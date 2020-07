Bon plan : les AirPods 2 à un prix indécent chez Amazon 🔥

Si les soldes commencent à peine, Amazon a déjà mis déjà l’honneur quelques produits ultra populaires. Ce dimanche, il dévoile une nouvelle offre flash sur les excellents AirPods 2, des écouteurs sans fil qui ont déjà fait leurs preuves. La remise est de 22% et fait chuter le prix du modèle de 179 à 139 euros. Si vous voulez des écouteurs Bluetooth de qualité, Apple saura vous séduire avec ces AirPods 2.

Dévoilés en 2019 par Apple, les AirPods 2 ont très vite séduit le public tout en remplaçant la génération précédente de la gamme de la marque. Ces écouteurs sans fil proposent des petites nouveautés par rapport à l’ancien modèle. Il ne faut pas confondre les AirPods 2 avec les AirPods Pro, sachant que ces derniers se dotent d’un système intra-auriculaire avec embout en silicone qui se place dans l’oreille. Si la version Pro se dote de la réduction de bruit active, il faut rappeler que son prix est de 243 euros —contre 139 euros pour les AirPods 2.

AirPods 2, back to the basics

Les AirPods 2 en promo pour les soldes sur Amazon fonctionnent avec le Bluetooth avec tous types d’appareils comme les iPhone —mais aussi les smartphones d’autres marques (Android) ou les ordinateurs. Côté points forts, on note l’autonomie, l’intégration de l’assistant intelligent Siri (avec des appareils Apple) ou, plus globalement, la très bonne qualité audio des écouteurs sans fil. On note que le modèle ne vient pas avec de la réduction de bruit active, une fonctionnalité propre aux AirPods Pro et plus onéreuse.

Dans le cadre de cette vente flash dévoilée par Amazon à l’occasion des soldes, les AirPods 2 sont proposés avec le boîtier de charge filaire. Outre le fait qu’il permette de ranger les écouteurs, il propose aussi la possibilité de recharger le modèle automatiquement quand ils sont placés dans l’étui de rangement. Le boîtier se recharge directement avec un câble Lightning fourni à l’achat des AirPods 2. Les écouteurs embarquent une autonomie de 5 heures tandis que le boîtier permet de doubler ces heures d’écoute afin de vous permettre d’écouter la musique plus longtemps.

Utilisés par un très grand nombre d’utilisateurs en France, dont une bonne large de la rédaction de Presse-citron, les AirPods 2 sont un excellent produit. En plus d’écouter de la musique en travaillant ou dans les transports en commun, ils sont utiles pour passer des coups de fil. Les AirPods Pro peuvent vite paraître gênants lors des coups de fil, car ils sont moins agréables à porter que leur prédécesseur. La sensation lors des appels et des conversations peut en déranger certains —qui préféreront se tourner vers les AirPods 2 actuellement à prix cassé pour les soldes sur Amazon.

Pourquoi prendre les AirPods 2 sur Amazon

C’est indéniable, Apple est loin d’être un fan des promotions. Il n’en fait jamais lui-même peu importe l’occasion, ce qui veut dire qu’il faut forcément se tourner vers des revendeurs pour profiter des prix mini. C’est pour le Black Friday chez Amazon que le modèle a profité d’une telle remise sur son prix initial. Si le marchand réitère avec cette nouvelle offre flash, cela veut aussi dire qu’elle va être prise d’assaut dans les heures qui vont venir. Compte tenu du fait que les promotions sur les produits Apple soient très rares, il est déjà très pertinent de profiter de 22% pour pouvoir bénéficier des écouteurs à 139 euros au lieu de 179 euros.

Si vous choisissez de prendre les AirPods 2 sur Amazon durant cette journée de soldes, sachez que vous avez droit à plusieurs garanties assez rassurantes. Le marchand en ligne vous propose de tester les écouteurs sans fil durant 30 jours afin de vous assurer qu’ils conviennent à votre usage. Si ce n’est pas le cas, ce délai de rétraction permet de renvoyer les AirPods 2 pour être remboursé en intégralité. Il faut (logiquement) que le produit soit comme neuf lors du retour.

Une fois de plus, l’offre des soldes sur les AirPods 2 chez Amazon est belle, mais il faut être rapide. Ces écouteurs font partie des produits les plus appréciés et les remises dessus sont si rares qu’elles arrivent très vite au bout de leur stock. Ils font partie des meilleures ventes sur la plateforme e-commerce depuis de longs mois, preuve de l’engouement des utilisateurs. N’hésitez pas à être vif pour bénéficier de l’offre spéciale.

