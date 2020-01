Bon plan : AirPods 2 à 125€ au lieu de 179€, soit -30% de remise 🔥

Jamais les AirPods 2 n’auront été aussi peu chers, et c’est Cdiscount qui se distingue là-dessus pendant les soldes. En effet, grâce au coupon « APPLE », les clients peuvent bénéficier de 10% de remise en plus par rapport au prix officiel affiché. Alors que le marchand français offre déjà un tarif avantageux à 139€ au lieu de 179€ affichés sur le site Apple, la réduction porte à 125€ le prix final des écouteurs sans fil.

Comme vous l’avez compris, il y a donc une double promotion qui s’applique : tout d’abord, environ 20% de réduction sur le site marchand via une vente flash qui fait chuter le prix des écouteurs Bluetooth de 40€. Ensuite, le coupon « APPLE » permet d’obtenir 10% de réduction en plus (les deux sont cumulables), ce qui fait chuter le coût des AirPods 2 pour ces soldes à un prix jamais atteint auparavant.

Les AirPods 2, un très bon choix

Que ce soit sur Apple ou Amazon, les AirPods 2 avec le boitier filaire s’affichent toujours à 179€. La réduction proposée par Cdiscount est vraiment incroyable, mais elle ne devrait pas rester très longtemps. En effet, le marchand bordelais risque d’être très vite pris d’assaut en cette fin de journée jeudi avec cette promotion sur les AirPods 2. En l’occurrence, vous pouvez économiser pas moins de 54€ sur votre achat, soit 30% de remise.

Quand on sait que Apple n’aime pas vraiment les promotions, cette offre choc avancée par le site Cdiscount devrait mettre tout le monde d’accord. On a rarement vu dans l’histoire de la marque à la pomme ses produits être bradés de 30%, et cela mérite d’être souligné. Si cette promotion concerne les AirPods 2 avec le boitier filaire, la version avec le boitier de rechargement sans fil est aussi en réduction. Déjà qu’elle est à 192€ (au lieu de 219€) en offre flash, il est aussi possible d’utiliser le coupon APPLE de 10%. Cela fait tomber le prix des écouteurs à 172€ seulement, soit encore une fois 50€ de réduction.

Le meilleur prix jamais constaté en France

Clairement, à 125€ pour les AirPods 2 en soldes, c’est le meilleur prix jamais constaté. Pendant le Black Friday, le plus bas était de 139€ pour le produit. Cdiscount nous fait là une très belle fleur, et ce serait dommage de passer à côté. Pour rappel, les écouteurs AirPods 2 sont de très bons écouteurs sans fil, dont l’autonomie dépasse les 12 heures. Le boitier sert à la fois de rangement, mais également de support de recharge. Les derniers AirPods Pro rajoutent un système de réduction de bruit, mais leur prix est sensiblement plus cher (279€).

Chez Cdiscount, en achetant les AirPods 2 en soldes, vous avez toutes les garanties classiques. Non seulement la garantie du constructeur Apple sur le produit, mais aussi la possibilité de retourner votre achat sans frais si vous n’êtes pas satisfait du produit. Cdiscount vous laisse la possibilité de le faire sous 15 jours suivants la date de livraison des écouteurs sans fil Apple.

Par ailleurs, le coupon APPLE disponible pendant quelques heures sur Cdiscount vous permet d’avoir 10% de remise sur tous les produits de la marque. Au delà des AirPods 2, vous pouvez aussi profiter de la même remise sur les derniers iPhone 11, iPad Pro, Apple Watch Series 5 et iMac. C’est tout simplement exceptionnel, le marchand a voulu faire un très grand coup pour ce début des soldes. Mais encore une fois, le stock est très limité pour ce jeudi.

