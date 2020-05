Bon plan : les AirPods Pro en baisse (folle) sur Amazon 🔥

Amazon n’en a pas fini avec les French Days et il vient d’annoncer une offre au top sur les AirPods Pro. Alors que ces Ă©couteurs sont sortis il y a quelques mois, une telle remise est une vraie surprise. Alors qu’Apple interdisait toute rĂ©duction sur ses produits pendant très longtemps, Amazon semble prendre ses aises. Les fameux AirPods Pro chutent Ă 239€ contre 279€ en temps normal.

Les AirPods Pro sont la nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Ă©couteurs sans fil Apple. Le gĂ©ant amĂ©ricain a surpris tout le monde avec cette solution intra-auriculaire qui intègre un système de rĂ©duction de bruit ultra-efficace. Si vous ĂŞtes dans un environnement bruyant de manière rĂ©gulière (travail, transport…), les AirPods Pro pourront vous apporter une vraie tranquillitĂ©. En parallèle, leur son est d’excellente qualitĂ©.

Une excellente réduc sur les AirPods Pro

Certes, la remise n’est que de 40 euros. Cela dit, c’est dĂ©jĂ très gĂ©nĂ©reux quand on sait que ces AirPods Pro sont sortis il y a quelques mois. De plus, il y avait dĂ©jĂ quelques rares rĂ©ductions qui ont Ă©tĂ© prises d’assaut dans les derniers mois. Elles Ă©taient moins gĂ©nĂ©reuses puisque le coĂ»t Ă©tait plutĂ´t autour des 256€ (contre 239€ en ce moment).

Par ailleurs, cela reprĂ©sente quand mĂŞme plus de 15% de rĂ©duction sur ces AirPods Pro. On ne voit quasiment jamais de produits appartenant Ă la dernière gĂ©nĂ©ration chez Apple bĂ©nĂ©ficier d’une telle remise. A titre de comparaison, les prĂ©cĂ©dents AirPods 2 ont toujours Ă©tĂ© en rĂ©duction de 10 Ă 20 euros au maximum. Cette offre est donc clairement au dessus.

Pour en venir Ă la diffĂ©rence entre les AirPods Pro et les prĂ©cĂ©dents modèles, ces derniers ne bĂ©nĂ©ficiaient pas d’un système de rĂ©duction de bruit. Ce sont des Ă©couteurs classiques, et le son devenait quasiment inaudible dans un environnement bruyant. Typiquement, lorsqu’une rame de mĂ©tro arrivait, le bruit recouvrait complètement la musique. Avec les AirPods Pro, ce problème n’arrive plus jamais.

Le boitier garde le mĂŞme principe : il fait office de rangement mais Ă©galement de chargeur. En rangeant les deux Ă©couteurs AirPods Pro dans ce dernier, ils se rechargent. Apple a Ă©galement amĂ©liorĂ© l’autonomie puisqu’elle est dĂ©sormais de 20 heures. Ce boitier devra ĂŞtre lui-mĂŞme rechargĂ© soit par un câble, soit avec un dock de chargement sans fil. C’est très pratique parce que les AirPods peuvent avoir une autonomie augmentĂ©e grâce au boitier de rangement.

Amazon baisse les produits Apple

Depuis le dĂ©but des French Days, Amazon a Ă©tĂ© très gĂ©nĂ©reux sur Apple. En ce moment, il possède de très belles offres sur les derniers MacBook Pro 16″. Il a aussi fait des rĂ©ductions sur ses excellents iPhone XS (qui baissent de 43% encore ce samedi) et maintenant sur les AirPods Pro. Ces Ă©couteurs ont Ă©tĂ© le blockbuster de la pĂ©riode de fin d’annĂ©e, après un lancement rĂ©ussi en novembre.

Si vous voulez vous Ă©quiper de ces derniers Ă©couteurs sans fil, c’est vraiment le moment de franchir le pas. Les AirPods Pro ne resteront pas longtemps en promo, le stock peut expirer Ă tout instant. En bonus, Amazon vous offre Ă©galement 3 mois gratuits Ă son service Music Unlimited. C’est l’Ă©quivalent de Spotify, et ça coĂ»te en temps normal 9,99€ par mois. C’est une remise de plus qui vous permettra de pleinement profiter du son de vos Ă©couteurs Bluetooth.

Enfin, sachez qu’en prenant les AirPods Pro sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une pĂ©riode d’essai. Pendant une durĂ©e de 30 jours, vous pouvez Ă tout moment rendre vos Ă©couteurs Ă Amazon et obtenir un remboursement intĂ©gral. Pour cela, ils devront ĂŞtre rendus comme neuf – il ne faut donc pas les utiliser. Sachez aussi que ces AirPods Pro viennent avec 3 tailles d’embouts, cela vous permettra de choisir ceux qui correspondent parfaitement Ă vos oreilles.

Pour ceux qui cherchent Ă faire de bonnes affaires – au delĂ des AirPods Pro – Amazon offre des milliers de promotions. Attention, celles-ci sont Ă©phĂ©mères et une majoritĂ© de terminent dĂ©jĂ ce dimanche. Alors que les soldes vont ĂŞtre dĂ©calĂ©s au mois d’aoĂ»t, c’est l’heure de profiter de cette pĂ©riode gĂ©nĂ©reuse pour faire des achats Ă prix rĂ©duit pour l’Ă©tĂ©.

