Bon plan : les AirPods Pro sont en chute sur Amazon !

Les AirPods Pro sont sortis il y a quelques mois, et ils bénéficient déjà d’une petite remise sur Amazon. Le marchand qui est le seul à être capable de faire des offres sur les produits Apple n’hésite pas à réduire le prix de plus de 10%. Pendant quelques heures, les célèbres écouteurs sans fil passent à 249€ au lieu de 279€.

Les AirPods Pro sont les remplaçants des AirPods 2 classiques. La principale différence entre les deux est que les nouveaux modèles bénéficient d’un système (très) efficace de réduction de bruit. C’est une bonne solution pour s’isoler (avec la possibilité de désactiver la réduction de bruit) tout en bénéficiant d’écouteurs Bluetooth. Attention, les AirPods Pro sont des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts en silicone. Tout le monde n’aimera pas.

Les AirPods Pro, un must have

Apple n’est pas très fan des réductions sur ses produits premium. Il n’en fait jamais sur son site officiel, ni dans ses boutiques physiques. Il faut donc toujours se tourner vers des marchands tiers pour espérer bénéficier de quelques dizaines d’euros de réduction. Malheureusement, peu d’acteurs ont la force de négocier avec la firme de Cupertino pour réduire le prix de ses produits. Amazon en est capable, et il n’hésite pas à baisser le prix des AirPods Pro – et ponctuellement des iPhone 11 ou des iPad Pro.

En quelques mois, les AirPods Pro ont connu un succès tonitruant. Ils ont été parmi les écouteurs les plus vendus lors des fêtes de fin d’année. En plus d’être agréables à porter (si le silicone ne vous embête pas), c’est un bon accessoire pour réduire le bruit autour de soi. Si vous êtes de retour au travail et que vous prenez les transports en commun, les AirPods Pro feront l’affaire.

Mieux, ils ont également une autonomie de 24 heures. Ils sont rangés dans un petit étui qui lui-même fait office de chargeur. Autrement dit, quand vos AirPods Pro sont rangés, ils sont en cours de chargement. Ainsi, vous bénéficiez d’une seconde recharge qui vous permet de tenir largement la semaine. Par ailleurs, cet étui devra lui être rechargé par câble ou sans fil (aussi compatible).

A titre de comparaison, les AirPods 2 classiques avec charge sans fil sont disponibles pour 229€. En optant pour les AirPods Pro à 249€, c’est 20€ de plus pour profiter d’écouteurs qui sont plus immersifs (et meilleurs au niveau du son) avec un système de réduction de bruit. Autant partir pour cette possibilité, sous condition que vous réussissiez à obtenir l’offre spéciale sur Amazon.

Amazon, champion des bons plans sur Apple

Alors que les marchands français se préparent pour les French Days la semaine prochaine, Amazon la joue dans son coin. Il n’hésite pas à faire de belles offres durant tout le week-end, à l’instar de cette promotion sur les AirPods Pro. Si vous voulez les écouteurs premium de la marque à la pomme, c’est l’une des premières fois que l’on voit cette remise. Vous pouvez ainsi économiser quelques dizaines d’euros sur l’achat neuf du produit.

Par ailleurs, vous le savez probablement, mais en achetant des AirPods Pro sur Amazon, vous bénéficiez de la garantie constructeur habituelle. C’est exactement la même chose que si vous les aviez acheté dans une boutique officielle Apple. C’est Apple en tant que vendeur en direct qui commercialise ces écouteurs Bluetooth à 249€ (au lieu de 279€) sur Amazon. Vous pouvez donc faire 11% d’économie, et c’est déjà pas mal.

Quel que soit votre achat sur Amazon, vous bénéficiez aussi d’une période de 30 jours de « satisfait ou remboursé ». Pendant tout ce temps, vous pouvez changer d’avis et obtenir un remboursement intégral de votre achat. Amazon facilite largement le renvoi des produits, y compris pour des petits accessoires comme les AirPods Pro. Il faudra cependant qu’ils soient comme neufs pour que le marchand les reprenne.

Maintenant il ne faut plus tarder : Amazon ne laisse jamais beaucoup d’unités à des prix réduits. Il faut donc se dépêcher pour profiter des AirPods Pro à un tarif préférentiel. Clairement, étant donné qu’Amazon envisagerait de décaler le Prime Day de juillet à septembre, il ne faut pas s’attendre à de belles offres d’ici là. C’est donc le bon moment pour sauter sur l’occasion, et faire des économies sur cet achat.

