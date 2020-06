Bon plan : les AirPods Pro sont (encore) en chute chez Amazon 🔥

Les AirPods Pro sont les derniers √©couteurs sans fil de la marque Apple. Ils b√©n√©ficient d’une r√©elle mise √† jour par rapport aux AirPods 2 qui ont √©t√© d√©voil√©s quelques mois auparavant. Parmi les diff√©rences importantes avec l’ancien mod√®le, on retrouve un syst√®me de r√©duction de bruit efficace (contrairement aux AirPods 2 qui n’en a pas) ainsi qu’une autonomie am√©lior√©e. Bonus : les AirPods Pro sont en vente flash chez Amazon aujourd’hui, faites-vite.

Pour voir les offres, c’est ici :

Voir l’offre Amazon

Amazon n’a pas fini de nous surprendre. Fin 2018, il a trouv√© un accord avec Apple pour r√©f√©rencer tous ses produits et depuis, il propose r√©guli√®rement des offres sp√©ciales sur ces derniers. Non, il ne faut pas esp√©rer voir 30% de remise sur les derniers produits Apple (comme les AirPods Pro), mais on peut avoir ponctuellement entre 5 et 15% de r√©duction. C’est justement ce qui se passe en ce moment sur les AirPods Pro et les AirPods 2.

Pourquoi choisir les AirPods Pro ?

Beaucoup d’utilisateurs d’AirPods 2 se plaignaient d’√™tre g√™n√©s par le bruit environnant. C’est vrai que dans le m√©tro (ou dans tout autre environnement bruyant), le bruit externe a tendance √† recouvrir tout le son des √©couteurs. C’est d√©sormais chose r√©volue avec les AirPods Pro qui proposent un syst√®me efficace de r√©duction de bruit. En contrepartie, il faudra accepter d’avoir des √©couteurs intra-auriculaires (avec un embout en silicone). √Čvidemment, le mode transparence permet toujours de se reconnecter avec son entourage.

Si les embouts en silicone ne vous posent pas de probl√®me, les AirPods Pro seront un excellent produit. Outre le fait que l’utilisateur puisse mieux se couper de son environnement (pour profiter du son), l’autonomie est encore rallong√©e. Avec le boitier de chargement et les AirPods Pro, il est possible de tenir jusqu’√† 24 heures en pleine autonomie. Par d√©faut, une seule charge vous permet de tenir plus de 4,5 heures en autonomie.

On pr√©cise √©galement que ces √©couteurs sans fil viennent avec un boitier de chargement sans fil. Ce dernier peut donc se charger sur un dock – ou alternativement avec un c√Ęble (Lightning). Pour les utiliser de mani√®re tr√®s r√©guli√®re, on appr√©ciera aussi le son du micro : m√™me si vous √™tes dans un environnement bruyant, votre interlocuteur entendra parfaitement le son de votre voix. C’est pratique quand on est dans les transports, dans un espace de coworking ou encore dans la rue.

Enfin, on n’oubliera pas de mentionner que ces AirPods Pro sont compatibles avec l’assistant vocal Siri. Vous pouvez par exemple lui demander de vous lire vos derniers messages si vous n’avez pas le smartphone sous les yeux. Toutes les commandes de base de Siri sont disponibles avec le mot magique : ¬ę¬†Dis Siri¬†¬Ľ, ce qui est tr√®s pratique pour ceux qui utilisent des v√©los (ou scooter) pour se d√©placer.

Amazon, le seul à faire des promotions sur Apple

Tr√®s peu de marchands ont le pouvoir de n√©gocier des promotions avec Apple. Le g√©ant Amazon en fait √©videmment partie, et il n’h√©site pas √† offrir quelques pr√©cieuses r√©ductions sur les derniers produits de la marque. Cette remise sur les AirPods Pro est une aubaine puisque vous pouvez √©conomiser presque 40‚ā¨ sur cet accessoire. C’est aujourd’hui les √©couteurs Bluetooth les plus populaires dans la cat√©gorie premium, vous ne serez pas d√©√ßus.

Et m√™me si vous regrettiez votre achat dans les 30 jours suivants la livraison des AirPods Pro, Amazon peut vous les reprendre sans frais. Il faudra simplement faire une demande de retour (et de remboursement) sur le site marchand. La proc√©dure pour les retours est simple et transparente, et elle ne vous co√Ľtera rien. C’est une bonne solution pour avoir un filet de s√©curit√© si on a achet√© trop rapidement.

Dans tous les cas, pour cette offre sp√©ciale sur les AirPods Pro, il faudra √™tre rapide. Les remises sur les produits Apple ne durent jamais longtemps, elles sont syst√©matiquement prises d’assaut. Il ne faut donc plus h√©siter si vous souhaitez saisir l’une des (rares) r√©ductions sur les fameux AirPods Pro.

Pour voir les AirPods Pro sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre Amazon