Bon plan : les AirPods 2 en forte chute sur Cdiscount (Black Friday) 🔥

Cdiscount est sur le point de terminer son Black Friday. Depuis vendredi, le cyber-marchand français enchaine les promotions sur des milliers de produits. Ce dimanche, on retrouve encore les excellents AirPods 2. Ces écouteurs Apple sans fil voient leur prix chuter à 149€ au lieu de 179€. Cela concerne la version avec étui filaire pour le chargement.

Pour voir l’offre sur les AirPods 2, c’est ici :

Voir l’offre sur Cdiscount

Les AirPods 2 sont les derniers Ă©couteurs sans fil non intra-auriculaire de chez Apple. Si les AirPods Pro sont sortis quelques mois après, ils sont plus chers et ils ont des embouts en silicone. Si vous passez beaucoup d’appels, les AirPods 2 seront plus confortables. En revanche, si vous cherche des Ă©couteurs Bluetooth avec un système de rĂ©duction de bruit, mieux vaut prendre la version Pro.

Sur Cdiscount, la version Pro n’est pas disponible en promotion pour le Black Friday. Attention, ce n’est pas parce que les AirPods 2 sont sortis plus tĂ´t que les AirPods Pro qu’ils sont moins bons. Ce sont deux utilisations diffĂ©rentes, on ne peut pas vraiment comparer. Pour ce Black Friday, ces AirPods 2 font assurĂ©ment connaitre un Ă©norme succès. Ce sont les plus reconnaissables.

Les AirPods 2 en forte chute sur Cdiscount

Si vous cherchez de bons Ă©couteurs, design et efficaces, les AirPods 2 seront un excellent choix. Apple fait du Apple avec un produit qui est ultra lĂ©ger (4 grammes) et qui est très confortable dans l’oreille. Si vous voulez des Ă©couteurs qui se laissent facilement oublier, ces Ă©couteurs sans fil vous iront Ă merveille. Pour rappel, ils sont sortis en fĂ©vrier 2019, il y a moins de deux ans.

Parmi les points importants qu’on regarde quand on choisit des Ă©couteurs sans fil, il y a l’autonomie. Et justement, Apple fait fort avec ces AirPods 2. Ils assurent jusqu’Ă 5 heures d’Ă©coute (et 3 heures de conversation) depuis une seule charge. Sachez toutefois que lorsque vous rangez les Ă©couteurs dans l’Ă©tui, ils se remettent Ă charger.

Cet Ă©tui est donc un rangement qui fait aussi office de chargement. Lorsqu’il est chargĂ©, il peut offrir jusqu’Ă 24 heures d’autonomie aux AirPods 2. Dans le cadre de cette version en promotion sur Cdiscount, il s’agit d’un Ă©tui filaire. Si vous cherchez un boitier qui se recharge sans fil, le coĂ»t sera plus Ă©levĂ© (il est Ă 229€). Cela dit, compte tenu du prix actuel, le rapport qualitĂ© prix de ces AirPods 2 est vraiment irrĂ©sistible.

Ce qui est agrĂ©able, c’est que les AirPods 2 sont compatibles aussi bien avec les appareils Apple (iPhone, Apple Watch, Mac, iPad) que les smartphones Android. Il suffit d’avoir un appareil compatible avec le Bluetooth pour crĂ©er une connexion entre les Ă©couteurs et l’appareil. La connexion se fait de manière très simple : il suffit de rapprocher le boitier avec les AirPods 2 pour qu’un message s’affiche sur les tĂ©lĂ©phones. Le tour est jouĂ©, l’appairage se fait en quelques secondes.

Les AirPods 2 sont parmi les Ă©couteurs Bluetooth les plus simples Ă utiliser du marchĂ©. Apple y a mis toute son expĂ©rience pour proposer un produit de qualitĂ© et facile Ă utiliser par le grand public. Les rĂ©sultats sont lĂ , ce sont plus de 1 700 personnes qui ont donnĂ© une note moyenne de 4,7/5 sur le site Cdiscount. C’est la mĂŞme chose sur tous les sites marchands, leur avis est assez unanime.

Cdiscount casse tous les prix au Black Friday

Pour ce nouveau Black Friday, Cdiscount a dĂ©cidĂ© d’offrir de belles rĂ©ductions Ă ses clients. Il y a des Ă©conomies Ă faire sur tous types de produits, y compris les plus grandes marques. Cela concerne par exemple Apple (avec ces AirPods 2), Samsung ou encore Huawei. Ceci n’est qu’une petite sĂ©lection de la catĂ©gorie high-tech puisque Cdiscount couvre toutes les catĂ©gories.

En effet, au delĂ de l’Ă©lectroniques (AirPods 2, etc), Cdiscount propose un très large choix de thĂ©matiques. Il y en a donc pour tous les goĂ»ts et pour tous les budgets. Le Black Friday ayant commencĂ© vendredi, il ne reste plus beaucoup de stocks disponibles. On a dĂ©jĂ vu des ruptures sur de nombreux produits phares, les AirPods 2 pourraient ĂŞtre les prochains sur la liste.

Cela dit, c’est la première fois depuis le dĂ©but du Black Friday Week que Cdiscount baisse autant le prix des AirPods 2. Si vous voulez faire environ 25% d’Ă©conomie sur ces petits Ă©couteurs sans fil, c’est un choix Ă©vident. Il est clair que ces Ă©couteurs seront parmi les produits les plus populaires sous le sapin. Si ce n’est pas pour vous, vous pouvez très bien imaginer les offrir en cadeau Ă NoĂ«l.

Il est très rare de voir des rĂ©ductions sur les produits Apple. En effet, la firme amĂ©ricaine n’aime pas baisser le prix de ses produits premium. Autrement dit, avec cette promotion, vous pouvez ĂŞtre très satisfait de pouvoir acheter les AirPods 2 Ă un prix plus faible. Vous avez la mĂŞme garantie que si vous l’aviez achetĂ© dans un Apple Store, tout est strictement pareil.

Pour voir les AirPods 2 Ă prix rĂ©duit sur Cdiscount, c’est ici :

Voir l’offre sur Cdiscount