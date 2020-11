Bon plan : les ampoules Philips Hue sont en chute libre sur Amazon 🔥

Les ampoules Philips Hue sont la rĂ©fĂ©rence du marchĂ© en matière d’Ă©clairage connectĂ©. Elles sont simples Ă installer, facile Ă utiliser et elles offrent une expĂ©rience assez unique. Leur petit point faible est qu’elles sont assez chères sans remise. Heureusement, ce lundi, Amazon vient baisser les prix de manière assez brutale. Ci-dessous, la liste avec les bonnes affaires du jour parfois jusqu’Ă -40% par rapport au prix d’origine :

Si vous connaissez les ampoules Philips Hue, vous savez qu’elles sont rarement en promotion. Hormis lors du Prime Day, elles n’ont pas Ă©tĂ© vues en rĂ©duction depuis plus d’une annĂ©e. MĂŞme lors du Black Friday de l’annĂ©e dernière, aucun e-commerçant ne s’y Ă©tait aventurĂ©. Ce sont des ampoules connectĂ©es qui se vendent extrĂŞmement bien, mais les ruptures peuvent aussi arriver rapidement. Certains modèles d’ampoules sont dĂ©jĂ en rupture de stock dès les premières heures de l’offre.

Les ampoules Philips Hue, un vif succès

Lorsqu’il y a une promotion comme celle-ci, les ampoules Philips Hue partent Ă toute vitesse. Pourquoi ? Parce que les « nouveaux » acheteurs comme les propriĂ©taires d’une installation existantes veulent tous faire de bonnes affaires. En l’occurrence, si les nouveaux clients devront dĂ©buter avec un kit de dĂ©marrage (incluant le pont de connexion), ils pourront ensuite Ă©toffer leur installation en prenant des ampoules indĂ©pendantes.

Dans l’offre actuelle mise en avant par Amazon, vous avez tout ce qu’il vous faudra. Par dĂ©faut, un utilisateur a besoin d’un pont de connexion. Ce petit boitier permet de faire dialoguer toutes les ampoules (jusqu’Ă 50 peuvent ĂŞtre contrĂ´lĂ©es en parallèle) avec une application mobile. Le pont de connexion assure que le langage domotique (Zigbee) soit converti en Wi-Fi pour qu’il puisse ĂŞtre facilement contrĂ´lĂ©. Ne prenez pas peur, il n’y a aucune complexitĂ©. Vous avez juste Ă brancher le boitier et le relier au Wi-Fi.

Si les ampoules Philips Hue sont aussi populaires, c’est parce qu’elles sont très faciles Ă utiliser. Il suffit de les accrocher comme une ampoule quelconque, et il faut ensuite les dĂ©tecter via son application (iOS, Android ou ordinateur). Dès que c’est fait, vous pouvez les utiliser. Sur les ampoules de couleurs, vous pouvez changer jusqu’Ă 16 millions de couleurs et vous pouvez faire varier l’intensitĂ©. Sur les ampoules blanches, seule l’intensitĂ© peut ĂŞtre changĂ©e.

En connectant plusieurs ampoules sur la mĂŞme application mobile, vous pouvez alors crĂ©er des scĂ©narios. Par dĂ©faut, Philips vous propose des ambiances (type ambiance des Ă®les, tamisĂ©e, etc) pour une homogĂ©nĂ©itĂ© de l’Ă©clairage dans une pièce. C’est vraiment agrĂ©able et c’est très loin d’ĂŞtre gadget. Vous pouvez aussi synchroniser les ampoules avec de la musique ou des films, c’est rĂ©ussi. Si besoin, vous pouvez aussi rajouter des interrupteurs Philips pour les contrĂ´ler de manière plus basique.

Pour ceux qui veulent aller plus loin que le simple bulbe E27 ou E14, les ampoules Philips Hue se dĂ©clinent en d’autres formats. Il y a par exemple le ruban lumineux (Hue Lightstrip) qui est très populaire. Ce dernier vient en gĂ©nĂ©ral se placer derrière un tĂ©lĂ©viseur (en mode Ambilight) ou sous un rebord d’une table haute pour gĂ©nĂ©rer une animation lumineuse discrète. Pour ceux qui le souhaitent, le format GU10 (spot) est Ă©galement disponibles.

Les ampoules Philips Hue sont les seules sur le marchĂ© Ă ĂŞtre aussi qualitatives, elles durent 15 ans. Pour les utiliser au quotidien, elles sont très rĂ©actives et elles ne m’ont jamais crĂ©Ă© de problème. On peut aussi les contrĂ´ler avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Vous pouvez crĂ©er des scĂ©narios vocaux comme selon vos goĂ»ts. Vous pouvez par exemple inventer la règle suivante : « Si je dis « Ok Google, bonne nuit », toutes les lumières s’Ă©teignent ».

Amazon crée la surprise avec ces ampoules

Amazon a dĂ©marrĂ© officiellement son « Black Friday avant l’heure » lundi dernier. S’il a ensuite mis le terme de cĂ´tĂ©, il continue de publier tous les jours de manière agressive des milliers de bons plans. C’est le cas avec ces ampoules Philips Hue – qui sont tout un symbole. On les voit tellement peu en promotion que c’est un signal fort envoyĂ© ce lundi.

Avec les diffĂ©rentes remises disponibles, vous pouvez facilement Ă©conomiser plusieurs dizaines (voire centaines) d’euros sur une installation. Si les ampoules Philips Hue sont plus chères que des ampoules standards, elles apportent une vraie expĂ©rience. Si vous cherchez un objet connectĂ© utile au quotidien, c’est un excellent choix. Vous pouvez mieux contrĂ´ler la consommation d’Ă©nergie ou encore simuler des prĂ©sences Ă distance pour votre sĂ©curitĂ©.

Au delĂ des ampoules Philips Hue, on retrouve des milliers d’autres produits premium en promotion. C’est le cas d’Apple, Samsung, LG ou encore Sony. Il y en a vraiment pour tous les goĂ»ts, vous risquez d’ĂŞtre surpris. Attention, la plupart des offres sont des deals flash, ils ne durent pas longtemps. Il est clair que cette offre sur les Philips Hue ne va pas durer jusqu’au vrai Black Friday, le 27 novembre prochain.

Comme pour le Prime Day, les offres sur les ampoules Philips Hue disparaissent en gĂ©nĂ©ral dans la journĂ©e. Tout au mieux, leur date de livraison est dĂ©calĂ©e pour faire face aux volumes de commandes. Si vous ĂŞtes un peu trop dans la prĂ©cipitation, vous aurez jusqu’au 31 janvier 2021 pour retourner votre achat et obtenir un remboursement. Amazon a rallongĂ© la pĂ©riode pour simplifier les achats pour NoĂ«l en avance.

