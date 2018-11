Bon Plan : le Xiaomi Redmi Note 6 Pro tombe à 160€ en vente flash 🔥

Le dernier smartphone Xiaomi est aujourd’hui en vente flash chez Gearbest au prix de 160€ seulement. Le successeur du très populaire Xiaomi Redmi Note 5 se différencie grâce à son écran de 6,26 pouces. Il embarque un processeur Snapdragon 636, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Côté photo, il embarque un double capteur à l’arrière et les clichés sont excellents pour un smartphone à ce prix là.

Une des forces du Redmi Note 6 Pro est l’autonomie et sa batterie de 4000 mAh vous permettra de tenir largement plus d’une journée avec une utilisation très intensive. Sur ce point, il est largement au-dessus de smartphones très haut de gamme comme le Google Pixel 3. Si vous cherchez un smartphone abordable pour vous ou pour faire un cadeau de Noël, ce Xiaomi Note 6 Pro est un excellent choix, difficile de faire mieux au niveau du rapport qualité-prix. Les couleurs du Redmi 6 Pro disponibles dans cette vente flash Xiaomi sont le bleu et le noir.

Point très important, il est expédié d’un entrepôt français de Gearbest, vous n’avez donc accès à une livraison rapide et sans passage en douane. Pour profiter de ce bon plan Xiaomi, il suffit d’ajouter le produit à votre panier, et le prix passera de 169€ à 160€. L’offre est limitée à 100 unités (il en reste moins de 90 à l’heure de cet article), soyez rapide si vous voulez en profiter.

Profiter de l’offre