Bon plan : les AirPods Pro sont en forte baisse sur Amazon

Apple est plutôt avare en réductions, et c’est particulièrement vrai sur ses produits les plus récents comme les AirPods Pro. Ces écouteurs sans fil qui ont été dévoilés à la fin de l’année dernière connaissent un énorme succès. En plus de la qualité audio, ils sont aussi munis d’un système de réduction de bruit optimal. En ce moment, Amazon offre une belle réduction sur ces accessoires puisqu’ils tombent à 249€ au lieu de 279€.

Au début 2019, Apple officialisait sa nouvelle génération d’AirPods 2, ces écouteurs sans fil – qui laissent toutefois passer le bruit. A la fin de l’année, il a enchainé sur une version « Pro » qui permet de réduire le bruit. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que sa technologie est aboutie. En activant le mode silencieux, on n’entend tout simplement plus grand chose avec ces AirPods Pro intra-auriculaires.

Pourquoi prendre les AirPods Pro ?

Les AirPods Pro qui sont en promotion sur Amazon appartiennent à la dernière génération d’écouteurs du fabricant. Ils bénéficient d’une autonomie de 24 heures et ils peuvent se recharger directement dans leur étui de rangement. Ce dernier peut ensuite être rechargé via un câble ou sans fil, selon le choix de l’utilisateur. C’est pratique puisque les AirPods Pro dans leur boitier peuvent durer encore plus longtemps. Si vous faites un long déplacement, les AirPods Pro sont la solution à vos ennuis.

A la différence des AirPods 2, les AirPods Pro sont équipés d’embouts en silicone (intra-auriculaires). Ce sont eux qui permettent de créer ce système de réduction de bruit efficace. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, ces écouteurs sans fil permettent de gagner nettement en confort dans un environnement très bruyant. Pour ceux qui sont dans un coworking space, ou qui prennent les transports en commun, ces écouteurs Bluetooth sont indispensables.

Un bon plan flash chez Amazon

Amazon est l’un des rares marchands à pouvoir négocier directement avec Apple. En effet, la plupart des e-commerçants n’ont pas le droit de faire des remises, pour ne pas abîmer la marque à la pomme américaine. Avec un volume de ventes colossal, Amazon est donc en mesure de proposer parfois des remises sur les iPhone 11, les iPad Pro ou encore les AirPods Pro.

C’est le cas en ce moment où ces écouteurs AirPods Pro sont en vente flash. Certes, la remise n’est que de 11%, mais c’est déjà suffisamment rare pour être souligné. Vous pouvez donc économiser 30 euros sur l’achat des appareils électroniques. Mais attention, il faudra être rapide pour ne pas manquer ce bon plan. Amazon n’a plus que quelques unités disponibles en stock, il n’y en aura pas pour tout le monde.

A moins de 250€, les AirPods Pro se rapprochent donc des AirPods 2 (229€) qui sont moins performants au niveau de la réduction de bruit. C’est donc un prix quasiment équivalent pour des accessoires qui sont un cran au dessus. Comme vous pouvez bien l’imaginer, ces AirPods Pro viennent avec la même garantie que s’ils avaient été achetés dans une boutique physique Apple.

Et justement, en achetant sur Amazon, vous avez un avantage supplémentaire. En l’occurrence, ces AirPods Pro, vous pouvez les tester sur une période de 30 jours sans engagement. A tout moment pendant le premier mois, vous pouvez changer d’avis sur les écouteurs et les retourner. Dans ce cas-là, Amazon s’engage à vous le rembourser intégralement.

Le défi aujourd’hui sera de réussir à repartir avec ces AirPods Pro avant la rupture de stock. La moindre remise sur ces appareils est très vite prise d’assaut (comme c’est le cas sur tous les produits Apple). Si vous avez envie d’acheter ces écouteurs Bluetooth avec réduction de bruit, c’est maintenant qu’il faut y se précipiter.

