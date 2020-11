Bon plan : les AirPods Pro sont en chute flash de 40% 🔥

Rakuten vient d’annoncer ce vendredi matin une promotion inĂ©dite sur les AirPods Pro. Les Ă©couteurs sans fil Apple voient leur prix chuter assez lourdement Ă l’occasion d’une offre Ă©clair. Entre la remise immĂ©diate de 40% et les Rakuten Points (48€), les AirPods Pro peuvent mĂŞme tomber Ă 136€ au lieu de 279€. Il faudra utiliser le code RAKUTEN15 pour passer de 209 Ă 184€.

Les AirPods Pro appartiennent Ă la dernière gĂ©nĂ©ration d’Ă©couteurs sans fil d’Apple. PrĂ©sentĂ©s fin 2019, ce sont les plus avancĂ©s chez la marque Ă la pomme. Ils se distinguent des prĂ©cĂ©dents modèles par leur système de rĂ©duction de bruit. Cela implique aussi qu’ils sont intra-auriculaires pour limiter un maximum l’entrĂ©e de sons environnants.

Pourquoi choisir ces AirPods Pro ?

Apple ne fait jamais les choses Ă moitiĂ©. La marque Ă la pomme est connue pour ses iPhone, iPad ou MacBook… mais aussi pour certains accessoires. Les AirPods ont Ă©tĂ© les premiers Ă©couteurs sans fil Ă se dĂ©mocratiser. Leur design a Ă©tĂ© souvent copiĂ©, mais leur qualitĂ© n’a jamais Ă©tĂ© Ă©galĂ©e. Apple rivalise sur le crĂ©neau avec Sony ou Bose, deux poids lourds du secteur de l’audio.

Les premiers AirPods n’avaient pas de système de rĂ©duction de bruit. De mĂŞme pour les AirPods 2, qui sont sortis en fĂ©vrier 2019. Il aura fallu attendre la fin de l’annĂ©e dernière pour finalement voir arriver les nouveaux AirPods Pro. Ils sont logiquement plus chers parce que la technologie intĂ©grĂ©e est plus performante. Ils permettent de se couper de tous les bruits environnants grâce Ă un système de technologie avancĂ©.

Cela implique aussi de faire une petite concession : les AirPods Pro viennent avec des Ă©couteurs intra-auriculaires. Il y a donc un embout en silicone que vous devrez insĂ©rer dans chaque oreille. Apple a finalement dĂ» adapter le confort des AirPods classiques pour une solution plus adaptĂ©e Ă la rĂ©duction de bruit. Si vous portez vos Ă©couteurs toute la journĂ©e, c’est un peu plus gĂŞnant.

Au niveau de l’autonomie, vous pouvez compter 6 heures avec les AirPods Pro en fonctionnement. LĂ oĂą Apple a Ă©tĂ© intelligent, c’est que le boitier de rangement de ces Ă©couteurs Bluetooth est aussi un support de chargement. Il permet d’Ă©tendre la batterie des AirPods Pro jusqu’Ă 24 heures au total. Vous n’avez donc pas besoin de le recharger rĂ©gulièrement.

Contrairement aux AirPods 2, les AirPods Pro ne proposent qu’un seul format pour ce boitier. Il peut ĂŞtre rechargĂ© lui-mĂŞme par câble…ou sans fil. Il suffit d’avoir un chargeur sans fil (compatible Qi) pour recharger directement le petit Ă©tui. C’est ensuite ce dernier qui viendra charger les AirPods Pro. Ces derniers devront donc ĂŞtre rechargĂ©s obligatoirement via cet Ă©tui de rangement.

Les AirPods Pro, cadeau de la fin d’annĂ©e

Comme chaque annĂ©e, les AirPods Pro seront LE cadeau de la fin d’annĂ©e. Le premier Ă avoir Ă©tĂ© victime de cet engouement, c’est Amazon. Le marchand amĂ©ricain n’a plus de ces Ă©couteurs en stock depuis quelques jours. Heureusement, on peut le retrouver sur d’autres plateformes marchandes, Ă l’instar de Rakuten. Ce dernier offre mĂŞme une remise choc sur ces appareils.

On sait qu’Apple n’apprĂ©cie pas vraiment les promotions. Lui-mĂŞme n’en fait jamais sur son site officiel ou dans les boutiques. Cela dit, depuis quelques annĂ©es, on voit certains revendeurs autorisĂ©s s’y mettre. Chez Rakuten, on propose une très belle offre flash pour la fin d’annĂ©e. Attention, celle-ci n’est valable qu’aujourd’hui (vendredi) et il faut donc ĂŞtre ultra rĂ©actif.

En l’occurrence, par dĂ©faut, le prix des AirPods Pro chute de 279€ Ă 184€. Vous aurez donc une Ă©conomie directe de 80€ sur un produit qui est expĂ©diĂ© d’Europe (et qui a donc la TVA incluse). Ensuite, vous cumulez aussi des Rakuten Points. Ces derniers pourront ensuite ĂŞtre rĂ©utilisĂ©s sur des achats ultĂ©rieurs. Dans le cadre de cette offre, vous cumulez 48€ en plus.

Au final, cela vous permet donc d’avoir un produit Ă 184 – 48€, soit 136€ au final. Evidemment, une partie est sous forme de bon d’achat, mais c’est toujours utile quand on se rapproche de NoĂ«l. Outre ces AirPods Pro, la plateforme e-commerce propose aussi des milliers d’autres produits en promotion ce jour. Si vous avez un peu de temps, n’hĂ©sitez pas Ă faire un tour chez elles.

Sachez enfin que ce deal sur les AirPods Pro est limitĂ©. Il peut donc arriver au bout du stock Ă tout moment. Si vous voulez faire de vraies Ă©conomies sur ces Ă©couteurs sans fil Apple, c’est maintenant qu’il faut y aller. Plus tard dans la journĂ©e, il est fort probable que cette promotion ne soit plus disponible. Dans tous les cas, vous avez 14 jours pour vous rĂ©tracter après la livraison de votre achat.

