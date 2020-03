Bon plan : les AirPods 2 chutent à prix cassé (et jamais vu) 🔥

Les AirPods 2 se sont positionnés parmi les meilleures ventes de la fin d’année sur Amazon, Cdiscount et consorts. Ces écouteurs sans fil Apple qui ont été officialisés en février 2019 connaissent un vif succès. Au delà du design vraiment très abouti, ils offrent un son de grande qualité. Et pour le plus grand plaisir de tous, on retrouve une très belle vente flash sur ces derniers.

Comme vous le savez peut-être, il y a deux types d’écouteurs sans fil AirPods 2. Il y a ceux qui sont équipés d’un chargeur filaire, et ceux qui ont un chargeur sans fil. Au niveau des écouteurs, il n’y a pas de différence – mais c’est au niveau du boitier de chargement (et de rangement) qu’il faut regarder. Le boitier sert de base pour charger les AirPods 2, et celui-ci doit lui-même être chargé via un câble – ou sans fil. C’est ce qui justifie la différence de tarifs entre les deux modèles.

Les AirPods 2, un produit à prendre en promo

Apple ne fait que rarement des remises sur ses produits – et cela passe toujours par des revendeurs. La marque n’en propose jamais sur son site ou dans ses boutiques physiques. Il faut donc se tourner vers des revendeurs agréés comme Amazon, Fnac ou Cdiscount. C’est pour cela qu’on voit aujourd’hui une très belle offre sur ces AirPods 2 – que l’on n’a jamais vu jusqu’à présent.

En faisant chuter le prix des AirPods 2 de quasiment 25%, vous pouvez économiser 40€ sur la version « filaire » des écouteurs. La version avec un boitier de chargement sans fil chute de 60€, pour arriver à seulement 169€. Évidemment, cela reste un montant assez important pour des écouteurs – et tout le monde n’aura pas ce budget à consacrer. Les AirPods Pro, qui intègrent un système efficace de réduction de bruit, sont encore plus onéreux puisqu’il faut compter 279€ (sans remise) pour ces derniers.

Pour ceux qui ne voudraient pas dépenser autant dans des écouteurs (quitte à privilégier un casque à ce prix), une alternative aux AirPods 2 connait un grand succès dans le monde. En l’occurrence, il s’agit des Soundcore Liberty Neo de la marque chinoise Anker qui sont à seulement 32€ – pour un produit très similaire. Ces derniers sont reconnus pour être des excellents écouteurs sans fil, et ils ont plus de 60% de notes maximales sur les principales plateformes de vente comme Amazon.

Que ce soit les AirPods 2 ou les écouteurs Bluetooth Anker, ils sont tous limités par le stock. Il faudra donc être très rapide pour ne pas passer à côté de ces opportunités. Si vous avez l’intention de vous équiper avec des produits haut de gamme à un tarif abordable, c’est maintenant qu’il faut foncer. Dans tous les cas, vous avez entre 8 et 14 jours de droit de rétractation (après réception du produit). Cela vous laisse toujours la possibilité de retourner vos écouteurs AirPods ou autres écouteurs contre un remboursement intégral.

