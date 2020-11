Bon plan : les AirPods Pro (encore) en forte baisse sur Amazon 🔥

Avant mĂŞme le dĂ©but du Black Friday, Amazon casse dĂ©jĂ les prix sur des milliers de rĂ©fĂ©rences. Parmi eux, on retrouve les Ă©couteurs sans fil Apple. Les AirPods Pro et les AirPods 2 atteignent un niveau encore jamais vu. Si vous voulez assurer votre achat avant NoĂ«l, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Les AirPods Pro se prĂ©sentent comme les Ă©couteurs sans fil les plus rĂ©cents d’Apple. DĂ©voilĂ© il y a un an, ce modèle fonctionnant via le Bluetooth a le gros avantage d’avoir la rĂ©duction de bruit active. En plus de cette nouveautĂ©, il faut prĂ©ciser que cette dĂ©clinaison est intra-auriculaire, elle est Ă©quipĂ©e d’embouts en silicone qui se placent dans le creux de l’oreille. Sortis en 2019, les AirPods 2 sont un modèle aussi basique qu’efficace, il satisfera tous ceux qui n’apprĂ©cient pas les embouts.

Les AirPods Pro en baisse de 25%

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont deux modèles d’Ă©couteurs sans fil premium. Ce n’est pas Ă©tonnant de la part d’Apple, la marque a su nous habituer Ă des produits haut de gamme au fil des annĂ©es. Les deux Ă©couteurs sans fil sont performants, mais leur tarif initial peut empĂŞcher certains utilisateurs de passer le cap. Grâce Ă ce deal poussĂ© par Amazon, les deux modèles sont plus accessibles pour beaucoup. L’offre Ă©clair fait passer les AirPods Pro Ă 209 euros au lieu de 279 euros et les AirPods 2 Ă 139 euros au lieu de 179 euros.

Les AirPods 2 ont eux-mĂŞmes droit Ă deux dĂ©clinaisons. Attention, les Ă©couteurs sans fil ne changent pas, ce sont les boĂ®tiers qui prĂ©sentent une petite diffĂ©rence notable. La première version vient avec un boĂ®tier filaire, tandis que la deuxième embarque un boĂ®tier sans fil. C’est la dĂ©clinaison avec fil qui a droit Ă un deal sur Amazon aujourd’hui, ce qui tombe bien, car c’est aussi la moins chère. Si vous n’aimez pas les embouts en silicone, ce modèle saura se montrer Ă la hauteur de vos attentes.

Avec cette offre Ă©clair sur Amazon, les AirPods 2 passent Ă 139 euros au lieu de 179 euros. Cela reprĂ©sente des Ă©conomies de 40 euros sur les Ă©couteurs sans fil et c’est d’autant plus compĂ©titif qu’Apple ne propose jamais de promotions sur ses accessoires. Que ce soit chez le marchand amĂ©ricain ou ailleurs, les deals sur les produits de la marque Ă la pomme restent assez rares, ils ont aussi pour habitude de ne pas passer la barre des 10%.

Les AirPods Pro, référence dans le monde

De leur cĂ´tĂ©, les AirPods Pro sont devenus des incontournables sur le marchĂ© des Ă©couteurs sans fil. Ils sont assez onĂ©reux de base, c’est un plaisir de retrouver un tel tarif sur Amazon. Cette rĂ©cente version s’accompagne de la rĂ©duction de bruit active, une technologie basĂ©e sur l’utilisation de deux micros intĂ©gĂ©rĂ©s. Le premier est orientĂ© vers l’extĂ©rieur, il repère les bruits et dĂ©veloppe un signal opposĂ©. Le second microphone est orientĂ© vers l’intĂ©rieur, il se charge de neutraliser les derniers bruits environnants.

Outre la rĂ©duction de bruit active, les AirPods Pro bĂ©nĂ©ficient d’une adaptation sonore avec une frĂ©quence de 200 fois par seconde, mais aussi d’un système d’égalisation adaptative. Ce dernier adapte les frĂ©quences basses et moyennes Ă la forme de votre conduit auriculaire. Tous ces dispositifs expliquent largement le placement premium des Ă©couteurs sans fil ainsi que leur succès sur le marchĂ© depuis leur sortie.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 proposent une autonomie de 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels. C’est le boĂ®tier fourni avec les Ă©couteurs sans fil qui permet d’atteindre ce rĂ©sultat, car il permet de charger ces derniers automatiquement dès qu’ils sont rangĂ©s. Les modèles sont fournis avec l’Ă©tui de charge Ă l’achat.

Les AirPods Pro viennent avec la dernière puce H1 dĂ©veloppĂ©e par Apple. Grâce Ă celle-ci, les Ă©couteurs sans fil sont capables de fonctionner dans le temps sans risque de latence. Elle permet aussi l’intĂ©gration de l’assistant vocal Siri. Pour le dĂ©clencher et passer une commande, l’utilisateur n’a qu’Ă dire « Dis Siri ».

Dans le cas oĂą vous hĂ©sitez entre les AirPods Pro et les AirPods 2, voici quelques conseils. DĂ©jĂ , les deux modèles bĂ©nĂ©ficient d’une remise sur Amazon, c’est un bon point. La dĂ©clinaison Pro possède un système de rĂ©duction de bruit active et d’embouts en silicone, il est possible que le dispositif intra-auriculaire ne soit pas Ă votre envie. Si tel est le cas, les AirPods 2 vous conviendront parfaitement.

Amazon pousse les AirPods Pro avant l’heure

Amazon a dĂ©cidĂ© de casser les tarifs des AirPods Pro et AirPods 2 alors que Black Friday n’a pas encore commencĂ©. C’est une vĂ©ritable surprise de voir cette remise de -25% sur ces modèles incontournables sur le marchĂ© de l’audio. Le modèle standard est moins cher que le Pro, cela peut ĂŞtre Ă prendre en compte lors de votre choix. C’est l’opportunitĂ© de se faire plaisir ou de dĂ©marrer les cadeaux de NoĂ«l avant l’heure.

Et pour cause, Amazon a rallongĂ© son dĂ©lai de retour au 31 janvier 2021. Maintenant, vous avez jusqu’Ă cette date pour renvoyer un produit Ă la plateforme marchande. Cela veut dire que vous pouvez prendre les AirPods Pro ou les AirPods 2 avec les offres en cours et les donner pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Si le destinataire n’est pas comblĂ©, vous avez tout le mois de janvier pour faire le retour. Le dĂ©lai classique est de 30 jours, contre 14 jours chez Cdiscount, Fnac et Darty.

Dans le cadre de cette opĂ©ration de grande ampleur, Amazon prend de l’avance sur la date officielle fixĂ©e au 4 dĂ©cembre. Depuis le dĂ©but de la semaine, il casse les prix de produits de grandes marques comme Apple, mais aussi Bose, LG, Sony et autres. MĂŞme les rĂ©fĂ©rences rĂ©centes ont des rĂ©ductions pouvant atteindre les -20% ou -30%.

