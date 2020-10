Bon plan : les AirPods Pro d’Apple chutent encore (plus) sur Amazon 🔥

Aujourd’hui, Amazon affiche une vente flash de folie sur les AirPods Pro d’Apple. Avec cette promotion, le prix des Ă©couteurs sans fil chute de 25%, le meilleur tarif constatĂ© Ă aujourd’hui chez Amazon. On sait dĂ©jĂ que les stocks sont très limitĂ©s, il faut ĂŞtre rapide pour espĂ©rer en profiter.

Les AirPods Pro sont les Ă©couteurs sans fil les plus rĂ©cents d’Apple, ils ont Ă©tĂ© officialisĂ©s peu après les AirPods 2. DĂ©voilĂ©e il y a environ un an, cette dĂ©clinaison Pro a l’avantage indĂ©niable de se doter de la rĂ©duction de bruit active en plus des embouts en silicone qui permettent une rĂ©duction passive. C’est un modèle intra-auriculaire, contrairement aux AirPods 2. Si vous n’apprĂ©ciez pas les intras, le modèle traditionnel de 2019 saura convenir parfaitement Ă vos attentes. On retrouve rĂ©gulièrement des offres Ă 214€, mais très rarement Ă 209€.

70 euros d’Ă©conomies immĂ©diates sur les AirPods Pro

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont deux produits premium, ce n’est pas Ă©tonnant de la part d’Apple. S’ils se placent comme des Ă©couteurs haut de gamme sur le marchĂ© de l’audio, cela veut aussi dire que leur tarif de base est assez Ă©levĂ©. Grâce Ă cette promotion dĂ©voilĂ©e par Amazon ce week-end, les deux modèles voient leur prix chuter. Les AirPods Pro sont Ă 209 euros au lieu de 279 euros et les AirPods 2 Ă 190 euros au lieu de 229 euros.

On rappelle que les AirPods 2 sont eux-mĂŞmes dĂ©clinĂ©s en deux produits. Les premiers profitent d’un boĂ®tier filaire tandis que les seconds ont droit Ă un boĂ®tier sans fil. La dĂ©clinaison avec l’Ă©tui de charge dotĂ© d’un fil est dĂ©jĂ en rupture de stock sur Amazon, mais l’autre version est encore disponible Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes. La promotion est honnĂŞte, ce modèle plaira Ă tous les utilisateurs qui ne veulent pas avoir d’embouts en silicone Ă enfoncer dans l’oreille comme avec les AirPods Pro. On le rappelle, les AirPods peuvent ĂŞtre utilisĂ©s avec n’importe quel appareil en Bluetooth.

Avec ce deal signĂ© Amazon, les AirPods 2 passent de 229 euros Ă 190 euros. La remise immĂ©diate est de -17%, ce qui est une belle opportunitĂ©, surtout qu’il s’agit d’un produit Apple. Les rares fois oĂą la promotion affichĂ©e a Ă©tĂ© aussi avantageuse, le deal a disparu de la plateforme marchande en quelques heures Ă peine. C’est une belle surprise de retrouver les Ă©couteurs sans fil en promo chez le marchand en ligne, mais on sait dĂ©jĂ qu’elle va prendre fin très vite.

Si vous ĂŞtes en quĂŞte de nouveaux Ă©couteurs sans fil, on sait dĂ©jĂ que les AirPods Pro ou les AirPods 2 conviendront Ă vos attentes. C’est encore plus vrai avec les deals en cours sur Amazon. Le modèle Pro bĂ©nĂ©ficie de -25% de remise immĂ©diate, c’est assez exceptionnel pour ĂŞtre soulignĂ©. Cette version avait dĂ©jĂ eu droit Ă une promotion pendant le Prime Day, c’est un plaisir de se faire surprendre ce week-end avec une rĂ©duction aussi agressive. Comme nous sommes dans l’opĂ©ration Black Friday avant l’heure, Amazon dĂ©gaine cette belle promo sur les AirPods Pro.

Les AirPods Pro, le top du top

Actuellement Ă prix cassĂ© sur Amazon, les AirPods Pro sont incontournables sur le marchĂ© des Ă©couteurs sans fil. Et pour cause, ils ont droit Ă la rĂ©duction de bruit active. On retrouve deux micros, le premier est tournĂ© vers l’extĂ©rieur et le second vers l’intĂ©rieur. Celui positionnĂ© vers l’extĂ©rieur Ă©coute les bruits extĂ©rieurs et met en place un signal opposĂ© qui limite leur son. L’autre analyse et Ă©limine les derniers bruits qui pourraient gĂŞner l’Ă©coute.

Grâce Ă ce dispositif, l’adaptation sonore profite d’une frĂ©quence de 200 fois par seconde. Sinon, les AirPods Pro ont aussi droit Ă un système d’égalisation adaptative. Sans trop entrer dans les dĂ©tails techniques, cela veut dire que les frĂ©quences basses et moyennes s’adaptent selon la forme du conduit auriculaire de l’utilisateur. Avec ces technologies, vous ĂŞtes assurĂ© de profiter au mieux de vos playlists prĂ©fĂ©rĂ©es sans ĂŞtre dĂ©rangĂ©es.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 affichent tous deux jusqu’Ă 24 heures d’autonomie pour l’Ă©coute de la musique contre 18 heures pour les appels. Apple offre une autonomie aussi intĂ©ressante grâce aux charges fournies par le boĂ®tier de rangement fourni avec les Ă©couteurs sans fil. C’est simple, ils se rechargent automatiquement dès qu’ils sont placĂ©s dans l’Ă©tui sans que vous ayez besoin d’y penser.

Les AirPods Pro ont droit Ă la puce H1 imaginĂ©e par Apple lui-mĂŞme. Elle apporte la puissance nĂ©cessaire aux Ă©couteurs sans fil afin de permettre leur bon fonctionnement sans aucun temps de latence. C’est aussi elle qui offre la possibilitĂ© aux utilisateurs de profiter de l’assistant vocal Siri simplement en disant « Dis Siri ».

Choisir entre les AirPods Pro et les AirPods 2 dĂ©pendra de vos attentes, car les deux modèles sont en promo sur Amazon. Si vous voulez obligatoirement bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de bruit active et d’une qualitĂ© sonore un peu plus premium, la dĂ©clinaison Pro est pour vous. Si votre utilisation des Ă©couteurs sans fil est plus basique, les AirPods 2 vous iront très bien.

Les AirPods Pro, mais aussi les AirPods 2 !

C’est un plaisir de voir que le marchand Amazon fait chuter le tarif des AirPods Pro sans oublier les AirPods 2. C’est un modèle plus classique, mais tout de mĂŞme largement sur le crĂ©neau premium sur le marchĂ©. Surtout, il permet une belle alternative au système intra-auriculaire embarquĂ©e sur la version Pro plus rĂ©cente. Ils sont Ă©galement plus accessibles, un argument qui peut achever de vous convaincre ou de vous aider Ă choisir.

Amazon ne change pas ses habitudes, il vous propose toujours un dĂ©lai de rĂ©traction. En choisissant les AirPods Pro ou les AirPods 2, vous ĂŞtes assurĂ© de pouvoir les essayer en toute quiĂ©tude et les renvoyer s’ils ne vous plaisent pas. On le prĂ©cise, le produit doit ĂŞtre comme neuf lors du renvoi, suite Ă quoi vous ĂŞtes entièrement remboursĂ© en quelques jours.

Les AirPods Pro sont particulièrement concernĂ© par le deal en cours sur Amazon. Un tarif aussi bas n’a Ă©tĂ© atteint que très rarement, on sait dĂ©jĂ qu’il va falloir attendre un moment avant que le prix ne soit aussi agressif. N’hĂ©sitez pas Ă en profiter vite avant que les stocks ne soient terminĂ©s.

