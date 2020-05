Bon plan : les AirPods Pro (re)chutent brutalement chez Amazon

Si les AirPods Pro sont sortis il y a quelques mois à peine, ils profitent déjà d’une remise chez Amazon à l’occasion des French Days. Le marchand en ligne fait partie des rares à pouvoir se permettre de faire de vraies promotions sur les produits Apple et n’hésite pas à baisser les prix des écouteurs sans fil de -15%.

Pendant quelques heures ce jeudi, les AirPods Pro d’Apple sont à 239€ au lieu de 279€. Hier ils étaient à 256€, et c’était déjà une bonne affaire.Ce tarif de 239€, c’est le meilleur prix qui n’a jamais été observé pour ces écouteurs sans fil Apple. Pour voir l’offre flash Amazon sur les AirPods Pro, c’est par là :

Les AirPods Pro en réduction pour les French Days se présentent comme les dignes successeurs des AirPods 2 dévoilés il y a plusieurs mois maintenant. Ils ont l’avantage de se doter de la réduction de bruit active, ce qui n’était pas le cas sur les précédents écouteurs Bluetooth de la marque américaine.

Avec ce modèle, vous avez donc la possibilité de vous concentrer uniquement sur votre musique tout en profitant d’un système basé sur le Bluetooth. Il faut préciser que les AirPods Pro sont des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts en silicone, un dispositif qui ne plait pas toujours à tous les utilisateurs.

Les AirPods Pro, des écouteurs qui sont au top

Il faut le dire, Apple est loin d’être un adepte des promotions sur ses AirPods et tous ses produits plus généralement. Même lors des French Days ou d’autres opérations comme le Black Friday, la marque à la pomme ne fait aucune réduction sur son site web officiel —et ce peu importe l’occasion. Il faut donc se tourner vers des marchands en ligne tels qu’Amazon ou autre pour espérer trouver des réductions sur ces produits populaires et espérer gagner quelques dizaines d’euros, ce qui n’est jamais négligeable sur des produits premium.

Peu d’acteurs du e-commerce sont en capacité de négocier avec Apple pour avoir le droit de faire des réductions, mais c’est logiquement le cas d’Amazon qui a la puissance nécessaire pour faire chuter le prix des AirPods Pro ou d’autres appareils tout aussi populaires comme les iPhone 11 ou les iPad Pro.

Depuis leur sortie, les AirPods Pro d’Apple remportent un franc succès auprès des utilisateurs au point qu’ils se positionnent dans le top des ventes. S’ils sont agréables à porter dans le cas où vous appréciez ce type d’embouts en silicone, ils permettent aussi de se focaliser uniquement sur ses morceaux préférés quand ils sont utilisés. La réduction de bruit active prend tout son sens lorsque vous bossez ou que vous êtes dans les transports en commun, sachant que vous avez la possibilité de la désactiver à tout moment.

En termes d’autonomie, ces AirPods Pro proposés en promo flash par Amazon sont capables de tenir 24 heures. L’autre avantage est ce petit boîtier, qui permet non seulement de ranger les écouteurs sans fil, mais aussi de les recharger. Quand ils sont stockés dans votre poche ou votre sac, ils regagnent donc leur autonomie sans que vous n’ayez rien à faire. Cette seconde charge vous permet de tenir une semaine en plus, sachant que l’étui est rechargé par un câble ou directement sans fil.

Les AirPods 2 classiques coûtent 229 euros chez Apple, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de bénéficier de la réduction de bruit active des AirPods Pro pour 10 euros de plus seulement. Vous aurez donc droit à un système plus immersif et une qualité sonore supérieure au modèle précédent. Toutefois, cela veut dire que vous devrez être rapide pour profiter de cette offre spéciale French Days signée le géant Amazon.

Amazon, toujours là pour les offres Apple

Alors que les French Days ont débuté ce mercredi 27 mai et dureront jusqu’au 1er juin, Amazon commence l’opération made in France très fort. Durant toute la période, il est certain que le marchand en ligne continuera à dévoiler de belles ventes flash comme celle sur les AirPods Pro. Si vous souhaitez profiter des écouteurs sans fil tout en faisant des économies de quelques dizaines d’euros, c’est le moment de se précipiter sur cette opportunité.

Si vous êtes un connaisseur du marchand Amazon, vous savez déjà que celui-ci offre la même garantie constructeur que si vous achetiez les AirPods Pro directement auprès de la boutique officielle d’Apple. Compte tenu du fait que ce dernier ne fait jamais de promos, vous bénéficiez de tous les avantages, c’est-à-dire le petit prix et l’assurance de la garantie grâce à cette offre French Days qui fait baisser le prix des écouteurs sans fil de -15%.

Que ce soit pour les AirPods Pro ou un autre appareil électronique (et pendant les French Days ou non), Amazon vous offre une deuxième chance lors de l’achat. En effet, vous avez un délai de rétraction de 30 jours, période durant laquelle vous pouvez renvoyer les écouteurs pour obtenir un remboursement intégral —mais il faut que les AirPods Pro soient comme neuf lors du renvoi, ce qui est logique.

Il faut le rappeler, Amazon a le droit de faire des offres flash sur des produits Apple comme les AirPods Pro, mais les stocks sont toujours très limités. Vous devez donc être rapide si vous voulez faire l’acquisition de ces écouteurs sans fil haut de gamme à plus petit prix. Une telle promotion ne reviendra pas de suite et il faudra certainement attendre la prochaine édition des French Days ou même le Black Friday pour espérer revoir un tel tarif sur les excellents AirPods Pro.

