Bon Plan : les Amazon Echo jusqu’à -58% pour Prime Day 🔥

Si vous cherchez un assistant vocal, c’est le moment de faire des affaires sur Amazon grâce aux promotions du Prime Day sur les assistant intĂ©grant Alexa, les Amazon Echo. La quasi-intĂ©gralitĂ© de la gamme Echo est en rĂ©duction, et vous permet d’accĂ©der Ă Alexa Ă moindre prix. Voici les offres du moment, et les caractĂ©ristiques des produits pour vous aider Ă choisir un Amazon Echo en rĂ©duction.

Pour bĂ©nĂ©ficier de ces tarifs plus qu’agressifs sur les Echo il vous suffit d’ĂŞtre (ou devenir) membre Amazon Prime, avec 30 jours d’essai gratuit. Les prix de ces offres Amazon Echo Prime Day sont les plus bas jamais constatĂ©s Ă ce jour.

Des bundles Amazon Echo

Deux offres exclusives sont là pour ce Prime Day, avec un pack Echo Dot + Amazon Smart Plug à 34,99€ au lieu de 54,00€. Le second pack concerne la lumière connectée et propose une pack de démarrage Hue plus un Echo Dot pour 74,99€ au lieu de 139,98€. Un combo parfait pour débuter dans la domotique.

Amazon Echo Dot Ă -58%

L’Amazon Echo Dot 3e gĂ©nĂ©ration est proposĂ©Â Ă 24,99€ au lieu de 59,99€ pendant cette semaine. C’est la troisième version du plus petit Echo, et il est disponible en gris clair, gris foncĂ© et noir. Il embarque une petite enceinte qui propose un son correct, mais c’est surtout la façon la plus abordable d’avoir un Amazon Echo. Il peut se brancher via un cable jack ou Bluetooth Ă une enceinte existante, si vous souhaitez profiter d’un meilleur son.

Amazon Echo

C’est le modèle central de la gamme, et il est proposĂ© Ă 59,99€ au lieu de 99,99€. Son son est bien meilleur que le Dot, ce qui est dĂ» Ă l’intĂ©gration Ă un double haut-parleur, et le son Dolby.

Amazon Echo Plus

C’est le modèle le plus haut de gamme, et il est en promotion Ă 99,99€ au lieu de 149,99€. Sa diffĂ©rence principale avec le Echo classique est l’intĂ©gration d’un hub domotique Zigbee, vous permettant de contrĂ´ler directement des produits comme les Philips Hue. C’est aussi possible avec le Echo classique, mais vous ĂŞtes obligĂ©s d’utiliser le hub Hue.

Le son est lĂ©gèrement meilleur, le woofer mesurant 76mm et le tweeter 16 mm contre 63mm et 16mm pour le Echo. Dernière diffĂ©rence, il dispose en plus de la sortie jack, d’une entrĂ©e jack, pour ĂŞtre utilisĂ© comme enceinte classique.

Amazon Echo Show

Cette nouvelle version du Echo Show est beaucoup plus design que la prĂ©cĂ©dente. Il embarque un Ă©cran de 10,1″. Il est en rĂ©duction Ă 189,99€ au lieu de 229,99€. Le Echo Show 5, avec son Ă©cran plus compact est Ă©galement en forte rĂ©duction Ă 59,99€ au lieu de 89,99€.

Amazon Echo Input

Si vous avez lu notre test du Amazon Echo Input vous savez que c’est l’assistant vocal le moins cher de la gamme. Il n’embarque pas d’enceinte, et est pensĂ© pour ĂŞtre branchĂ© en Bluetooth ou jack Ă un système son existant pour le rendre plus intelligent. Il est proposĂ© Ă 19,99€ au lieu de 39,99€. C’est un excellent rapport qualitĂ©-prix.

Autre petit bonus de ce Prime Day Amazon, si vous avez dĂ©jĂ un Echo chez vous, vous pouvez commander un Smart Plug (prise connectĂ©e) pour 9,99€ au lieu de 29,99€. Pour le faire, il suffit de dire « Alexa, commande un Amazon Smart Plug« . Toutes ces offres sont limitĂ©es jusqu’Ă mardi soir, minuit, soyez rapides si vous voulez en profiter.

Voir les promos Amazon Prime Day