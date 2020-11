Bon plan : les AirPods Pro (encore) à prix barrés chez Amazon 🔥

Amazon ne fait pas dans la demie mesure pour ce mois de Black Friday. Le marchand américain vient d’annoncer un deal choc sur les AirPods Pro et les AirPods 2, les écouteurs sans fil Apple. Tous deux voient leur prix tomber de 25% en ce dimanche. Une offre que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, et qui devrait très vite être prise d’assaut.

Les AirPods Pro sont les derniers écouteurs Bluetooth présentés par Apple. Officialisés il y a un an, ils sont équipés de la réduction de bruit active, une technologie qui permet de rester dans sa bulle avec sa musique préférée. C’est un modèle intra-auriculaire, ce qui veut dire qu’ils sont équipés d’embouts en silicone. Cela n’est pas le cas des AirPods 2 présentés un peu plus tôt, en 2019. Si vous n’aimez pas ce système, la version classique vous apportera le confort recherché.

Les AirPods Pro avec réduction de -25%

Ce n’est pas une surprise, les AirPods Pro et les AirPods 2 sont deux paires d’écouteurs sans fil qui se positionnent sur le créneau premium. Ce n’est pas étonnant de la part d’Apple qui adopte toujours (ou presque) ce positionnement, mais cela signifie aussi qu’ils sont assez onéreux. Avec ce deal, ils ont le gros avantage de devenir accessibles au plus grand nombre, car les deux modèles voient leur tarif baisser sur Amazon. Les AirPods Pro tombent de 279 euros à 209 euros et les AirPods 2 de 179 euros à 139 euros.

Les AirPods 2 ont droit à 2 déclinaisons un peu différentes qu’il faut rappeler. La première s’accompagne d’un boîtier filaire, là où le deuxième profite d’un boîtier sans fil. C’est la première version (qui est aussi la moins chère) qui bénéficie d’une offre en cours. Le deal affiché est de -25%, ce qui est assez rare pour être souligné. Si vous n’aimez pas les embouts en silicone, ce modèle est idéal et confortable au port même pendant de longues heures. Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont compatibles en Bluetooth avec les appareils équipés de cette technologie.

Grâce à ce deal sur Amazon, les AirPods 2 sont à 139 euros au lieu de 179 euros. La réduction de 40€ fait très plaisir, sachant qu’Apple ne fait jamais de promotions et que celles du marchand ne passent habituellement pas les -10% sur Apple. Les écouteurs sans fil ont déjà profité de ce prix quelques fois dans le passé, ils sont toujours partis vite quand cela a été le cas. Cette offre éclair ne fait pas exception, elle ne devrait pas tenir plus de quelques heures avant la rupture de stock.

Les AirPods Pro, parmi les meilleures ventes

Les AirPods Pro sont une référence sur le marché, ce qui justifie aussi le plaisir de les retrouver en promo sur Amazon ce week-end. Apple a équipé les écouteurs sans fil de la technologie de bruit active. Pour faire simple, un premier micro orienté vers l’extérieur afin d’écouter les bruits pour créer un signal opposé qui limite leur impact tandis que l’autre analyse et enlève les bruits restants. Ce système permet d’être tranquille pour écouter de la musique ou passer des appels même si le niveau sonore environnant est élevé.

Avec la technologie imaginée par Apple, l’adaptation sonore bénéficie d’une fréquence de 200 fois / seconde. La marque à la pomme a aussi mis en place un système d’égalisation adaptative, ce qui permet une adaptation des fréquences basses et moyennes à la forme du conduit auriculaire. En somme, le constructeur a tout fait pour avancer un produit haut de gamme qui vous permet de profiter votre musique en toute tranquillité.

Que ce soit les AirPods Pro ou les AirPods 2, les deux modèles revendiquent jusqu’à 24 heures d’autonomie pour la musique et 18 heures pour les appels. Une partie de cette autonomie est fournie directement par l’étui de rangement. Dès que les écouteurs sans fil y sont rangés, ils chargent automatiquement. L’étui en question est fourni avec chacune des deux versions.

Les derniers AirPods Pro d’Apple ont droit à la puce H1 développée par le fabricant. Elle se charge d’amener la puissance aux écouteurs en plus d’apporter l’option « Dis Siri ». Les utilisateurs peuvent passer des commandes vocales via l’assistant intelligent Apple en déclenchant le dispositif avec ces mots.

Les deux modèles étant en promo sur Amazon, il peut être un peu difficile de choisir entre les AirPods Pro et les AirPods 2. Si la réduction de bruit active est un critère obligatoire, ce sera le modèle Pro que vous devrez choisir. Sinon, les AirPods 2 iront à tous, sachant qu’ils n’ont pas les embouts en silicone que certains utilisateurs n’aiment pas trop d’enfoncer dans les oreilles.

Les AirPods Pro en promotion, les AirPods 2 aussi

Les AirPods Pro profitent d’une belle remise sur Amazon, mais c’est aussi le cas des AirPods 2. Le modèle se veut plus traditionnel sans pour autant que cela l’empêche d’être sur le créneau des produits premium. Il reste moins cher que la déclinaison plus récente – en plus de se passer du système intra-auriculaire au profit d’un dispositif plus simple.

Cette année, Amazon montre plus de souplesse pour la fin d’année : vous pouvez les retourner jusqu’au 31 janvier 2020. Si vous prenez les AirPods Pro ou les AirPods 2 et qu’ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les retourner au marchand durant ce délai sans inquiétude. Il n’y a pas de frais en plus ni de justification à apporter. Il faut que le modèle soit comme neuf, puis vous êtes remboursé à 100%.

