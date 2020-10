Bon plan : les Philips Hue rechutent (encore une fois) sur Amazon 🔥

Il aura fallu attendre le Prime Day pour voir les ampoules connectĂ©es Philips Hue ĂŞtre en promotion. Si Amazon a dĂ©voilĂ© hier quelques offres, il a dĂ©cidĂ© d’accentuer encore davantage la chute ce mercredi. Le kit de dĂ©marrage et le ruban lumineux (Lighstrip) baissent encore davantage. Attention, le stock peut partir Ă tout moment, les offres sur les Hue sont rares.

Pour voir les promotions sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Cela faisait plus d’une annĂ©e que les Philips Hue n’Ă©taient plus en promotion. MĂŞme lors du Black Friday de l’an dernier, personne n’en avait fait. Amazon avait Ă©tĂ© le dernier Ă en faire, il y a plus d’une annĂ©e. Si vous voulez Ă©toffer votre infrastructure ou si vous voulez vous y mettre, il faut foncer ce mercredi. Ce soir, il sera trop tard, et l’opĂ©ration sera terminĂ©e.

Les ampoules Philips Hue sont la rĂ©fĂ©rence du marchĂ©, elles n’ont pas de rival direct. Dans le cas oĂą vous recherchez un système de luminaires pouvant se contrĂ´ler Ă distance, vous ĂŞtes assurĂ© de trouver ce qu’il vous fait avec cette offre. Vous aurez la possibilitĂ© de gĂ©rer vos lumières depuis votre tĂ©lĂ©phone, votre ordinateur, mais aussi vos mouvements ou votre voix.

Les Philips Hue, véritable référence du marché

Autant dire que les Philips Hue sont la vĂ©ritable rĂ©ussite de la marque nĂ©erlandaise. Les ampoules connectĂ©es ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©es il y a bientĂ´t une dĂ©cennie et leur succès est encore grandissant sur ce marchĂ© toujours plus attractif. L’installation se veut simple et efficace, vous n’avez qu’Ă brancher des ampoules classiques et Ă les relier Ă un pont de connexion fournie dans la plupart des bundles en promotion.

Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ© par les ampoules Philips Hue, mais que vous n’ĂŞtes pas connaisseur, voici ce qu’il faut savoir. Les ampoules de la marque communiquent via la domotique avec le pont de connexion qui se charge de convertir ce langage domotique (Zigbee) en Wi-Fi. Grâce Ă ce dernier, vous pouvez gĂ©rer tous vos luminaires directement depuis votre smartphone et effectuer des actions selon vos envies.

Les ampoules Philips Hue se composent de deux gammes principales. Il y a les ampoules connectĂ©es White (blanches) et les White Colors (colorĂ©es). Les premières vous offrent la possibilitĂ© de gĂ©rer l’intensitĂ© lumineuse tandis que les secondes vous permettent de modifier l’intensitĂ© mais aussi 16 de couleurs.

Toutes les ampoules Philips Hue disposent de culot diffĂ©rent qu’il vaut mieux vĂ©rifier avant l’achat. Il existe les modèles E14, E27, GU10, c’est un point Ă prendre en compte. Toutefois, le fonctionnement est similaire Ă une ampoule de base et ne demande aucune action supplĂ©mentaire.

Si vous n’avez aucun Ă©quipement, il faut vous tourner vers le kit de dĂ©marrage Philips Hue. Celui-ci comprend le pont de connexion et les ampoules nĂ©cessaires pour une installation basique et efficace. Le kit en rĂ©duction sur Amazon inclut une tĂ©lĂ©commande qui vous permet de contrĂ´ler toutes les lumières Ă distance.

Quels atouts Ă choisir ces ampoules ?

Si vous hĂ©sitez encore Ă choisir les ampoules Philips Hue sur Amazon, sachez que la solution profite encore de nombreux avantages. Outre le fait de pouvoir contrĂ´ler le système Ă distance, vous avez la possibilitĂ© de crĂ©er une infinitĂ© de scĂ©narios selon vos prĂ©fĂ©rences. Les jeux de lumière s’activeront automatiquement selon les intensitĂ©s et les horaires que vous aurez prĂ©alablement renseignĂ©s sur l’application (iOS et Android).

Les ampoules Philips Hue peuvent ĂŞtre reliĂ©es Ă un Ă©cran que ce soit un ordinateur ou une TV connectĂ©e. Ainsi, les lumières s’adapteront au contenu diffusĂ©, ce qui est apprĂ©ciable quand vous souhaitez regarder un film. En plus de la tĂ©lĂ©commande et du tĂ©lĂ©phone, vous pouvez utiliser l’assistant vocal Alexa pour contrĂ´ler toutes vos lumières en disant par exemple « Alexa, Ă©teint les lumières ».

C’est simple, les ampoules Philips Hue ont plein d’avantages en plus de vous permettre de personnaliser au mieux votre foyer. Elles permettent de crĂ©er une multitude d’ambiances qui peuvent rester très simples et sobres sans tomber dans le kitch. Le tarif est assez Ă©levĂ© en temps normal, ce qui explique pourquoi c’est un plaisir de retrouver cette solution en promotion sur Amazon.

Philips Hue, au top de la lumière intelligente

Avec ces promos, le prix des ampoules Philips Hue chute de -30%, que ce soit le kit de dĂ©marrage ou les ampoules vendues seules. Toutes les solutions deviennent abordables Ă un plus grand nombre et permettent de passer le cap Ă tous ceux qui ne savaient pas encore. Les deals de ce calibre sont assez rares, c’est une vraie opportunitĂ©.

Si vous n’ĂŞtes pas encore convaincu par les ampoules Philips Hue, on rappelle que le marchand Amazon vous offre une deuxième chance. Prime Day ou non, le marchand vous propose de tester les produits pendant 30 jours et de les renvoyer avant la fin de ce dĂ©lai s’ils ne conviennent pas Ă vos attentes. Auquel cas vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© en peu de temps, ce qui est rassurant lors d’un achat sur internet.

Les ampoules Philips Hue n’ont mĂŞme pas eu droit Ă de telles rĂ©ductions au Black Friday l’an dernier. Autant dire que cette opĂ©ration est l’occasion parfaite pour passer le cap. Amazon avait promis que cette Ă©dition serait grandiose, c’est le cas. Le site propose des deals qui gĂ©nĂ©reront certainement autant de volumes de ventes que le Black Friday, comme cela a Ă©tĂ© le cas l’an denier.

Pour dĂ©couvrir les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres