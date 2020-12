Bon plan : les Apple Watch Series 5 en forte baisse chez Amazon 🔥

Sorties il y a environ une annĂ©e, les Apple Watch Series 5 appartiennent aujourd’hui Ă l’Ă©lite de la montre connectĂ©e. La smartwatch Apple connait un Ă©norme succès puisque c’est la montre la plus vendue du monde. Avant ce Black Friday, Amazon vient de dĂ©voiler une remise de 25% sur la majoritĂ© des modèles. En bonus, un second bracelet est offert.

Depuis quelques semaines, Amazon multiplie les remises sur de nombreux produits. Rarement il est question d’Apple, hormis quelques deals ponctuels sur des AirPods Pro (qui sont d’ailleurs en rupture de stock en ce moment). Cette offre Ă©clair sur les Apple Watch Series 5 est donc une belle opportunitĂ© pour acheter une excellente montre Apple Ă prix plus contenu.

Pourquoi acheter cette Apple Watch ?

Alors qu’Amazon vient de dĂ©marrer sa communication sur le Black Friday, il vient en parallèle de sortir une salve de nouvelles promotions en ce mercredi. C’es le cas de ces Apple Watch Series 5 qui sont classĂ©es dans les « offre star » pour cette journĂ©e. Avec 25% de rĂ©ductions sur des montres intelligentes qui sont encore parmi les meilleures du marchĂ©, c’est une excellente opportunitĂ© avant NoĂ«l.

En l’occurrence, les Apple Watch Series 5 sont juste derrière les nouvelles Series 6 en matière de performance. La principale diffĂ©rence rĂ©side dans l’oxymètre qui n’est pas prĂ©sent. Si mesurer la quantitĂ© d’oxygène dans le sang n’est pas le plus crucial pour vous, la Series 5 sera un très bon choix. Hormis cette petite diffĂ©rence, elles sont Ă©quivalentes sur tous les points.

Avec cette montre connectĂ©e Apple, vous allez pouvoir suivre votre activitĂ© physique (nombre de pas…), mais Ă©galement utiliser des outils plus avancĂ©s comme le cardio-frĂ©quencemètre, l’altimètre ou encore l’Ă©lectrocardiogramme. Au niveau du design, les Apple Watch Series 5 sont proches des dernières Apple Watch Series 6. Elles sont magnifiques.

Vous pouvez donc choisir en promotion chez Amazon tous les modèles en aluminium ou en acier inoxydable – en sachant que ce dernier est plus onĂ©reux. Selon la taille de votre poignet, il faudra opter entre le boitier en version 40 mm ou 44 mm. Ensuite, il faudra choisir le bracelet que vous voulez – et qui peut influencer le prix. Un bracelet classique en plastique blanc sera bien moins cher qu’une version milanaise en Ă©maille.

Amazon baisse le prix sur des produits premium

Depuis ce mercredi matin, premier jour de dĂ©cembre, Amazon a dĂ©cidĂ© de lancer les hostilitĂ©s. Le marchand amĂ©ricain, numĂ©ro un du e-commerce en France, crĂ©e la surprise avec ces promotions sur les montres Apple Watch Series 5. Ce sont des produits qui se vendent vraiment très bien – et qui seront probablement les stars sous le sapin de NoĂ«l cette annĂ©e.

Avec 25% de remise sur la quasi-totalitĂ© des modèles, vous pouvez donc Ă©conomiser jusqu’Ă 200€ sur les versions les plus premium. A cela, vous avez aussi le droit Ă un bracelet pour votre Apple Watch Series 5 en plus, ce qui peut vite coĂ»ter plusieurs dizaines d’euros. Au final, vous ĂŞtes donc clairement gagnant avec cette offre, et il est fort probable qu’elle ne parte au bout de quelques heures.

On attendait tous des rĂ©ductions sur les Apple Watch depuis quelques jours, elles viennent enfin de tomber. Ce Black Friday est un peu particulier car les stocks sont limitĂ©s (en raison de la forte demande sur internet). Il est donc possible que cette promotion disparaisse après quelques heures – du moins sur les Apple Watch Series 5 les moins chères.

Il est d’ailleurs fort probable (voire assurĂ©) qu’on ne retrouve pas de rĂ©duction du tout lors du vrai Black Friday sur les Apple Watch. En effet, Amazon a dĂ©cidĂ© d’Ă©taler dans la durĂ©e les rĂ©ductions pour ne pas se surcharger le jour J. Si vous voulez faire des Ă©conomies et ĂŞtre garanti d’avoir votre montre connectĂ©e pour NoĂ«l, mieux vaut sĂ©curiser son achat dès maintenant.

Enfin, sachez aussi que vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour retourner votre achat. Amazon s’engage Ă rallonger la date de retour pour faciliter les cadeaux de NoĂ«l. S’ils ne plaisent finalement pas, le marchand amĂ©ricain s’engage Ă les rĂ©cupĂ©rer et Ă vous rembourser. Dans le cas d’une Apple Watch Series 5, cela vous donne une vraie sĂ©curitĂ© puisque le tarif est assez Ă©levĂ©.

Si le produit venait Ă dĂ©cevoir Ă son bĂ©nĂ©ficiaire, vous pourriez donc le renvoyer en toute dĂ©tente. Mais attention, cela ne devrait pas durer. La promotion sur ces Apple Watch Series 5 peut partir Ă tout instant. Ne perdez plus une minute, surtout si vous voulez prendre l’un des modèles les moins chers. Pour rappel, les Apple Watch Series 5 avec boitier en aluminium et bracelet sport 40 mm commencent Ă partir de 409€. Cela reste des objets premium qui sauront faire leur effet Ă NoĂ«l.

