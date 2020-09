Bon plan : les AirPods Pro sont en chute libre sur Amazon 🔥

Si vous souhaitez choisir de nouveaux Ă©couteurs sans fil, c’est le moment de se tourner vers les AirPods Pro ou les AirPods 2. Dans le cadre des French Days 2020, les deux modèles d’Ă©couteurs ont le droit Ă des remises gĂ©nĂ©reuses sur Amazon. Il va sans dire que les promotions ne vont pas rester en ligne pour très longtemps, car elles sont ultra intĂ©ressantes et le stock est très limitĂ©.

La rĂ©duction la plus sĂ©duisante de ce dĂ©but de French Days est celle sur Amazon. Le premier marchand en France les vend au prix de 219 euros dans le cadre de cette vente flash, soit 22% de remise immĂ©diate. Sur le site Apple, le tarif reste Ă 279 euros puisque la marque Ă la pomme ne fait jamais de promotions, peu importe l’occasion. Au final, les Ă©conomies sont assez gĂ©antes surtout quand on connait la qualitĂ© du produit.

Les AirPods Pro sont les Ă©couteurs sans fil les plus rĂ©cents prĂ©sentĂ©s par Apple. Ils disposent de quelques fonctionnalitĂ©s avancĂ©es par rapport Ă leurs prĂ©dĂ©cesseurs les AirPods 2 (qui sont aussi en rĂ©duction). Le système efficace de rĂ©duction de bruit active est l’un des points forts des nouveaux modèles. Grâce Ă la promotion Amazon, ils sont disponibles Ă moins de 220 euros sur Amazon, c’est jamais vu.

Comme nous l’avons dĂ©jĂ dit, la diffĂ©rence principale entre les AirPods Pro et AirPods 2 rĂ©side dans la rĂ©duction de bruit active. Grâce Ă l’intĂ©gration de cette dernière, vous pouvez passer des appels, Ă©couter votre musique en toute tranquillitĂ©, ce qui s’avère pratique quand vous travaillez ou que vous prenez les transports en commun. C’est une façon de s’isoler de son environnement, c’est assez surprenant.

Avec les AirPods Pro, vous pouvez quand même couper la réduction de bruit lors que vous êtes dans la rue par exemple, pour plus de sécurité (en entendant les voitures et les cyclistes). Le stock des unités à prix mini est réduit pour les French Days, que ce soit pour les AirPods Pro ou les AirPods 2. Il va falloir être vif pour en profiter, car ces promotions sont rares et séduisantes sur Amazon.

Les AirPods Pro, des Ă©couteurs sans fil… excellents

En promo sur Amazon, les AirPods Pro d’Apple possèdent un système de rĂ©duction de bruit active. Celle-ci fonctionne Ă l’aide de deux micros : l’un est tournĂ© vers l’extĂ©rieur, l’autre vers l’intĂ©rieur. Pour rĂ©sumer, le premier Ă©coute et analyse les bruits extĂ©rieurs pour rĂ©duire le son extĂ©rieur en crĂ©ant un signal opposĂ© tandis que le second Ă©limine les autres bruits pour les Ă©liminer.

Le dispositif permet une adaptation sonore Ă une frĂ©quence de 200 fois Ă la seconde. En plus de cette technologie, les AirPods Pro ont un dispositif d’Ă©galisation adaptative. En somme, les frĂ©quences basses et moyennes sont adaptĂ©es Ă la forme du conduit auditif de chaque utilisateur. Au final, c’est une solution vraiment ultra efficace de rĂ©duction de bruit qui peut paraĂ®tre Ă©trange au dĂ©but.

Les AirPods Pro Ă prix mini pour les French Days Amazon prĂ©sentent une autonomie de 5 heures d’Ă©coute, une pĂ©riode qui passe Ă 4,5 heures quand la rĂ©duction de bruit est activĂ©e. Ce n’est pas tout, car les Ă©couteurs sans fil d’Apple se recharge dans leur boĂ®tier (aussi sans fil ou filaire, au choix) quand ils sont rangĂ©s. Avec ce dernier, l’autonomie dĂ©s Ă©couteurs dĂ©passe les 24 heures d’Ă©coute ou 18 heures d’appels.

D’autre part, les AirPods Pro Ă prix mini chez Amazon lors des French Days embarquent une puce H1. En plus d’offrir la puissance nĂ©cessaire aux Ă©couteurs pour qu’ils fonctionnent sans latence, elle permet la prĂ©sence de l’assistant vocal Apple, Siri. Vous n’avez qu’Ă dire « Dis Siri » pour rĂ©aliser une commande vocale et faire une demande.

Les AirPods Pro ont aussi droit Ă une belle mise Ă jour proposĂ©e par l’arrivĂ©e d’iOS 14. DĂ©sormais, les Ă©couteurs sans fil bĂ©nĂ©ficient d’un son Dolby Atmos en 3D, une bonne nouvelle qui saura satisfaire les adeptes d’une qualitĂ© sonore de haut vol, que ce soit lors du visionnage d’un film ou de l’Ă©coute de sa musique prĂ©fĂ©rĂ©e. Actuellement, les Ă©couteurs sans fil d’Apple sont les plus demandĂ©s du marchĂ©, oĂą ils officient comme un leader Ă©vident.

Les AirPods 2 sont aussi très bons

Les AirPods Pro ont le droit Ă de belles remises, mais c’est Ă©galement le cas des AirPods 2 pendant les French Days Amazon. Peu importe le modèle qui vous intĂ©resse, il faudra ĂŞtre très rapide ce vendredi pour espĂ©rer en bĂ©nĂ©ficier.

Les marchands en ligne limitent toujours beaucoup le stock des exemplaires proposĂ©s Ă prix mini, c’est tout aussi vrai pendant cette opĂ©ration qui s’Ă©tale sur quelques jours (jusqu’Ă lundi). Avec Amazon, vous pouvez faire un test des Ă©couteurs durant 30 jours et les renvoyer avant ce dĂ©lai s’ils ne vous conviennent pas. De quoi se faire plaisir en toute sĂ©curitĂ© pendant cette pĂ©riode de bons plans.

