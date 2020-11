Bon plan : l’enceinte Bose SoundLink Mini II chute de 40% sur Fnac 🔥

Alors que Black Friday se profile doucement, Fnac n’hĂ©site pas Ă proposer dĂ©jĂ ce jeudi quelques belles remises. On retrouve ainsi l’excellente enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II avec un tarif dĂ©fiant toute concurrence. Son prix chute Ă 119€ au lieu de 199€, soit 40% de remise. Le marchand indique par ailleurs que c’est la « meilleure promo garantie » de l’annĂ©e 2020.

Autrement dit, si vous voulez acheter une excellent enceinte sans fil pour NoĂ«l, Fnac sera le marchand Ă privilĂ©gier. Avec ses SoundLink Mini II Édition SpĂ©ciale, vous allez pouvoir profiter d’un son d’excellente qualitĂ©. Bose est connu pour ĂŞtre une rĂ©fĂ©rence sur le crĂ©neau de l’audio et ses enceintes sont indĂ©trĂ´nables. Grâce Ă sa connexion sans fil (Bluetooth), vous avez jusqu’Ă 9 mètres de portĂ©e.

Pourquoi choisir ces enceintes Bose ?

Si Bose est connu pour ses casques sans fil, la marque a Ă©galement une sĂ©rie d’enceintes de qualitĂ©. Que ce soit des enceintes fixes ou portables, il y a le choix. Et pour prĂ©parer la fin d’annĂ©e, c’est Fnac qui se lance en premier sur les promotions. Sur la populaire Bose SoundLink Mini II, vous pouvez Ă©conomiser 80€. Cela fait partie des deals forts du marchand qui sont mis en avant sur sa page d’accueil.

Que ce soit chez sur, Cdiscount ou autre, aucun acteur ne propose un prix aussi faible sur l’enceinte Bose SoundLink Mini II. C’est un produit qui se vend très bien parce qu’il offre un bon rapport qualitĂ© prix, mĂŞme sans remise. C’est une enceinte portable qui propose un excellent son, une connectivitĂ© ultra simple (en Bluetooth) et une excellente autonomie. Vous pouvez tenir jusqu’Ă 12 heures sans interruption.

Si vous ne cherchez pas une enceinte fixe chez vous, ou si vous voulez une enceinte pour l’extĂ©rieur, la Bose SoundLink Mini II est un très bon choix. Elle est disponible en noir ou en argentĂ©. Malheureusement, la version argentĂ©e n’est plus disponible chez Fnac, elle a Ă©tĂ© prise d’assaut. Il faudra donc opter pour la version noire si vous voulez obtenir une telle remise.

Étant Bluetooth, cette enceinte Bose peut donc diffuser le son de plusieurs appareils. Elle diffuse la musique de votre tĂ©lĂ©phone par exemple, mais Ă©galement les appels que vous pouvez passer. Sachez qu’elle intègre aussi un microphone intĂ©grĂ© qui vous permettra de dialoguer avec votre interlocuteur via l’enceinte SoundLink Mini II.

Le dernier point important pour une enceinte portable est son poids. Et encore une fois, la Bose SoundLink Mini II est un très bon parti. Elle ne pèse que 700 grammes grâce Ă des matĂ©riaux optimisĂ©s. Son boitier est constituĂ© d’aluminium robuste et son centre de gravitĂ© est bas. Cela vous permettra d’Ă©viter les chutes ou les dommages.

Fnac, ce hĂ©ros de la fin d’annĂ©e

Outre les enceintes Bose, Fnac fait Ă©galement des promotions sur des centaines d’autres produits. On retrouve les marques les plus premium sur chacune des catĂ©gories qui sont mises en avant. On peut citer par exemple Apple avec des MacBook Air en forte promo, ou encore Xiaomi avec ses Redmi Note 9. Le marchand français a fait de vrais efforts pour soulager le budget des français.

Le 4 dĂ©cembre prochain, Fnac lancera officiellement son Black Friday. Cela dit, en attendant, il propose ponctuellement de très belles remises. Cette offre sur les enceintes Bose SoundLink Mini II ne va pas rester longtemps en ligne. C’est un produit qui est très demandĂ© pour ces fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Pour un peu plus de 100€, vous avez l’une des meilleures enceintes portables (voire la meilleure) du marchĂ©.

Enfin, sachez que si vous commandez sur Fnac, vous avez le droit Ă une pĂ©riode satisfait ou remboursĂ©. Pendant les 14 jours suivants la livraison, vous avez toujours la possibilitĂ© de retourner votre achat. Le marchand s’engage alors Ă vous rembourser intĂ©gralement du montant. Cela vous permet toujours d’avoir un autre filet de sĂ©curitĂ© si vous n’ĂŞtes pas sĂ»rs de votre achat.

Dans le cadre de son opĂ©ration « des promos plein la hotte », Fnac propose des prix rĂ©duits sur des milliers de produits. Les enceintes Bose SoundLink Mini II sont parmi les promotions phares de cette fin d’annĂ©e. C’est un produit indĂ©modable qui est l’une des rĂ©fĂ©rences du spĂ©cialiste amĂ©ricain de l’audio. Si vous ne l’avez pas encore, nous ne pouvons que vous inciter Ă la prendre.

Un petit bonus sur cette enceinte Bose

Certes, l’enceinte Bose de couleur argentĂ©e n’est plus disponible. Cela dit, la version noire et mat est probablement la plus populaire au global. Sachez par ailleurs que Fnac vous donne quelques avantages Ă prendre cette enceinte sans fil SoundLink Mini II chez lui. Tout d’abord, vous allez recevoir 4 mois gratuits au service Deezer Premium (valeur : 9,99€ par mois). C’est une remise en plus de 40€ sur le prix total.

Ensuite, vous allez pouvoir obtenir la carte Fnac+ gratuitement (au lieu de 14,99€ par an) si vous la rĂ©cupĂ©rez en magasin. Cela dit, vous pouvez y souscrire et l’obtenir pour 7,99€ pour la première annĂ©e. Elle vous permettra d’avoir la livraison gratuite en un seul jour ouvrĂ©, ou des promotions exclusives. Mais attention, si vous achetez cette enceinte Bose SoundLink Mini II, vous n’avez pas besoin d’ĂŞtre un adhĂ©rent Fnac pour obtenir la rĂ©duction.

Pour voir les enceintes Bose sur Fnac, c’est ici :

