Bon plan : les AirPods Pro chutent à prix cassé chez Amazon 🔥

Si le Black Friday est aujourd’hui en suspens, Amazon n’hésite pas à faire plaisir à ses utilisateurs avec des ventes flash ponctuelles. Parmi elles, on retrouve les excellents AirPods Pro ainsi que les AirPods 2. Les modèles d’écouteurs Bluetooth Apple voient leur prix tomber de plusieurs dizaines d’euros. Attention, le stock est limité.

Amazon se montre déjà pro-actif depuis quelques jours avec de belles ventes flash. Après les Surface Pro 7, Redmi Note 9 Pro et autres Roomba, c’est au tour des AirPods Pro / AirPods 2 d’être en promotion. Les deux modèles perdent chacun 25% de leur valeur de base, ce qui représente des dizaines d’euros d’économies. Si vous voulez vous équiper, c’est le moment de foncer.

Il faut juste préciser qu’il s’agit ici des AirPods 2 avec un boitier de charge filaire. La version avec boitier sans fil ne bénéficie pas d’une réelle promotion. Cela dit, c’est la version filaire qui est la plus populaire. C’est elle qui fait une vraie concurrence aux AirPods Pro si l’on se focalise sur le rapport qualité prix. Avec la remise sur Amazon, les deux produits sont bien plus séduisants.

Les écouteurs Apple sont à prix bas

Dans les derniers mois, on a vu ponctuellement les écouteurs Apple baisser au prix affiché en ce moment. Cela dit, ça n’a jamais duré très longtemps et le stock a vite disparu. Si vous voulez acheter des AirPods Pro ou des AirPods 2, c’est donc une belle opportunité qui se présente ce mercredi. Tous deux sont considérés comme des excellents produits. Avec cette offre spéciale, leur rapport qualité prix est encore meilleur.

Pour vous remettre les deux produits dans l’histoire, voilà ce qu’il en est. Les AirPods 2 sont sortis au début de l’année 2019. Il s’agissait d’une mise à jour des écouteurs sans fil Apple historiques. Les AirPods 2 sont venus compléter la gamme à la fin 2019, et ils se différencient sur un point précis : la réduction de bruit. Apple est enfin passé aux écouteurs intra-auriculaires pour offrir une expérience sonore plus immersive.

Pour autant, les AirPods Pro n’ont pas complètement pris l’ascendant sur les AirPods 2. Pourquoi ? Parce que tout le monde n’aime pas avoir des embouts en silicone dans les oreilles (comme avec les AirPods Pro, qui sont intra-auriculaires). Par ailleurs, le tarif n’est pas le même comme vous pouvez le voir plus haut. Au final, les AirPods 2 conservent toujours leur intérêt, et cela reste de bons écouteurs.

Evidemment, les AirPods Pro offrent un meilleur son puisqu’il intègre un système de réduction de bruit active. Les écouteurs permettent donc mieux s’écarter de son environnement sonore pour mieux se concentrer. C’est assez impressionnant comme ils arrivent à couper le son autour de soi, pour vraiment profiter un maximum du son des écouteurs sans fil.

Les AirPods Pro sont toutefois plus pratiques si vous voulez passer des appels. Bien qu’avec les AirPods Pro, vous puissiez désactiver la réduction de bruit, cela reste des embouts en silicone qui font un peu obstacle au son. Au final, si vous passez beaucoup de coups de téléphone, mieux vaudra alors privilégier les AirPods 2 standards.

Dans les deux cas, ils bénéficient d’une autonomie de 24 heures environ. Les AirPods 2 classiques viennent avec un boitier qui se recharge en filaire. En revanche, les AirPods Pro ont aussi une technologie sans fil : le boitier peut se recharger sans fil, via un chargeur induction. A noter qu’il peut aussi se recharger avec un cable inclus dans la boite.

Pourquoi acheter les AirPods Pro mercredi ?

Les AirPods Pro comme les AirPods 2 sont des excellents produits. Il faut quand même reconnaître qu’ils ne sont – par défaut – pas donnés : c’est normal, Apple est une marque premium. Cela dit, vous pouvez quand même faire de temps en temps des économies, comme avec cette offre Amazon. Ici, vous avez 70€ de remise immédiate sur la version Pro, et 40€ sur la version classique, avec un boitier filaire.

Au final, cela devient beaucoup plus correct au niveau du prix. On rappellera qu’Amazon a décidé de prolonger la période de retours, ce qui vous permet de faire vos cadeaux de Noël dès aujourd’hui, à prix réduit. En effet, vous pourrez retourner les produits jusqu’au 31 janvier 2021, ce qui vous laisse de la marge. A titre de comparaison, les autres marchands se restreignent au minimum légal, soit 14 jours de retour.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 ne sont pas les seuls produits Apple à bénéficier de remises. Cela dit, aucun autre produit de la marque ne profite d’une réduction aussi généreuse. Sur Amazon par exemple, on retrouve quelques exemplaires de MacBook et d’iPhone 11 à des prix plus bas. La plupart ont été pris d’assaut ce week-end pour le reconfinement. Cela dit, si vous regardez bien, vous pouvez encore trouver quelques belles pépites.

Les AirPods Pro à ce prix-là ne devraient pas rester longtemps en ligne. Encore une fois, nous vous conseillons d’être rapide sur la gâchette pour ne pas manquer cette opportunité. Depuis la sortie de ces écouteurs, ils n’ont jamais été vus à un prix aussi faibles. C’est la même chose pour les AirPods Pro, qui, à 139€, apparaissent comme un très bon rapport qualité prix.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous avons mis en place un outil qui permet de suivre tous les bons plans en attendant le Black Friday. Cette sélection est mise à jour plusieurs fois par jour pour vous aider à trouver les bonnes opportunités. Comme vous pouvez le voir sur cette dernière, les AirPods Pro et les AirPods 2 figurent en haut de cette liste. Ce sont parmi les meilleurs plans disponibles en ce moment-même.

