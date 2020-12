Bon plan : les AirPods Pro en chute folle à Black Friday (Amazon) 🔥

Pour le Black Friday, Amazon nous a réservé un festival de bonnes affaires. Si vous cherches les AirPods Pro, ces fameux écouteurs sans fil Apple, vous pouvez faire une très belle économie sur le site marchand ce vendredi. Ça sera probablement LE cadeau à mettre sous le sapin cette année, les quantités disponibles en promo sont très limitées.

Pour découvrir les AirPods Pro sur Amazon, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon

Les AirPods Pro sont les modèles d’écouteurs sans fil le plus récent dévoilé par Apple. Officialisée par la marque il y a un an, cette déclinaison bénéficie de la réduction de bruit active. Outre cette fonctionnalité très appréciée, il faut savoir que ce modèle intra-auriculaire, ce qui veut dire qu’il se dote d’embouts en silicone qui s’enfoncent dans l’oreille. En comparaison, les AirPods 2 sont plus traditionnels et seront à la hauteur de tous ceux qui veulent des écouteurs plus classiques et sans embouts en silicone.

Les AirPods Pro à prix barré

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont des écouteurs sans fil premium fonctionnant avec le Bluetooth. Au fil des années, Apple ne cesse de dévoiler des produits haut de gamme, ces deux modèles ne font logiquement pas exception. Ils proposent d’excellentes performances, mais leur prix peut restreindre beaucoup d’utilisateurs. Avec cette offre signée Amazon, ils deviennent accessibles à un plus grand nombre et c’est un plaisir.

Les AirPods 2 ont droit à deux versions. Dans tous les cas, les écouteurs sans fil sont les mêmes. C’est le boîtier qui change selon la déclinaison, car le premier se dote d’un boîtier filaire tandis que le second a droit une version du boîtier sans fil. Aujourd’hui, c’est la version avec fil qui est en promotion sur Amazon, c’est parfait car c’est la plus accessible des deux. Si vous n’êtes pas un adepte du système intra-auriculaire, vous trouverez votre bonheur avec les AirPods 2.

Grâce à la promotion mise en avant sur Amazon, les AirPods 2 sont à 139 euros au lieu de 179 euros. Vous avez la possibilité de faire des économies de 40 euros, c’est un bel argument quand on sait qu’Apple ne fait jamais de remises sur ses produits. Même sur la plateforme marchande ou les autres sites similaires, on trouve rarement des deals sur les appareils de la marque à la pomme. Quand c’est le cas, ils dépassent peu les -10% de réduction.

Les AirPods Pro, des écouteurs sans fil de choix

Pour leur part, les AirPods Pro se sont imposés massivement sur le marché de l’audio. Les écouteurs sans fil restent assez chers, cela fait plaisir de les retrouver à un tel prix chez Amazon. Ce modèle est équipé de la réduction de bruit active, cette technologie se base sur un système de deux micros intégrés. Orienté vers l’extérieur, l’un se charge de repérer les bruits afin de créer un signal opposé. De l’autre côté, le second est orienté vers l’intérieur afin de bloquer les bruits restants.

En plus de la technologie de réduction de bruit active, les AirPods Pro ont droit à une adaptation sonore d’une fréquence de 200 fois par seconde ainsi qu’à un dispositif d’égalisation adaptative. Ce système se charge d’adapter les fréquences basses et moyennes selon le conduit auriculaire de l’utilisateur. Ce sont toutes ces spécificités techniques qui justifient le positionnement haut de gamme des écouteurs sans fil sur le marché.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 affichent une belle autonomie de 18 heures pour les appels et 24 heures pour la musique. S’ils peuvent tenir aussi longtemps, c’est grâce au boîtier qui accompagne les écouteurs sans fil. Et pour cause, ils rechargent automatiquement les appareils dès qu’ils sont rangés, ce qui a le mérite d’être pratique. Le boîtier est fourni à l’achat.

Les AirPods Pro mis en avant par Amazon sont équipés de la dernière puce H1 conçue par Apple. Elle donne la puissance nécessaire aux écouteurs sans fil tout en évitant les risques de latence. C’est aussi cette puce qui permet l’intégration de l’assistant vocal Siri. Les utilisateurs peuvent déclencher le système en disant « Dis Siri ».

Si vous ne savez pas quel modèle choisir entre les AirPods Pro et les AirPods 2, voici ce qu’il faut retenir. Les deux modèles sont en promo sur Amazon, c’est séduisant. D’un côté, le modèle Pro embarque le système de réduction de bruit active ainsi qu’un dispositif d’embouts en silicone. Ce dernier ne plaît pas à tous les utilisateurs, si c’est votre cas, les AirPods 2 seront plus à votre goût que les premiers.

Amazon mise sur Apple

Black Friday sur Amazon vient de démarrer en France, le marchand a déjà cassé les prix des AirPods Pro et AirPods 2. Avec -25% de remise immédiate, autant dire tout de suite que l’offre est folle. On note que le modèle de base est moins onéreux que la déclinaison Pro, il peut mieux convenir à votre budget. C’est le moment de passer le cap en vous faisant plaisir ou en commençant vos cadeaux de Noël.

En effet, Amazon a pris la décision de repousser son délai de rétractation au 31 janvier 2021 plutôt que de conserver les 30 jours habituels. Vous pouvez choisir les AirPods Pro ou les AirPods 2 de suite afin de bénéficier du deal flash et les offrir lors des fêtes de fin d’année. Si le modèle ne convient pas à son destinataire, vous avez tout le mois de janvier pour effectuer le retour.

Amazon a décidé de démarrer son opération très tôt ce vendredi 4 décembre en France. Cette semaine, il a dévoilé des tonnes de remises sur des marques de choix comme Apple ainsi que Sony, Samsung, Bose et bien d’autres. En plus, même certains produits qui sont sur le marché depuis un an ou moins affichent des remises pouvant descendre jusqu’à -20% ou -30%.

Pour découvrir le deal sur Amazon, c’est par ici :

Voir les offres sur Amazon