offre

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons de payer via Paypal pour avoir l’assurance, et de choisir la livraison Priority Line pour être livré par Colissimo. Comme l’offre est très populaire, comptez entre deux et trois semaines pour l’expédition.