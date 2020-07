Bon plan : les AirPods Pro en chute libre de quasiment -40% 🔥

Si vous hĂ©sitez Ă acheter des AirPods classiques ou des AirPods Pro, c’est le bon moment pour passer le cap. Amazon et Rakuten font baisser les prix des deux modèles d’Ă©couteurs sans fil dĂ©voilĂ©s par la prestigieuse marque amĂ©ricaine. Attention, les promotions ne vont pas rester en ligne très longtemps, les stocks sont toujours restreints. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour avoir des AirPods Ă un prix aussi compĂ©titif.

Si vous souhaitez bĂ©nĂ©ficier de la remise plus sĂ©duisante sur les AirPods Pro, c’est du cĂ´tĂ© de Rakuten qu’il faudra vous tourner avec cette rĂ©duction qui les affiche Ă 185 euros chez un revendeur certifiĂ© et italien, grâce Ă 20€ offerts pour les membres du Club R. Il s’agit du mĂŞme modèle que les AirPods Pro disponibles chez Amazon, Ă un prix de 243€. Sur la boutique officielle Apple, le tarif reste toujours Ă 279€, c’est dire l’Ă©conomie qui est possible.

Les AirPods Pro sont le modèle le plus rĂ©cent prĂ©sentĂ© par Apple. Ces Ă©couteurs sans fil ont des quelques caractĂ©ristiques plus avancĂ©es que les AirPods 2 classique, Ă l’exemple de la rĂ©duction de bruit active. Avec les soldes en cours sur Amazon, ils tombent sous la barre des 250 euros et mĂŞme sous les 200 euros sur Rakuten. Les AirPods 2 ne sont pas en reste et bĂ©nĂ©ficient aussi d’une rĂ©duction sĂ©duisante grâce Ă cette opĂ©ration flash.

La diffĂ©rence entre les nouveaux AirPods Pro et les AirPods 2 tient dans le fait que ces premiers ont la rĂ©duction de bruit. Avec cette technologie, vous avez la possibilitĂ© d’Ă©couter de la musique ou de passer des appels sans ĂŞtre dĂ©rangĂ© par le monde environnant. Dans les deux cas, les stocks des modèles en promotion sont restreints, il faut ĂŞtre vif pour en profiter et faire des Ă©conomies. Jamais on n’a vu un prix aussi bas pour les AirPods Pro, c’est simple.

Les AirPods Pro plus séduisants avec iOS 14

On le redit, les AirPods Pro en promo sur Amazon et Rakuten ont droit Ă la rĂ©duction de bruit active, une technologie très pratique (et efficace). Les Ă©couteurs sans fil se dotent de 2 micros, dont un est tournĂ© vers l’extĂ©rieur pour Ă©couter et analyser le bruit extĂ©rieur. Le dispositif permet de rĂ©duire le son extĂ©rieur en crĂ©ant un signal sonore opposĂ©. Le deuxième micro est tournĂ© l’intĂ©rieur afin d’éliminer les bruits. Ce système permet d’adapter le signal sonore Ă une frĂ©quence de 200 fois par seconde. Outre la technologie de bruit active, les AirPods Pro d’Apple ont un système d’Ă©galisation adaptative, ce qui permet d’adapter les frĂ©quences basses et moyennes directement Ă la forme du conduit auditif de chacun.

CĂ´tĂ© autonomie, les AirPods Pro Ă petits prix sur Amazon et Rakuten offrent jusqu’Ă 5 heures d’Ă©coute, un dĂ©lai qui passe Ă 4,5 heures quand la rĂ©duction de bruit active est fonctionnelle. L’un des autres avantages des Ă©couteurs sans fil tient dans le fait qu’il soit muni d’un boĂ®tier de rangement sans fil. Il permet de profiter de charges supplĂ©mentaires, au point que l’autonomie grimpe Ă 24 heures d’Ă©coute ou 18 heures d’appels.

Les AirPods Pro embarquent Ă©galement une puce H1, un système qui permet Ă l’utilisateur d’interagir facilement avec l’assistant vocal Siri. Dans ce cas lĂ , vous n’avez qu’Ă dire « Dis Siri » pour activer le dispositif vocal et de faire la demande au service.

Ce n’est pas tout, car les AirPods Pro vont bientĂ´t Ă©voluer grâce Ă l’arrivĂ©e d’iOS 14. Avec la nouvelle version, c’est le son Dolby Atmos en 3D qui dĂ©barquera sur les Ă©couteurs sans fil. En somme, vous aurez droit Ă une excellente qualitĂ© sonore —que ce soit pour profiter de votre musique ou voir un film. Globalement, les Ă©couteurs sans fil d’Apple font partie des meilleurs choix dans le cas oĂą vous recherchez un tel accessoire.

Les AirPods 2 ne sont pas en reste

Si les AirPods Pro sont en forte rĂ©duction sur Amazon et Rakuten, les AirPods 2 sont Ă©galement concernĂ©s. Dans les deux cas, il faut ĂŞtre rapide, car les stocks sont très restreints. Sachez que le marchand propose un dĂ©lai de changement d’avis de 30 jours après l’achat, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de tester les Ă©couteurs sans fil sans engagement. S’ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les renvoyer et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement net et complet. En comparaison, la majoritĂ© des autres marchands en ligne proposent seulement 15 jours de pĂ©riode d’essai.

