Bon plan : les AirPods Pro (re)chutent encore sur Amazon 🔥

Amazon vient d’annoncer ce week-end un nouveau deal imbattable sur les AirPods Pro. Ces Ă©couteurs sans fil (et avec rĂ©duction de bruit) signĂ©s Apple voient leur prix tomber de 25% via cette vente flash. Inutile de vous prĂ©venir que le stock sera très limitĂ©. Les premiers arrivĂ©s seront les premiers servis !

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont les Ă©couteurs les plus rĂ©cents de la marque Ă la pomme. PrĂ©sentĂ©s par Apple il y a un an, les premiers se dotent de la rĂ©duction de bruit active et d’embout en silicone. La diffĂ©rence majeure rĂ©side dans le fait qu’ils sont intra-auriculaires, ce qui n’est pas le cas des AirPods 2. Si ce dispositif ne vous plait pas, le second modèle prĂ©sentĂ© dĂ©but 2019 conviendra mieux Ă vos attentes.

65€ de remise sur les AirPods Pro

Connaissant Apple, on Ă©tait assurĂ© que les AirPods Pro et les AirPods 2 seraient premium. Cela signifie aussi qu’ils sont assez onĂ©reux lorsqu’ils ne sont pas la cible de promotions. Heureusement, ce deal Amazon vient faire chuter le tarif des deux paires d’Ă©couteurs sans fil, au point que les AirPods Pro passent de 279 euros Ă 214 euros et les AirPods 2 de 229 euros Ă 190 euros.

Pour rappel, il existe deux formats de AirPods 2 : ceux avec un boitier filaire, et ceux avec un boitier sans fil. Si ceux avec un boitier filaire (moins cher) sont en rupture de stock sur Amazon, il reste nĂ©anmoins ceux dont le boitier se recharge sans fil. S’ils ne sont pas beaucoup moins chers, ils ont l’avantage de ne pas avoir d’embout en silicone Ă enfoncer dans l’oreiller – comme c’est le cas des AirPods Pro.

Les AirPods 2 voient le tarif initial tomber de 229 euros au lieu de 190 euros, soit une réduction non négligeable de -17%. La dernière fois que ces écouteurs sans fil ont eu droit à des offres assez similaires, ils ne sont pas restés en ligne très longtemps. Amazon a décidé de faire une surprise à ses clients en renouvelant (et en améliorant) le deal ce week-end, mais on ne sait pas pour combien de temps.

Dans le cas où vous recherchez de nouveaux écouteurs sans fil, les AirPods Pro ou les AirPods 2 sauront vous convaincre —surtout avec une telle remise. Amazon est très généreux avec cette forte promotion sur la déclinaison Pro la plus récente. Il a été au top des deals pendant le Prime Day, mais il continue pendant cette période creuse avec des remises de choc comme celles-ci.

Les AirPods Pro, au top de la technique

Les AirPods Pro en promo sur Amazon ont droit Ă des avantages de choix, dont la rĂ©duction de bruit active. Pour fonctionner, ce dispositif comprend la prĂ©sence de deux micros, un Ă©tant positionnĂ© vers l’extĂ©rieur et l’autre vers l’intĂ©rieur. De son cĂ´tĂ©, le premier Ă©coute les bruits extĂ©rieurs et se charger de crĂ©er un signal Ă l’opposer pour limiter leur son. L’autre micro se charge d’analyser et d’Ă©liminer les bruits restants.

Avec ce système, l’adaptation sonore bĂ©nĂ©ficie d’une frĂ©quence de 200 fois par seconde. On note aussi que les AirPods Pro ont droit Ă un système d’Ă©galisation adaptative. Pour faire simple, les frĂ©quences basses et moyennes s’adaptent Ă la forme de votre conduit auriculaire. Cela a pour effet de vous faire profiter d’un meilleur confort Ă l’Ă©coute. En somme, vous pouvez Ă©couter vos listes prĂ©fĂ©rĂ©es en toute sĂ©rĂ©nitĂ© grâce Ă la technologie sur laquelle a planchĂ© Apple.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 revendiquent jusqu’Ă 24 heures d’autonomie. Pour l’Ă©coute de votre musique (18 heures pour les appels). Cela comprend les recharges apportĂ©es par l’Ă©tui de rangement fourni avec les Ă©couteurs sans fil lors de l’achat. Dès que ces derniers sont rangĂ©s, ils se chargent automatiquement. Le boĂ®tier du modèle Pro peut Ă©galement se charger sans fil, ce qui n’est pas le cas du modèle traditionnel.

Les AirPods Pro embarquent la puce H1 conçue par Apple. C’est elle qui permet aux Ă©couteurs sans fil d’Ă©viter tous les risques de latence Ă l’utilisation en apportant la puissance nĂ©cessaire pour un bon fonctionnement. Elle offre aussi un accès direct Ă l’assistant intelligent Siri, l’utilisateur peut dĂ©clencher le système avec « Dis Siri ».

La position du marchand Amazon justifie les promotions comme celles sur les AirPods Pro et les AirPods 2. Le choix de la paire d’Ă©couteurs sans fil dĂ©pend de votre utilisation de l’appareil. Si vous voulez profitez d’une excellente qualitĂ© sonore en plus de la rĂ©duction de bruit active qui vous permettra de rester dans votre univers, les AirPods Pro vous plairont. Pour un usage plus basique, les AirPods 2 vous conviendront largement.

Les AirPods Pro, mais pas que

Si Amazon casse le prix des AirPods Pro, il n’oublie pas pour autant les AirPods 2. Cette version plus classique des Ă©couteurs sans fil est Ă©galement concernĂ© par ce deal de choix. C’est un modèle qui plaira Ă toux ceux qui n’apprĂ©cient pas vraiment le système intra-auriculaire proposĂ© par la dĂ©clinaison Pro. Leur prix est plus accessible que cette dernière, surtout avec le deal affichĂ© sur la plateforme marchande.

Comme Ă son habitude, Amazon est flexible. Et pour cause, vous avez jusqu’au 31 janvier 20221 pour essayer les AirPods Pro ou les AirPods 2 depuis chez vous avant de retourner les Ă©couteurs s’ils ne font pas votre bonheur. Il faut que le produit soit comme neuf, auquel cas vous bĂ©nĂ©ficiez d’un remboursement complet sur l’article concernĂ©.

Les AirPods Pro sont vraiment Ă prix cassĂ©, il faudra certainement attendre un moment avant de les retrouver Ă un tel tarif sur Amazon. Si vous voulez faire des Ă©conomies, c’est le moment, car le marchand est le seul Ă proposer un tarif aussi avantageux. Soyez vif pour arriver avant l’Ă©coulement complet des stocks disponibles.

