Bon plan : les AirPods 2 continuent de baisser (lourdement) sur Amazon 🔥

Les soldes se poursuivent chez Amazon, le marchand ne cesse de dĂ©voiler de nouvelles promotions depuis le dĂ©but de cette Ă©dition. Aujourd’hui, ce sont les AirPods 2 d’Apple qui ont droit Ă une offre flash de premier choix. Les Ă©couteurs sans fil de la marque profitĂ© d’une remise de 22%, ce qui fait tomber leur tarif de 179 euros Ă 139 euros. Si vous hĂ©sitez encore Ă choisir le dispositif, cette remise devrait achever de vous convaincre —en plus de tous les avantages des AirPods 2.

PrĂ©sentĂ©s en 2019 par Apple, les AirPods 2 sont les successeurs du premier modèle officialisĂ© par la marque quelques annĂ©es plus tĂ´t. Cette nouvelle gĂ©nĂ©ration a droit Ă quelques Ă©volutions par rapport au dispositif antĂ©rieur. Toutefois, il ne faut pas les confondre avec les AirPods Pro, des Ă©couteurs intra-auriculaires qui se dotent d’embouts en silicone Ă placer directement de l’oreille. La version Pro a peut-ĂŞtre droit Ă la rĂ©duction de bruit active, mais son prix est bien supĂ©rieur : il faut compter 243 euros, tandis que les AirPods 2 coĂ»tent 139 euros.

AirPods 2, le b.a-ba des Ă©couteurs sans fil

Actuellement en soldes chez Amazon, les AirPods 2 se connectent aux autres appareils via le Bluetooth. Ils peuvent ĂŞtre pairĂ©s avec les iPhone, les smartphones d’autres marques sous Android ainsi que les ordinateurs. Pour ce qui est des avantages, difficile de ne pas Ă©voquer la bonne qualitĂ© audio des Ă©couteur, l’autonomie ou encore la prĂ©sence de l’assistant vocal Siri. On le rappelle, les AirPods 2 n’ont pas le droit Ă la rĂ©duction de bruit active, cette fonctionnalitĂ© Ă©tant rĂ©servĂ© aux AirPods Pro —un modèle plus cher.

Comme d’habitude, les AirPods 2 Ă prix rĂ©duits pour les soldes sur Amazon sont commercialisĂ©s avec un boĂ®tier de chargement. S’il permet de stocker les Ă©couteurs en toute tranquillitĂ©, le boitier sert surtout Ă charger les appareils dès qu’ils sont installĂ©s au fond de la petite boĂ®te. Le boĂ®tier se charge lui-mĂŞme Ă l’aide d’un câble Lightning fourni lors de l’achat. Les AirPods 2 ont droit Ă 5 heures d’autonomie, une durĂ©e rallongĂ©e lorsque les Ă©couteurs sont rechargĂ©s dans le boĂ®tier. Avec cette mĂ©thode, les heures d’Ă©coutes sont doublĂ©es et vous pouvez profiter de vos sons prĂ©fĂ©rĂ©s plus longtemps.

Les AirPods 2 ont bâti leur rĂ©putation au fil des annĂ©es, au point qu’ils sont populaires auprès de nombreux utilisateurs —dont une bonne partie de l’Ă©quipe de Presse-citron. Si vous pouvez Ă©couter la musique en toute tranquillitĂ©, ces Ă©couteurs sont Ă©galement très utiles pour passer des appels en toute tranquillitĂ©. Les embouts en silicone des AirPods Pro peuvent ne pas ĂŞtre au goĂ»t de tous et s’avĂ©rer dĂ©rangeants lors du port prolongĂ©. Ceux qui n’apprĂ©cient pas la sensation trouveront leur bonheur avec les AirPods 2 en soldes sur Amazon aujourd’hui.

Les avantages Ă choisir les AirPods 2 sur Amazon

Apple lui-mĂŞme ne fait pas de promotion, jamais. Soldes, Black Friday ou French Day, la marque Ă la pomme n’affiche jamais de remises sur son site web ou dans ses boutiques physiques. Il faut donc obligatoirement se tourner vers des revendeurs comme Amazon pour faire des Ă©conomies. Le marchand en ligne a partagĂ© cette offre flash et ce tarif rĂ©duit Ă l’occasion du Black Friday.

La promo a attirĂ© beaucoup de monde en très peu de temps, il est donc certain qu’il en sera de mĂŞme pour cette vente Ă©clair. Si les revendeurs ont le droit de faire des promos sur Apple, elles restent rares et dĂ©passent très peu les 10%. C’est une vĂ©ritable surprise de voir les AirPods 2 affichĂ©s Ă -22% lors de cette Ă©dition, soit 139 euros au lieu de 179 euros.

Dans le cas oĂą vous craquez pour les AirPods 2 pendant les soldes sur Amazon, vous avez droit Ă quelques avantages qui peuvent vous rassurer. Le marchand en ligne propose un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours, ce qui veut dire que vous avez toute la pĂ©riode pour tester les Ă©couteurs sans fil en toute tranquillitĂ©. Si vous n’ĂŞtes finalement pas convaincu, vous pouvez renvoyer le produit afin de bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement complet. Attention, il faut que l’article soit comme neuf —faute de quoi Amazon ne pourra pas vous rembourser.

L’offre flash sur les AirPods 2 dĂ©voilĂ©e par Amazon lors des soldes est au top, mais attention : elle ne va pas durer. Les Ă©couteurs sont les plus populaires du marchĂ© face Ă de nombreux concurrents et, surtout, les remises sont particulièrement rares. Les stocks sont Ă©galement très limitĂ©s, si bien que la rupture est très vite arrivĂ©e. Les Ă©couteurs sont parmi les meilleures ventes depuis plusieurs mois chez Amazon. Soyez rapide pour en profiter.

